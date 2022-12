Les clans somaliens affrontent les militants d’al-Shabab et gagnent le soutien du président Mohamud

Après que le gouvernement somalien a apporté son soutien aux milices claniques, ils ont commencé à reprendre le territoire d’al-Shabab Un véhicule de Danab se déplace à Masjid Ali Guduud, une zone récemment reprise du contrôle d’al-Shabab par l’armée en Somalie. (Malin Fezehaif pour le Washington Post)

BAXDO, Somalie – Un soulèvement déterminé mais souvent chaotique des milices claniques soutenues par les troupes gouvernementales somaliennes a forcé le groupe militant al-Shabab, l’un des affiliés mondiaux les plus riches et les plus puissants d’Al-Qaïda, à reculer, ont déclaré des responsables somaliens et américains. Les luttes intestines politiques au sein du gouvernement somalien ont entravé toute offensive militaire contre al-Shabab au cours des trois dernières années, permettant au groupe de consolider son contrôle sur certaines parties de la Somalie. Mais après la tenue d’élections en mai et le nouveau gouvernement a apporté son soutien à certains des clans du centre de la Somalie, leurs milices a commencé à récupérer du territoire, prenant le contrôle des points de contrôle des insurgés auparavant utilisés pour extorquer de l’argent et des bases utilisées pour lancer des attaques.

“Ce que nous voyons, ce sont des opérations de combat à très grande échelle qui se déroulent en Somalie et intègrent les clans d’une manière que nous n’avons tout simplement pas… vue”, a déclaré le contre-amiral Milton Sands, qui dirige le Commandement des opérations spéciales américaines en Afrique, dans une interview. . “Je suis vraiment optimiste.”

Les milices claniques ont déjà combattu l’insurrection, mais c’est la première fois qu’elles bénéficient d’un soutien militaire aussi important, et ce soutien encourage maintenant de nombreux Somaliens lésés à rejoindre les milices et à se battre.

“Je suis entré et sorti de la Somalie pendant 13 ans, et je n’ai jamais vu le gouvernement fédéral, les États membres et les clans tous en colère et si unis pour en finir avec al-Shabab”, a déclaré le général Keith Katungi, commandant par intérim de la force. de la force de maintien de la paix de l’Union africaine. “Il s’agit de la première grande offensive menée par les Somaliens.”

Des miliciens locaux de plusieurs villes ont déclaré avoir récemment rejoint la bataille contre les militants pour une série de raisons. Un homme a déclaré qu’il l’avait fait après qu’al-Shabab ait confisqué 60 de ses chameaux, représentant ses économies, alors qu’il avait refusé de rejoindre les militants. Un autre a déclaré qu’il avait rejoint le combat après qu’al-Shabab ait saisi son neveu et d’autres enfants pour s’entraîner comme combattants. Un autre homme encore a déclaré que son frère de 12 ans avait été blessé dans un attentat à la bombe d’al-Shabab, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils étaient motivés par le meurtre de proches, les différences religieuses ou les lourdes taxes imposées par les militants.

Certains combattants ont déclaré qu’eux-mêmes et leurs familles combattaient al-Shabab depuis des années. Mais maintenant, ils se sentaient soutenus parce que le gouvernement somalien avait commencé à fournir des fournitures et à déployer des troupes pour combattre aux côtés des milices.

Les milices et les forces gouvernementales ont pris plus de 20 colonies dans les régions de Hiran et du Moyen Shabelle au centre de la Somalie au cours des cinq derniers mois, repoussant l’insurrection hors de deux zones principales. Ces forces ont réussi à tenir des ponts et des villes plus importantes qui ont été reprises.

Mais quelques petits villages ont changé de mains à plusieurs reprises alors qu’al-Shabab a mené des contre-attaques ou que les forces gouvernementales somaliennes surchargées se sont retirées.

Nouveau président, vieilles alliances

Lorsque le président Hassan Sheikh Mohamud est arrivé ici dans la ville de Baxdo, au centre de la Somalie, le mois dernier, les femmes locales ont hurlé et battu des tambours pour saluer leur nouveau chef.

« Si al-Shabab quitte son état d’esprit, nous pouvons les accueillir à nouveau », a-t-il déclaré à la foule. “Mais s’ils restent, ils doivent être détruits.”

