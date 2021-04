Kellen a déjà déclaré le Pixel 6 comme le scénario Android de l’année, mais passez à Google. Il y a une autre grande histoire qui se passe. Selon SamMobile, les prochains appareils pliables de Samsung, vraisemblablement appelés Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 2, auront des évaluations IP. C’est un gros problème, mes amis.

Comme vous le savez peut-être, un indice de protection IP (protection contre les infiltrations) est fourni aux appareils qui peuvent résister à une quantité de poussière et / ou d’eau. Par exemple, les derniers téléphones de Samsung ont des classifications IP68, offrant une protection suffisante contre l’eau. Malheureusement, avec les charnières et tout cela, aucun Samsung pliable n’a été lancé avec une classification IP auparavant et c’est toujours l’une de ces choses dont vous devez vous soucier lorsque vous transportez votre appareil à 2000 $. Ces inquiétudes pourraient appartenir au passé avec ce changement.

On ne sait pas quel type de note nous pouvons voir de Samsung, mais quelque chose vaut mieux que rien. Même IP65, qui est essentiellement une protection contre les éclaboussures, pourrait contribuer grandement à rendre les acheteurs plus à l’aise avec leurs appareils. Notre seul espoir est qu’une classification IP n’entraînera pas une augmentation des prix, ce qui n’aiderait certainement pas à faire adopter ces types d’appareils par plus de gens.

Une classification IP vous entraînerait-elle dans un territoire pliable?

// SamMobile