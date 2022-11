Les classes du lycée La Moille de 1957-1958 célèbrent les réunions de classe – Shaw Local

Les classes de fin d’études du lycée La Moille de 1957-1958 ont célébré leur 65e et 64e réunion de classe le vendredi 14 octobre dans la salle des bourses de l’église Van Orin Gospel.

L’événement a réuni sept membres de la promotion de 1957 et 10 membres de la promotion de 1958. Un repas a été servi et les invités ont passé l’après-midi à visiter et à se remémorer.

Ceux de la classe de 1957 comprenaient Richard Haas, James (Ron) Johnson, Ronald Moore, Jeanette (Fischer) Brandau, Janis (Thone) Sweitek, Suzi (batteur) Gott et Mary Jane (Nothnagel) Dolk.

Ceux du classement de 1958 comprenaient Audrey (Schultz) Barlow, Avis (Jackson) Bird, Audrey (Happ) Bonnell, Avalon (Marcum) Gibson, Joyce (scriba) Sondgeroth, Sue (Browder) DeLong, Carol (Barkman) Haas, Donald Schultz , Donna (Billhorn) Zinke et Rosella (Bonnell) Leffelman.