Les classes Confucius chinoises dans les écoles publiques américaines : font-elles un lavage de cerveau aux enfants américains ?

La Chine aurait dépensé au moins 17 millions de dollars pour créer des « classes Confucius » dans 143 districts scolaires à travers les États-Unis, enseignant ainsi aux écoliers la vision du monde de Pékin.

Les Classes Confucius sont la version scolaire publique des Instituts Confucius – des programmes culturels financés par le gouvernement chinois qui fonctionnent sur les campus universitaires.

Mais alors que le Congrès a réprimé les Instituts Confucius en ciblant leur financement, des experts ont déclaré à la commission de l’éducation et de la main-d’œuvre de la Chambre des représentants que les classes Confucius fonctionnent avec peu ou pas de surveillance.

Le surintendant de l’instruction publique de l’Oklahoma, Ryan Walters, a déclaré aux membres de la Chambre : « C’est une question de sécurité nationale. Quand vous regardez l’endoctrinement qui a lieu dans nos salles de classe sous plusieurs angles différents, c’est l’un des plus odieux.

« Ce qu’ils veulent, c’est faire croire à nos enfants que non, c’est un bon système et que la Chine est un pays normal qui n’est pas tyrannique », a déclaré l’expert chinois Mike Gonzalez de la Heritage Foundation. « Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. »

Les classes Confucius sont présentées aux districts scolaires comme des programmes d’échange culturel et une chance d’apprendre la langue mandarin. Mais ils sont financés par le gouvernement communiste chinois et enseignent aux jeunes la vision politique et historique du Parti communiste chinois.

Helen Raleigh de The Federalist et auteur de Retour de bâton : comment l’agression chinoise s’est retournée contre luidéclare : « Ils ne parleront pas de questions sensibles comme ce qui s’est passé sur la place Tiananmen en 1989, et ils ne parleront pas du tout de Taiwan, ou lorsqu’ils parleront de Taiwan, ils utiliseront la version officielle pour dire : « Taiwan est une province de Chine, a toujours été et sera toujours.' »

Et la Chine offre beaucoup d’argent aux écoles. L’école secondaire Thomas Jefferson pour la science et la technologie, dans le comté de Fairfax, en Virginie, aurait révélé avoir reçu plus d’un million de dollars de dons grâce au programme de la Classe Confucius.

Nicole Neily, présidente de Les parents défendent l’éducationaffirme également que les classes Confucius opèrent à proximité de 20 bases militaires, influençant ainsi les enfants des militaires américains.

Lors de l’audience à la Chambre, Neily a déclaré : « À votre question sur les bases militaires, nous ne savons pas ce qui se passe. Et c’est pour moi la partie la plus effrayante. Qui sont ces employés (de la classe Confucius) ? À quoi ont-ils accès ? et qu’est-ce qui va et vient, tous deux entrant dans l’esprit de nos enfants ? Et ensuite, quelles données en découlent ? »

C’est préoccupant car les classes Confucius donnent également au gouvernement chinois accès aux données sur les écoles et les élèves.