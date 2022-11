Les clés pour que le Canada batte le Maroc à la Coupe du monde

Le Canada disputera jeudi son dernier match de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022 et il affrontera une équipe marocaine qui a jusqu’à présent été très impressionnée.

Après avoir battu la Belgique et fait match nul contre la Croatie, un point suffit désormais aux Lions de l’Atlas pour s’assurer une place en huitièmes de finale. Une victoire, cependant, placerait l’équipe africaine en tête du groupe et éviterait ainsi l’Espagne, vainqueur attendu du groupe E.

Bref, le Canada affronte une très bonne équipe qui a de quoi jouer. Voici les clés pour réussir la surprise et marquer le(s) premier(s) point(s) du pays lors d’une Coupe du monde masculine :

RÉTABLIR UNE IDENTITÉ TACTIQUE

Il peut être vrai que le Canada a été largement dominé par le milieu de terrain croate et que l’équipe aurait pu être mieux préparée pour atténuer les menaces de Luka Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic.

Atiba Hutchinson ayant du mal à suivre et Stephen Eustaquio souffrant d’une blessure aux ischio-jambiers, l’immobilier dans cette zone du terrain a été proposé à un prix très réduit pour la Croatie et aurait dû être traité plus tôt.

Hutchinson a même admis après le match que le Canada avait inhabituellement perdu sa forme et qu’une réponse était donc nécessaire.

Tactical nous a été une caractéristique de la carrière de Herdman et lors du match d’ouverture contre la Belgique. Ce match offre l’occasion de montrer que le match contre la Croatie était une anomalie.

Avec les problèmes de condition physique du milieu de terrain, il ne devrait pas être surprenant de voir Ismael Kone, 20 ans, remporter sa première titularisation du tournoi, et son rythme et son dynamisme devraient être bien adaptés au Maroc. Jonathan Osorio pourrait également figurer après avoir impressionné deux fois en tant que remplaçant.

CRÉER LE CHAOS DANS L’ORGANISATION DU MAROC

Le Maroc a été l’une des équipes les plus défensivement organisées de la Coupe du monde jusqu’à présent et n’a pas encore encaissé de but.

En fait, le Maroc a maintenant passé 622 minutes sans encaisser dans toutes les compétitions.

Ce sera un test majeur pour le Canada de percer un défenseur marocain qui comprend le duo de Premier League Romain Saiss et Nayef Aguerd, ainsi que Sofyan Amrabat, qui offre une protection en tant que milieu de terrain défensif devant eux et qui connaît un excellent tournoi.

Si le Canada ne parvient pas à percer au milieu, cela dépendra de ce qui peut être accompli sur les ailes grâce à Alphonso Davies et Tajon Buchanan qui ont joué un rôle clé dans les attaques de l’équipe jusqu’à présent.

GAGNEZ LA BATAILLE DU RYTHME

Contrairement à la Croatie et à la Belgique, le Canada n’abordera pas ce match avec un avantage significatif en termes de vitesse.

Davies du Canada et Achraf Hakimi du Maroc sont deux des joueurs les plus rapides de la planète tandis que Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech et Sofiane Boufal sont également rapides avec le ballon à leurs pieds.

Sam Adekugbe pourrait obtenir son premier départ du tournoi à l’arrière gauche après que Richie Laryea y ait joué lors du dernier match. Il ne ferait qu’ajouter au rythme que le Canada a déjà offert sous la forme de Davies, Buchanan et Jonathan David.

LA FORCE DE FRAPPE A BESOIN DE LEVAGE

Mieux vaut tard que jamais, David et Cyle Larin doivent figurer dans l’équation plus fortement qu’ils ne l’ont fait en deux matches.

Larin a joué un rôle essentiel dans le premier but du Canada lors d’une Coupe du monde masculine, mais a eu du mal à avoir une quelconque influence par la suite et a été remplacé pour amorcer la deuxième mi-temps.

David a réussi un tir de qualité contre la Croatie, mais dans l’ensemble, il a été décevant face au but. Il a semblé forcer le problème contre la Belgique mais avait l’air un peu plus à l’aise dans le deuxième match, alors j’espère que la troisième fois sera le charme de l’attaquant lillois.

MONTRER DE L’AIR COMPRIS

Le Canada a semblé épuisé physiquement et émotionnellement au cours du match contre la Croatie.

La poussée d’adrénaline compréhensible du but de Davies à 67 secondes a été surmontée par une équipe croate qui a été là, l’a fait et n’a pas été déconcertée dans la recherche de solutions et a épuisé le Canada en sachant qu’il y avait pratiquement tout le match à jouer.

Même pour l’entraîneur Herdman, il semble avoir appris de son commentaire dans le feu de l’action avant le match contre la Croatie et a été très respectueux du Maroc à l’approche de ce match.

Tout cela fait partie de la courbe d’apprentissage d’une jeune équipe canadienne et ce match contre le Maroc sera un bon test pour voir à quelle vitesse ils ont appris des leçons passées.