Les militants d’Al-Shabab avaient attaqué Baxdo à trois reprises cette année. La ville était tombée aux mains d’al-Shabab pendant quelques heures en janvier avant que la milice clanique locale, lourdement armée, ne reprenne le contrôle. La milice a repoussé les attaques ultérieures en juin et septembre. Les voitures piégées de la dernière bataille ont gravé des éclats d’étoiles dans les murs crème de la mosquée principale. Des impacts de balles frappaient toujours le haut minaret.

Plus tôt cette année, alors que les militants avaient poussé vers Baxdo, ils avaient forcé les personnes nouvellement sous leur contrôle à payer de lourdes taxes. Cela a provoqué une fureur croissante, incitant les clans locaux à se retourner contre al-Shabab.

Après que Mohamud ait été choisi comme président en mai, il a rapidement tenté de reconstruire d’anciennes alliances, rencontrant régulièrement des responsables régionaux et cultivant des chefs de milice. À Baxdo, les chefs de clan étaient prêts à faire cause commune. L’administration Biden a également ordonné en mai le retour de centaines de soldats américains en Somalie pour soutenir les forces gouvernementales, annulant le retrait du président Donald Trump fin 2020.

Les clans somaliens ont toujours été forts et sont la seule source de sécurité et de bien-être social pour la plupart des gens. Presque toutes les milices qui combattent actuellement al-Shabab ont des liens de parenté avec le président.

Un mois après l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, les forces spéciales somaliennes connues sous le nom de Danab et les milices claniques ont démontré qu’elles pouvaient travailler ensemble en repoussant al-Shabab après que les militants se soient emparés d’une route clé dans la région de Hiran. Al-Shabab a riposté en faisant sauter des puits d’eau et des antennes relais et en tuant des habitants.

En août, Danab a remporté un autre succès dans une bataille avec des militants dans la ville de Hess, selon le major Aydarus Mohamed, commandant du 6e bataillon Danab. “Les habitants étaient déjà en colère”, se souvient-il. “Ils ont dit : ‘Si vous voulez ces types, ils sont là-bas’.”

De nombreux résidents locaux, inspirés par la défaite d’al-Shabab à Hess, ont pris les armes dans le cadre de la milice clanique, a-t-il déclaré. « Le matin, les habitants sont venus nous voir et nous ont dit : ‘Nous voulons nous battre avec vous’ », raconte Mohamed. “Ils ont été très acclamés par les soldats du gouvernement et la frappe aérienne.”

Puis, début septembre, al-Shabab a attaqué un convoi dans la région de Hiran, tué 20 civils – dont plusieurs jeunes enfants – et brûlé de la nourriture. Cette attaque a motivé de nombreux autres miliciens à se mobiliser, a déclaré le législateur et ancien chef du renseignement Abdullahi Mohamed Ali « Sanbalooshe ».

“Après cela, il n’y avait plus de retour en arrière”, a-t-il déclaré.

Certains experts régionaux préviennent que le soutien du gouvernement aux milices claniques pourrait se retourner contre eux.

« Les milices communales qui ont chassé al-Shabab vont éventuellement commencer à faire avancer leurs propres agendas. Cela a été une tendance au cours de la dernière décennie », a déclaré Paul D. Williams, professeur d’études internationales à l’Université George Washington.

Le conseiller somalien à la sécurité nationale, Hussein Sheikh Ali, a minimisé ces inquiétudes, soulignant que le gouvernement ne fournit pas d’armes aux milices, mais uniquement des munitions, du carburant et de la nourriture. L’armée, a-t-il dit, devrait accompagner les milices et lancer toute action offensive, en veillant à ce que les forces claniques se concentrent sur al-Shabab plutôt que sur ses rivaux.

“Nous ne pouvons pas prétendre que nous éliminerons les combats de clans”, a déclaré le ministre de la Défense Abdulkadir Mohamed Nur. “Mais nous avons constamment des réunions avec eux pour faire la paix et les persuader de combattre al-Shabab ensemble”, a-t-il déclaré.

Souvent, ces efforts fonctionnent. Un combattant du clan à Wisil, dans le centre de la Somalie, a déclaré que l’armée avait négocié un accord pour les laisser combattre al-Shabab pendant trois mois sur les terres d’un clan voisin, ce qui était auparavant impossible.

Mais parfois, ils échouent. Le mois dernier, deux sous-clans, tous deux alliés au gouvernement, se sont affrontés pendant deux jours juste au nord de la ville d’Adale, faisant 37 morts. Le gouvernement a envoyé des anciens pour faire la paix.

