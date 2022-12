Les clairons ont disparu des magasins canadiens, envoyant les fans à la recherche d’un substitut salé

Coût de la vie8:54Le dernier message pour les clairons

La disparition des bugles, un ingrédient utilisé dans la fabrication de nombreuses recettes de vacances, a poussé certains Canadiens à chercher des alternatives à la délicieuse collation de maïs croustillante.

Les clairons sont toujours vendus aux États-Unis, mais ils ont été abandonnés au Canada depuis plusieurs mois – ce n’est qu’un des derniers produits que les fabricants de produits alimentaires américains ne vendent plus ici.

General Mills, la société américaine qui fabrique des clairons, n’a pas répondu aux appels ou aux courriels de CBC, mais a répondu à des centaines de clients sur Twitter disant qu’il espère que les Canadiens “pourront trouver un substitut savoureux ailleurs”.

Ce substitut pourrait exister dans l’allée des collations de votre supermarché asiatique local, selon les fans canadiens de Bugles sur Reddit. C’est appelé Maïs Tongari — une collation de maïs salée et croustillante en forme de corne fabriquée par House Foods au Japon depuis les années 1970.

Le maïs Tongari ressemble et a un goût très similaire aux clairons, qui ne sont plus vendus au Canada. La collation japonaise est vendue dans de nombreuses épiceries asiatiques à travers le pays. (Danielle Nerman/CBC)

Au cours des dernières semaines, la boutique Umami de Lethbridge, en Alberta, a reçu quotidiennement des clients demandant des « clairons japonais » à utiliser dans leurs recettes maison de boulons et d’écrous, explique la propriétaire Patricia Luu.

“Il ne nous reste qu’un seul sac”, a-t-elle déclaré.

Son approvisionnement s’épuisant, Luu a commandé d’autres collations de maïs japonais auprès de son fournisseur de Vancouver. Elle dit qu’elle a eu ses “six derniers cas”.

La boutique Umami à Lethbridge, en Alberta, vend une variété de collations japonaises, dont le maïs Tongari. (Fourni par Umami Shop)

Loch Willy est allé chercher du Tongari Corn dans quatre épiceries asiatiques de Saskatoon, mais elles étaient toutes vendues.

Radio CBC Coût de la vie a trouvé un sac à Calgary et le lui a expédié afin qu’il puisse tester le prétendu substitut des Bugles aux côtés des collations originales. Willy avait trois sacs de Bugles en sa possession grâce à ses parents snowbirds qui les lui ont ramenés dans leurs bagages depuis l’Arizona.

Willy utilise des clairons pour fabriquer des écrous et des boulons à chaque Noël et dit que sa recette familiale ne peut pas être faite sans eux.

“Ils ont cette forme de cône distincte, ils sont le chapeau de doigt. Honnêtement, si nous grandissions et qu’ils n’étaient pas là-dedans, nous l’aurions remarqué et nous nous demanderions:” Pourquoi? Où sont les clairons? “”

Willy est un artiste autochtone, consultant et fan des clairons. (Soumis par Loch Willy)

Lorsque Willy et sa fille, Kiara, ont déchiré les deux collations de maïs différentes, ils ont été surpris de voir à quel point les deux produits se ressemblaient.

“J’étais sceptique, mais wow !” dit Willy. “Je pense que la plupart des gens ne connaîtraient pas la différence.”

Après plusieurs dégustations, les Willys ont conclu que le Tongari Corn était légèrement plus “épicé” que les Bugles mais avait la même texture. Dans l’ensemble, un “assez bon substitut” pour toutes les recettes d’écrous et de boulons.

“Les clairons japonais ont l’air de sauver Noël”, a déclaré Willy.

Bugles non seulement une collation américaine à quitter le Canada

Au cours des cinq dernières années, le Canada a aussi perdu d’autres produits américains comme Beurre de cacahuète Skippy Sauce pour pâtes Ragu et Céréales raisin-noix .

Bagel Bites, un produit Kraft Heinz, a disparu le mois dernier, ainsi que Cosmic Brownies, Oatmeal Cream Pies et Swiss Rolls – toute la gamme de friandises en boîte Little Debbie, fabriquées par McKee Foods Corporation. Dans une déclaration par courriel, un porte-parole de la société a déclaré à CBC que la décision de “cesser de vendre” les friandises Little Debbie n’avait pas été prise par la marque elle-même mais par son distributeur canadien.

En matière de distribution, le Canada est un endroit « notoirement coûteux » pour faire des affaires, selon Yann Cornil, professeur de marketing à la Sauder School of Business de l’UBC. En tant que grand pays à faible densité de population, Cornil a déclaré qu’il était coûteux pour les entreprises d’expédier des produits d’un océan à l’autre.

“Et il y a des exigences pour que les emballages soient traduits en français et en anglais. Cela augmente le coût pour les marques américaines, donc parfois la décision est simplement d’arrêter ces produits.”

