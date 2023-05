Les clés Windows bon marché fonctionnent-elles ? Licences OEM vs licences de vente au détail

Si vous construisez votre propre PC, vous devrez penser au système d’exploitation que vous souhaitez utiliser.

Windows est le choix le plus populaire, que vous préfériez Windows 10 (il sera pris en charge jusqu’en octobre 2025) ou Windows 11. Mais même si vous optez pour le premier, vous envisagez toujours bien plus de 100 $/£ 100 juste pour le logiciel.

Cependant, en faisant des achats en ligne, vous avez peut-être trouvé des sites vendant ce qui semble être une version complète de Windows à un prix bien inférieur. Ceux-ci peuvent être très tentants, surtout si vous avez un budget strict pour la construction totale du PC.

Cela vaut-il le risque ou vaut-il mieux acheter au prix fort ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce qu’une licence OEM ?

La plupart des versions bon marché de Windows 10 et 11 que vous verrez en ligne sont décrites comme la « version OEM ». OEM signifie Original Equipment Manufacturer et est un terme appliqué aux entreprises qui fabriquent des PC. Ces ordinateurs de bureau et portables incluent généralement une copie de Windows, ce qui signifie qu’il est préinstallé et prêt à l’emploi.

Alors que la majorité des versions OEM finissent par être préinstallées sur les appareils, il est également possible de les acheter en tant que clés de licence sur des sites tiers. Ce n’est pas inhabituel lorsque vous construisez un nouveau PC.

En quoi une licence OEM est-elle différente d’une version commerciale de Windows ?

La plupart des gens n’achètent jamais une copie de Windows lui-même. Ils achètent un appareil sur lequel Windows est installé et n’ont à se soucier que des mises à jour disponibles dans les paramètres.

Mais pour ceux qui veulent acheter uniquement le système d’exploitation, une version commerciale est la plus populaire. Des versions physiques sur disque ou USB sont toujours disponibles chez certains détaillants, mais un téléchargement numérique et une clé de licence sont beaucoup plus populaires. Voici combien vous pourriez vous attendre à payer au prix fort :

Microsoft

En réalité, il n’y a aucune différence entre les versions OEM ou de détail. Les deux sont des versions complètes du système d’exploitation, incluent toutes les fonctionnalités, les fonctionnalités de mises à jour que vous attendez.

Cependant, il y a deux différences essentielles dont il vaut la peine d’être conscient : le support et la flexibilité.

Lorsque vous achetez une copie OEM, vous assumez essentiellement le rôle du fabricant de votre appareil. Cela signifie que si vous rencontrez des problèmes de compatibilité matérielle ou des problèmes d’activation, Microsoft vous dirigera probablement vers le fabricant de l’appareil. Qui, dans ce cas, est techniquement vous.

La deuxième différence majeure est le nombre d’appareils sur lesquels une copie peut être utilisée. Les versions commerciales peuvent être installées sur plusieurs appareils (mais pas en même temps), tandis que la version OEM ne peut être utilisée que sur le matériel sur lequel elle a été activée pour la première fois.

Cela peut ne pas sembler un problème majeur, mais vous rencontrerez des problèmes si vous souhaitez changer la carte mère de votre PC à l’avenir. Le nouveau matériel signifie qu’une copie OEM n’est plus compatible, vous devrez donc tout acheter à nouveau.

Dois-je acheter une clé OEM bon marché ?

Il n’y a rien d’illégal à acheter une clé OEM, tant qu’il s’agit d’une clé officielle. Il existe de nombreux sites légitimes en ligne qui traitent de ce type de logiciel, notamment les suivants :

Cependant, cela ne signifie pas que l’inscription sur ces sites sera légitime. Assurez-vous de lire attentivement la description et de vérifier les évaluations des utilisateurs avant de dépenser de l’argent. Si vous n’êtes pas sûr du tout, il vaut mieux chercher ailleurs.

Certaines offres très bon marché peuvent concerner des copies de Windows 10 ou 11 dans une langue étrangère. Cela peut facilement être résolu en téléchargeant des packs de langue anglaise, qui sont gratuits et disponibles auprès de Microsoft.

Ainsi, tant que vous êtes heureux d’assumer la responsabilité d’être votre propre support technique, une version OEM peut économiser beaucoup d’argent tout en offrant une expérience identique.

Mais vous préférerez peut-être la tranquillité d’esprit supplémentaire d’une version commerciale, avec un accès complet aux services client de Microsoft.