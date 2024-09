Les classiques de PlayStation font un retour discret, et il était temps

Les classiques de PlayStation reçoivent enfin l’amour qu’ils méritent ! @pushsquare plonge dans la façon dont PS Plus Premium fait revivre des joyaux oubliés juste à temps pour le 30e anniversaire de la marque.

« Pourquoi quelqu’un jouerait-il à ça ? » Cette désinvolture, citation hors contexte Jim Ryan, l’ancien patron de PlayStation, le suivait partout. Le dirigeant avait pris la parole lors d’une Gran Turismo événement, où le dernier de la série à l’époque, Gran Turismo Sport sur PS4, a été présenté en démonstration aux côtés des originaux PlayStation. « Les jeux PS1 et PS2 ont l’air anciens », s’est-il exclamé. « Pourquoi quelqu’un jouerait-il à ça ? »

Alors que la frustration des fans de PlayStation grandissait, ces remarques désinvoltes de Ryan ont pris une tournure particulière : beaucoup ont supposé que Sony, sous sa direction, détestait son héritage. clarifié plus tard dans une interview avec Axios Gaming qu’il « n’essayait pas de manquer de respect à notre héritage ». Il a expliqué : « Je suppose que ce que j’ai appris de tout cela, c’est quand [Gran Turismo creator] Kazunori Yamauchi dévoile son prochain jeu côte à côte avec son histoire, je vais garder ma bouche fermée.

Mister Mosquito est un jeu japonais obscur désormais disponible via PS Plus Premium. Il est également référencé dans Astro Bot !

Mais les actes parlent plus fort que les mots et de nombreux fans attendent avec impatience que Sony fasse réellement faire quelque chose avec son catalogue qui prouve qu’il se soucie des jeux de son passé. Je crois que, bien que loin d’être parfait, PS Plus Premium rassemble tranquillement un catalogue de morceaux profonds de l’histoire de PlayStation que les fans doivent absolument devrait soyez attentif à. Et comme la nostalgie se développe devant les 30 ans de la marque – avec cette somptueuse collection de nouveau matériel PS5 bientôt disponible en précommande – c’est quelque chose à laquelle les fans de longue date et les nouveaux venus devraient prêter attention.

Par exemple, cette semaine a vu la sortie de Monsieur Moustique sur PS5 et PS4, un titre de 2001 largement oublié du développeur japonais Zoom qui résume tout ce qui est génial à propos PlayStation première partie à l’ère de la PS2. Comme son nom l’indique, ce jeu vous fait bourdonner autour de la maison de la famille Yamada sans méfiance, faisant couler le sang sans éveiller les soupçons dans l’un des gameplay les plus fous que vous puissiez trouver sur n’importe lequel format actuel. L’original a été importé à l’étranger par Eidos sous licence de Sony, mais il est reproduit ici avec des trophées et diverses fonctionnalités de qualité de vie.

Même si Sony pourrait clairement faire davantage dans ce domaine, j’apprécie vraiment le nombre de jeux qui bénéficient d’un nouveau souffle grâce à l’inclusion des trophées.

De nombreux jeux font également leurs débuts européens dans le cadre de la campagne rétro discrète de Sony. Plus tôt dans l’année, le légendaire jeu de tactique PSP de Level-5 Jeanne d’Arc lancé dans PS Plus Premium, marquant c’est la première fois qu’il est officiellement disponible en dehors du Japon et de l’Amérique du Nord ; Sony a notoirement renoncé à publier le jeu en Europe, bien que son histoire soit vaguement inspirée de Jeanne d’Arc et de la guerre de Cent Ans au 15e siècle. De même, le jeu de combat aérien culte de la PS2 Artilleur du ciel a été porté sur PS5 et PS4 cette semaine, marquant un autre début européen.

Même si Sony pourrait clairement faire davantage dans ce domaine, avec notamment son émulateur officiel Bien qu’ils ne disposent pas des capacités de mise à l’échelle des rivaux tiers, j’apprécie vraiment le nombre de jeux qui bénéficient d’un nouveau souffle grâce à l’inclusion des trophées. La PS2 préférée des fans Séparateurs de temps la trilogie était mis à jour cette semaine pour intégrer les Platinumset pour beaucoup, c’est toute la motivation nécessaire pour revisiter leurs anciens favoris. Des jeux PS1 emblématiques comme G-Police, Flash sautant !et Qube intelligent tous sont également accompagnés d’une liste de succès à débloquer.

Jeanne d’Arc a enfin fait ses débuts européens, 18 ans après sa première sortie.

Même les épisodes les moins connus des propriétés classiques de PlayStation bénéficient d’une seconde chance sous les projecteurs ; Je ne recommanderais pas vraiment des spin-offs comme Agent secret Clank et Jak & Daxter : La frontière perdue par rapport à leurs homologues classiques, mais j’aime qu’ils existent sous une forme facilement accessible sur du matériel moderne. Le véritable objectif de Sony sera de s’assurer que les trilogies originales les accompagnent ; vous pouvez jouer à tous les Jak et Daxter jeux avec Trophées sur PS5 et PS4, mais nous attendons toujours l’original Ratchet et Clank communiqués.

Bien que je puisse critiquer Sony pour avoir traîné les pieds, je préfèrerais qu’il le fasse plutôt que rien du tout. Le catalogue de classiques PlayStation sur PS Plus Premium s’élargit, avec de nombreux titres disponibles à la carte sur le PS Store si vous ne voulez pas payer un abonnement coûteux. L’émulation pourrait être meilleure, et le logiciel pourrait arriver plus rapidement, mais discrètement, le géant japonais embrasse son héritage et le rend accessible aux vétérans comme aux nouveaux venus.

Si vous vous demandez pourquoi quelqu’un jouerait à ce jeu, c’est parce qu’à l’approche du 30e anniversaire de la PlayStation, un événement crucial, les fans de son catalogue sont de plus en plus nombreux. Et petit à petit, mois après mois, Sony commence à le reconnaître.

Sammy Barker est le rédacteur en chef de Pousser carréIl vit et respire le monde merveilleux de PlayStation depuis des décennies maintenant – et a les tatouages ​​pour le prouver. Vous pouvez le trouver sur @_get2sammyb.