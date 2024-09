Les claviers phares de la série Q de Keychron sont désormais disponibles à 200 $ et ne coûtent que 70 $

Woot! (propriété d’Amazon) propose d’énormes réductions sur Claviers de la série Q de KeychronIl s’agit d’unités neuves et inutilisées, avec une garantie complète d’un an du fabricant. Ces claviers mécaniques haut de gamme se vendent généralement au détail à 180 $ ou plus et sont rarement en promotion, mais Woot! les propose jusqu’à 60 % de réduction. Ils ont de nombreuses fonctionnalités haut de gamme que vous ne trouverez pas sur vos claviers de jeu standard, comme un corps entièrement en métal, la prise en charge QMK/VIA, des commutateurs mécaniques pré-lubrifiés, une conception à double joint, et bien plus encore. J’utilise moi-même le Keychron Q2 comme pilote quotidien, et c’est le meilleur clavier que j’ai utilisé.

Présenté dans cet article

Clavier mécanique Keychron Q1 Clavier mécanique Keychron Q2 Clavier mécanique Keychron Q3 Clavier mécanique Keychron Q4 Clavier mécanique Keychron Q5

Jusqu’à 60 % de réduction sur les claviers Keychron Q-Series

Les modèles Keychron de la série Q diffèrent par la disposition de leurs touches. Les différences sont les suivantes :

T1 – 75%

T2 – Explosé à 65%

Q3 – Sans pavé numérique (80 %)

T4 – 60%

Q5 – Explosé à 96%

Tous les claviers de la série Q sont dotés d’un corps entièrement en aluminium usiné CNC. Ce sont des claviers lourds et robustes, construits comme des tanks. La coque durera facilement plus longtemps que n’importe quelle autre partie du clavier. Ces claviers ont une conception à double joint qui contribue à produire un profil sonore agréable pendant que vous tapez. Une mousse insonorisante supplémentaire est ajoutée pour réduire les vibrations du châssis. Une plaque en polycarbonate permet une certaine flexibilité lors de la frappe pour réduire la fatigue et une sensation de frappe plus douce. Des stabilisateurs vissés montés sur PCB sont installés sur les grandes touches comme la barre d’espace, les touches Maj, Entrée et Supprimer. Les touches sont fabriquées à partir d’un matériau PBT qui ne deviendra pas gras ou brillant avec une utilisation prolongée. Les légendes ne sont pas transparentes, mais les LED sont orientées vers le sud, ce qui vous permet d’obtenir un bel effet LED RVB subtil depuis le périmètre des touches.

Vous pouvez choisir entre des commutateurs mécaniques rouges, marron ou bleus selon vos préférences. Ce sont tous des commutateurs Gateron G Pro pré-lubrifiés avec une durée de vie allant jusqu’à 50 millions de frappes. Les claviers de la série Q ont une conception échangeable à chaud compatible avec la plupart des commutateurs mécaniques MX à 3 et 5 broches du marché (y compris Cherry, Gateron, Kailh, Panda, etc.). Les touches sont également toutes mappables via le micrologiciel open source QMK/VIA. Chaque touche peut être remappée et les macros sont prises en charge sous Windows, macOS et Linux. Tout est basé sur un navigateur, il n’y a donc pas de logiciel volumineux à télécharger.

