Les clés de la série Ashes: la forme physique de Ben Stokes et Ollie Pope contre Marnus Labuschagne dans la bataille des n ° 3 | Nouvelles du cricket

Les Cendres de cet été sont l’une des plus attendues de tous les temps et seront certainement férocement compétitives à travers les cinq épreuves – mais quelles sont les batailles clés qui pourraient finalement déterminer le résultat ? Ancien batteur anglais et Sports du ciel l’expert Mark Butcher jette un coup d’œil…

L’Angleterre doit obtenir Smith et Labuschagne au début

La principale force de l’Australie avec la batte est Steve Smith et Marnus Labuschagne. Cet axe.

Les quilleurs anglais de la nouvelle balle que vous imaginez seront James Anderson et Ollie Robinson – comme leurs deux premiers choix – et leur capacité à traverser rapidement les premiers matchs australiens, à faire entrer Smith et Labuschagne contre un nouveau Dukes qui se déplace, va être absolument crucial.

Tactiquement, Ben Stokes cherche toujours à prendre des guichets plutôt qu’à contenir l’opposition. Et c’est une bonne voie à suivre, car Smith et Labuschagne ont une patience infinie.

Vous n’allez pas les ennuyer à faire des erreurs. Ils adorent frapper et y resteront aussi longtemps qu’il le faudra.

L’Angleterre doit être un peu plus offensive, pousser le ballon là-haut, essayer d’attirer le lecteur et attaquer les souches.

Pope contre Labuschagne dans la bataille des n ° 3

Les meilleures commandes vont être testées, cela ne fait absolument aucun doute. Il y a tellement de qualité dans les deux attaques de bowling.

La même chose s’applique à l’Angleterre comme à l’Australie. Leur salle des machines vient avec l’ordre du milieu et Joe Root à quatre jusqu’à Jonny Bairstow à sept ans. Ils sont très dangereux.

Donc, les trois premiers de l’Angleterre – Zak Crawley, Ben Duckett et Ollie Pope – vont être très importants, car si vous permettez à des gens comme Pat Cummins et co de vous mettre les dents tôt, alors vous avez de gros problèmes.

Crawley, curieusement, certaines de ses meilleures manches ont été celles où il a été un peu plus défensif. Duckett a l’air en pleine forme, mais c’est une première série Ashes pour lui et vous n’avez donc aucune idée de la façon dont le rythme et le rebond supplémentaires de l’attaque de bowling de classe mondiale de l’Australie iront avec lui.

Il pourrait bien s’agir d’une bataille des trois, selon que Pope et Labuschagne pourraient contribuer grandement à décider qui reviendra avec l’urne.

Le spin peut-il apprivoiser les gauchers australiens ?

Les gauchers australiens – et ils semblent prêts à en avoir jusqu’à cinq dans leur alignement – ​​et la façon dont le spinner anglais se comportera contre eux seront la clé.

Le bilan de Jack Leach pour les gauchers n’est pas particulièrement bon. Avec lui absent pour la série, Moeen Ali va maintenant devoir jouer un rôle extrêmement important dans l’attaque de bowling de l’Angleterre, en termes de capacité à se reposer et à faire pivoter les quilleurs rapides qui se retrouvent dans le parc pour chaque test.

Les emplacements vont être assez plats, et le temps est censé être plutôt bon, alors vous imaginez que l’Angleterre devra passer beaucoup d’overs de son spinner, afin qu’elle puisse mettre en pratique ce plan de rotation du rapides – en leur donnant de courtes rafales, en utilisant efficacement la balle courte.

Moeen contre les gauchers australiens va être crucial. S’il peut intervenir, alors l’Angleterre est en pleine forme. S’ils l’éliminent de l’attaque, ils ont un gros problème.

clé de remise en forme Stokes ; pourrait-il ouvrir ?

L’Angleterre sera agressive sous Stokes. Cela ne fait aucun doute; ils n’entreront pas dans leur coquille.

La condition physique du capitaine va être tout à fait cruciale. Cela dit, rien ne l’empêchera de jouer dans cette série, même si sa jambe tombait.

Si Stokes ne peut pas jouer un rôle complet en tant que quilleur, alors l’Angleterre a un petit problème entre les mains. Ils pourraient avoir à regarder un rôle différent lui.

Ils devront peut-être changer complètement de tactique et le faire jouer en tant que frappeur spécialisé – peut-être même au sommet de l’ordre, aux dépens de Crawley ou de qui que ce soit.

Cela ressemble à une idée folle, parce qu’il n’ouvre pas le bâton, mais ce n’est peut-être pas si fou. Sous Stokes, il s’agit d’une équipe qui veut marquer à six points au test de cricket – ça aboie !

Stokes, avec une bonne technique comme il l’a, ce n’est peut-être pas aussi stupide que ça en a l’air.

Prédiction

Ça va être très, très divertissant – une excellente publicité pour le test match de cricket. J’ai tellement hâte d’y être.

Quant à qui gagne? Je ne vois aucun match nul… ce sera 3-2, de toute façon.