« Al-Shabab… tentent de provoquer de tels incidents », a déclaré l’ancien ministre de la Sécurité Abdullahi Mohamed Nor, qui faisait partie de la délégation des sages. “Nous essayons de les résoudre.”

L’armée a également cherché à maintenir une distinction entre ses forces et les milices. Mais les lignes sont souvent floues. Un homme de la ville de Maxas a déclaré que trois de ses frères étaient des soldats et deux des miliciens du clan. « Il n’y a aucune différence entre eux ! Aucun! Avant, nous étions seuls, mais maintenant le gouvernement est avec nous », a déclaré Hassan Kafi Farah.

La campagne conjointe des militaires et des milices claniques n’a pas toujours été sans heurts.

Parfois, les milices claniques se déplacent trop rapidement. Cinq soldats et deux combattants de la milice ont déclaré lors d’entretiens que des combattants du clan avaient tenté le mois dernier de s’emparer de la ville de Masjid Ali Guduud, tenue par les militants, près de la côte, sans soutien militaire. Six combattants de la milice ont été tués et d’autres blessés au cours d’une fusillade de six heures.

Il a fallu trois frappes de drones par les forces turques, qui soutiennent le gouvernement somalien, et l’approche de l’armée avant qu’al-Shabab ne se retire de la ville. Des anneaux de fil carbonisés subsistent à plusieurs intersections où ils ont incendié des pneus pour masquer leur fuite.

Les militants ont laissé derrière eux une prison vide, où ceux qui avaient été punis sévèrement avaient été emprisonnés. Des noms et des numéros de téléphone étaient griffonnés sur les murs. « Ils pensaient qu’ils allaient mourir, c’est pour ça qu’ils ont écrit leurs noms », explique un militaire.

Dans certains cas, l’armée ne peut pas tenir les villes qu’elle et ses alliés claniques prennent. Soldats somaliens soutenus par des miliciens du clan ont marché pendant trois jours, attaqués le long de routes piégées, pour s’emparer de la ville de Waxbo à la mi-novembre. Mais ils n’avaient pas les effectifs pour tenir la ville. Al-Shabab l’a repris quatre jours plus tard.

Les forces militaires et claniques a également pris la ville de Bukure en août, a déclaré un habitant Nuur Abdi Elmi, après une bataille de deux heures où « des coups de feu tombaient comme de la pluie ». Mais les troupes sont parties quelques heures plus tard. Les militants d’Al-Shabab sont revenus. Ils ont brûlé des maisons, des magasins et des pompes à eau. L’armée est depuis revenue, a-t-il dit.

Alors que le soulèvement des milices claniques a insufflé une nouvelle énergie à la lutte contre al-Shabab, la bataille doit finalement être gagnée hors du champ de bataille.

Mohamud dit qu’il vise à se battre idéologiquement et financièrement. Le gouvernement a recruté l’ancien co-fondateur d’al-Shabab, Sheikh Mukhtar Robow, qui avait autrefois reçu une prime de 5 millions de dollars américains sur sa tête, comme ministre de la religion. Il a condamné l’insurrection.

Couper de l’argent pourrait être la partie la plus difficile. L’Institut Hiraal, un groupe de réflexion basé dans la capitale Mogadiscio, estime qu’al-Shabab perçoit 15 millions de dollars par mois, en grande partie grâce à la fiscalité et à l’extorsion, et prélève même des impôts dans les zones contrôlées par le gouvernement. Le gouvernement a interdit le paiement. Peu de gens d’affaires disent qu’ils obéiront.

« Le gouvernement peut-il garantir que je ne me ferai pas tirer dessus si je ne paie pas mes impôts ? Non!” a déclaré un homme d’affaires, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Mohamud veut également fournir des services dans les villes nouvellement capturées. Mais le budget de la Somalie est minuscule, la corruption reste endémique et les revendications locales sont parfois excessives. A Maxas, par exemple, les dirigeants locaux ont demandé un aéroport lors de la visite du président. Il a promis d’en fournir un.

Vaincre al-Shabab nécessite des services gouvernementaux fiables et la justice, a déclaré Mohamed Mubarak de l’Institut Hiraal. Al-Shabab a toujours beaucoup de soutien. L’une des principales raisons, a-t-il dit, est que le groupe propose un arbitrage sévère mais équitable des différends juridiques et applique ses décisions. Le gouvernement ne le fait pas.

« Les milices claniques ne sont pas une solution miracle », a-t-il déclaré. « C’est facile d’aller à la guerre. Il est difficile de construire des institutions.