Les clés du gardien de phare de 95 ans pour vivre une vie longue et heureuse

Pendant plus d’une décennie, Buddy Grover, 95 ans, a été gardien de phare bénévole au troisième phare en maçonnerie le plus haut des États-Unis. Grover, qui aura 96 ​​ans en septembre, fait son travail gratuitement et dit servir à Phare d’Absecon à Atlantic City, NJ lui donne des choses que l’argent ne peut pas acheter. Le rôle le tient occupé et lui permet de rencontrer de nouvelles personnes et de rester socialement en forme, toutes choses qui ont été liées à la longévité. « Je suis très sociable, je parle beaucoup [and] J’interagis constamment avec le public », a déclaré Grover à CNBC Make It.

Buddy Grover est un gardien de phare de 95 ans au phare d’Absecon dans le New Jersey. Mickey Todiwala. Photo de CNBC

Le phare d’Absecon est le plus haut phare du New Jersey et, en tant que natif de l’État, Grover est très fier d’être l’un de ses gardiens. « J’avais des amis qui étaient bénévoles au phare, et comme c’est près de chez moi, ça m’a semblé une bonne idée de s’impliquer », dit-il. Son rôle est d’accueillir les gens dans le musée du phare. Mais avant de connaître un problème médical qui a affecté sa mobilité en 2022, Grover a fait visiter le phare et a gravi ses 228 marches jusqu’au sommet, même à l’âge de 95 ans.

Un gardien de phare de 95 ans est la clé d’une vie longue et heureuse

En ce qui concerne la longévité, « j’attribue ma bonne santé à plusieurs choses », déclare Grover. D’une part, c’est dans sa famille : « J’ai beaucoup de chance. J’attribue une grande partie de cela aux gènes. Toutes les femmes du côté de ma mère avaient bien plus de 90 ans », dit-il. « Et mon père, qui est né en 1898, a vécu jusqu’à 80 ans, ce qui était très bien pour cette génération. » Grover donne également la priorité à ces quatre pratiques chaque jour pour rester en forme physiquement et garder son esprit vif : Exercices genou-poitrine en haut de la matinée

Interagir socialement avec des êtres chers et des étrangers

Compléter des grilles de sudoku et de mots croisés

Lire souvent et à son rythme Son attitude insouciante est une autre chose qui l’a fait continuer : « J’ai toujours eu une vision positive de la vie. S’il y a eu des désagréments, je les ai oubliés », dit Grover. « [I’m] vivre au jour le jour et attendre avec impatience ce que demain nous réserve. Il y a toujours quelque chose de valable. »

Grover, 95 ans, dit que son attitude positive est une grande partie de ce qui le fait avancer. Mickey Todiwala. Photo de CNBC

Grover vit avec 35 000 $ par an

Avant d’être gardien de phare, Grover a travaillé dans l’industrie hôtelière, a travaillé comme facteur et a travaillé pour la ville, transportant des personnes âgées à leurs rendez-vous chez le médecin. Entre l’argent qu’il a économisé grâce à ces trois emplois et la sécurité sociale, il subvient à ses besoins à la retraite avec 35 000 $ par an. « Ma plus grosse dépense chaque mois est le loyer, et c’est 659 $ [a month], » il dit. Grover vit dans une maison pour personnes âgées à Atlantic City où il réside depuis 22 ans : « J’ai le dernier étage, dans le coin avant. [It’s a] bel appartement avec une vue magnifique, et je suis un campeur heureux. »

Grover paie 659 $ par mois pour vivre dans une maison pour personnes âgées à Atlantic City. Mickey Todiwala. Photo de CNBC

Bien qu’il vive seul, il dit qu’il « ne se sent jamais seul », car il peut faire des choses à son rythme. Et ses vastes collections de CD, de DVD et de livres le divertissent lorsqu’il est à la maison.

« Les gens ne me manquent pas, j’accepte juste ce qui se passe »

Lorsqu’un ami proche a été confronté à la possibilité d’être expulsé en 1956, Grover a pris une décision qui a changé leur vie à tous les deux. « J’ai dit: » Je pense que je devrais épouser Aurora pour la garder ici « , dit Grover, « alors je l’ai fait et elle est restée. » Grover et Aurora se sont mariés pendant 47 ans, et le couple a décidé de ne pas avoir d’enfants mais de parcourir le monde à la place. Ils ont obtenu un appartement en Espagne à visiter quand ils le voulaient, ont fait une croisière de 59 jours en Amérique du Sud et ont voyagé dans des endroits incroyables comme la Thaïlande et Singapour. Aurora a vécu une longue vie mais est tombée malade vers l’âge de 90 ans, dit Grover. Lorsque sa femme est décédée, il a décidé d’abandonner leur appartement en Espagne et de rester aux États-Unis où se trouvaient ses amis.

Lorsque sa femme est décédée, Grover a abandonné leur appartement en Espagne et est resté aux États-Unis où il travaille actuellement comme gardien de phare. Mickey Todiwala. Photo de CNBC