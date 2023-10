Les clés d’accès sont désormais l’option par défaut de Google

Les clés d’accès, quoi Google espère éventuellement remplacer vos mots de passe habituels par, sont désormais activés par défaut pour les utilisateurs de comptes Google personnels.

Qu’est ce que ça veut dire? En termes simples, les utilisateurs commenceront désormais à voir des invites pour créer et utiliser des mots de passe pour les services et applications pris en charge. Google note également que vous commencerez à voir une option « Ignorer le mot de passe lorsque cela est possible » dans les paramètres de votre compte. Pour plus d’informations sur le mot de passe, consultez notre article du début de cette année.

À l’heure actuelle, tous les services n’autorisent pas l’utilisation de mots de passe. Même si Google a de grandes intentions et que nous soutenons le mouvement ici à La vie du droïde, nous sommes quelque peu à la merci de tiers. Google souligne qu’eBay et Uber ont commencé à les utiliser récemment, mais mentionne également que la compatibilité WhatsApp est également en préparation. La société affirme qu’elle « continuera d’encourager l’industrie à s’orienter vers les mots de passe, ce qui rendra les mots de passe rares, voire obsolètes ».

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent commencer à utiliser les clés d’accès, vous pouvez dirige-toi ici pour commencer. Assurez-vous simplement qu’il s’agit d’un compte Google personnel et non d’un compte professionnel, car votre administrateur n’a probablement pas activé l’assistance.

// Google