Un gros plan de Tongari Corn, à gauche, montre à quel point la collation japonaise ressemble aux Bugles, quelque chose qui est souvent utilisé dans les noix et les boulons – une recette de collation salée et croquante que de nombreux Canadiens préparent pendant les Fêtes. (Danielle Nerman/Loch Willy)

Concours au rayon snack

Une autre raison pour laquelle Bugles a peut-être quitté le marché canadien est que la collation faisait face à une trop grande concurrence de la part de marques appartenant à des magasins comme le Choix du Président, Kirkland Signature et Great Value.

Selon son rapport annuel 2022 la plupart des produits General Mills sont en concurrence “avec les produits génériques et de marque maison qui sont généralement vendus à des prix inférieurs” et note que l’incertitude économique peut pousser certains consommateurs à acheter davantage de marques appartenant au magasin.

“Dans ces circonstances, nous pourrions connaître une réduction des ventes de produits à marge plus élevée ou un changement de notre gamme de produits vers des offres à marge plus faible”, indique le rapport.

Chaque grande épicerie au Canada a au moins une, sinon plusieurs, de ses propres marques privées. Un porte-parole de Sobeys a déclaré que la société ajoute des centaines de nouveaux produits chaque année sous sa marque Compliments. L’épicier de l’Ouest canadien Calgary Co-op a lancé ses marques de magasin – Founders & Farmers et Cal & Gary’s – il y a trois ans et compte déjà plus de 1 000 produits sur les étagères.

L’allée des collations d’un supermarché de Calgary comprend une grande section consacrée à sa marque privée de croustilles « sans nom ». (Danielle Nerman/CBC)

“Dans le passé, les marques de distributeur n’étaient que des versions bon marché ou des imitations d’une marque populaire à un prix inférieur et probablement aussi à une qualité inférieure”, a déclaré Cornil. “Mais ce n’est plus le cas. Désormais, la MDD peut concurrencer les marques nationales même sur le haut de gamme, même lorsqu’il s’agit de satisfaire des segments de niche de consommateurs.”

L’allée des collations, en particulier, est l’endroit où les consommateurs trouveront une grande variété de produits appartenant au magasin – des croustilles à faible teneur en sel et au sel de mer aux craquelins sans gluten et aux biscuits végétaliens – et ils obtiendront un espace de choix sur les étagères.

Cornil dit que c’est délibéré et qu’il ne s’agit que d’une stratégie utilisée par les épiceries canadiennes pour encourager les acheteurs à choisir leurs étiquettes plutôt que des marques renommées comme Ruffles, Lays et Bugles.

Les marques privées sont également généralement moins chères car les chaînes d’épicerie ont des économies d’échelle – elles passent des commandes massives pour tous leurs magasins, ce qui leur permet de négocier des prix plus bas avec les fabricants qui fabriquent leurs produits.

Et avec l’inflation toujours élevée, les Canadiens recherchent plus souvent des marques maison.

“Presque tout le monde achète des produits d’épicerie de marque maison à un moment donné”, a déclaré Brian Ettkin de Numerator Canada. Les derniers chiffres de la firme d’études de marché montrent que par rapport à 2021, les ventes d’épiceries de marque maison au Canada ont augmenté de 4 % cette année.

Tendance aux collations “plus saines”

Il se pourrait aussi que les Canadiens ne soient tout simplement plus enthousiasmés par Chapeau de doigt n ° 1 de l’Amérique . Les clairons existent depuis les années 1960 et Cornil dit que les goûts ont changé depuis.

“Avec les snacks, c’est un marché intéressant car il y a eu une demande changeante pour des aliments plus sains, naturels et moins transformés. Et vous voyez que beaucoup d’entre eux sont parfois des marques vieilles de 50 à 70 ans qui ne répondent clairement pas aux nouvelles demandes. des consommateurs. Ainsi, les entreprises, les fabricants ont le choix soit de reformuler complètement leurs produits, soit de les arrêter sur des marchés spécifiques.

Yann Cornil, qui enseigne le marketing et les sciences du comportement à la Sauder School of Business de l’UBC, affirme que la demande des consommateurs évolue vers des collations plus saines et moins transformées. (Soumis par UBC)

Ce n’est pas la première fois que les clairons sont interrompus au nord de la frontière. C’est arrivé en 2010, et la collation était de retour au Canada un an plus tard.

Cela donne de l’espoir aux fans des Bugles comme Willy, mais en attendant, il trouve d’autres moyens d’obtenir sa dose de collation de maïs salé. Qu’il s’agisse d’acheter des sacs de maïs Tongari ou de ramener la voiture de ses parents en Saskatchewan depuis l’Arizona.

“Je leur ai déjà dit:” Si vous ne voulez pas rentrer chez vous en voiture, je vais voler et ramener votre véhicule. Mais je vais le remplir de clairons pour tous.