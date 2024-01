Les civils fuient alors que Tsahal frappe le sud de Gaza

Israël et le Hamas concluent un accord pour fournir des médicaments aux otages de Gaza Raf Sánchez TEL AVIV — Dans le cadre d’une avancée diplomatique, le Hamas a annoncé qu’il autorisait la livraison de médicaments aux otages de Gaza en échange de l’aide d’Israël aux civils palestiniens dans cette région déchirée par la guerre. Cela survient alors que les forces américaines lancent de nouvelles frappes contre les rebelles Houthis soutenus par l’Iran.

Les Houthis “ne reçoivent aucune instruction de notre part”, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Alexandre Smith Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que son pays ne donnait pas d’instructions aux rebelles houthis du Yémen pour attaquer le transport maritime international, tout en avertissant le président Joe Biden de ne pas lier son sort au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Interrogé lors d’un entretien avec CNBC au Forum économique mondial pour savoir si l’Iran était impliqué dans les attaques des Houthis en mer Rouge, Hossein Amirabdollahian a déclaré que l’Iran avait « toujours été du côté positif des événements ». en fonction de leur propre expérience et de leurs propres intérêts, et ils ne reçoivent aucun ordre ou instruction de notre part. Des partisans des Houthis à la périphérie de Sanaa, au Yémen, dimanche. Mohammed Hamoud / Getty Images « Nous apprécions les efforts déployés dans la région pour défendre les Palestiniens », a déclaré Amirabdollahian, faisant référence aux attaques qui, selon les Houthis, visent à défendre les Palestiniens. Il a imputé toute déstabilisation de la région à « Israël et son génocide à Gaza. Cela devrait cesser. L’armée américaine a déclaré hier que ses Navy SEAL avaient intercepté un navire transportant des pièces de missiles iraniens – y compris des ogives de missiles balistiques – à destination des Houthis. Lorsqu’on lui a demandé quel était son message à Biden, le ministre l’a averti de ne pas « lier leur destin au sort de Netanyahu » – le Premier ministre israélien en difficulté. “La coopération à grande échelle de Biden et de la Maison Blanche avec des voyous comme Netanyahu en Israël est à l’origine de l’insécurité dans la région”, a-t-il déclaré.

Les parties au conflit à Gaza ignorent le droit international, selon le chef de l’ONU Ioulia Talmazan Le chef des Nations Unies a averti que les parties à la guerre entre Israël et le Hamas ignoraient les normes du droit international et « piétinaient » les Conventions de Genève qui régissent la manière dont les conflits armés sont menés. « Nous voyons certains pays faire tout ce qu’il faut pour promouvoir leurs propres intérêts à tout prix », a déclaré aujourd’hui le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors du Forum économique mondial de Davos. « De l’invasion de l’Ukraine par la Russie au Soudan et, plus récemment, à Gaza, les parties au conflit ignorent le droit international ; piétiner les Conventions de Genève ; et même violer la Charte des Nations Unies », a déclaré António Guterres. Le monde reste les bras croisés, a-t-il déclaré, tandis que des civils sont tués, mutilés, bombardés, forcés de quitter leurs foyers et privés d’accès à l’aide humanitaire.

Un espion du Hamas tué dans une frappe aérienne, selon Israël Alexandre Smith L’armée israélienne affirme avoir tué un espion présumé du Hamas lors d’une frappe aérienne à Gaza. Bilal Nofal était « chargé d’interroger des individus soupçonnés d’espionnage contre l’organisation terroriste », selon un communiqué de l’armée israélienne. Il a été tué par un avion de l’armée de l’air israélienne, précise le communiqué sans donner plus de détails. « Nofal a joué un rôle dans l’avancement des processus de recherche et de développement du Hamas », a déclaré l’armée israélienne. “Son élimination a un impact significatif sur la capacité de l’organisation terroriste à développer et à renforcer ses capacités.” NBC News n’a pas vérifié ces affirmations. L’armée israélienne a également déclaré que : l’un de ses hélicoptères a tué trois personnes identifiées comme des « terroristes » dans la ville de Khan Yunis à Gaza ; un avion de l’IAF a tué deux autres « terroristes » dans le centre de Gaza ; et ses troupes ont détruit hier un complexe à partir duquel des roquettes ont été tirées sur la ville israélienne de Netivot.

L’armée israélienne s’entraîne à une éventuelle attaque contre le Liban Presse associée L’armée israélienne a organisé un exercice d’entraînement simulant une offensive dans le sud du Liban alors qu’elle continue d’échanger des tirs avec les combattants du Hezbollah le long de la frontière. Le major-général Ori Gordin, chef du commandement nord de l’armée, a déclaré dans un communiqué publié mardi : « Nous sommes plus préparés que jamais à cela, même pour ce soir si nécessaire. » Gordin affirme que des soldats de réserve sont répartis le long de la frontière pour renforcer les défenses israéliennes. Plus de 2 000 roquettes ont été tirées vers Israël depuis le Liban, siège du Hezbollah, depuis le début de la guerre à Gaza, tuant lundi 12 soldats israéliens et six civils, dont une mère et son fils. Les frappes aériennes israéliennes au Liban ont tué environ 150 militants et 20 civils, selon le Hezbollah. Plus tôt cette semaine, Israël a déclaré avoir mis fin à l’infiltration de militants sur le plateau contesté du Golan. Le Hezbollah affirme que ses attaques visent à immobiliser les forces israéliennes et qu’elles se poursuivront jusqu’à ce qu’il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Israël a mis en garde contre une guerre totale si le Hezbollah ne se retire pas de la frontière, conformément à une résolution de l’ONU qui a mis fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006.

Les civils fuient au milieu d’attaques apparentes de Tsahal près d’un hôpital clé à Khan Younis Ioulia Talmazan La confusion et le chaos ont régné pendant la nuit autour du complexe de l’hôpital Al Nasser, dans le sud de Gaza, alors que les forces israéliennes semblaient avancer dans la zone. L’équipe de NBC News à Gaza a rapporté des bombardements intenses à l’intérieur de la ville de Khan Younis et des Gazaouis fuyant le quartier autrichien de la ville en direction de l’hôpital. « Nous étions assis et nous avons entendu des coups de feu tout près. J’ai regardé et j’ai vu un bulldozer et un char près de la fenêtre. J’ai emmené mes enfants et je me suis enfui », a déclaré un homme nommé Yazan à NBC News à l’hôpital. “Les bombardements étaient intenses, quelque chose dont je n’avais jamais été témoin auparavant”, a déclaré un autre homme. “Tous les habitants du quartier autrichien ont quitté leurs maisons et tout le monde s’est enfui.” Montre plus Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et géolocalisées par NBC News à l’hôpital semblaient également montrer des bruits de coups de feu à proximité de l’hôpital et des personnes courant partout avec leurs affaires, entrant et sortant de l’hôpital. L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de NBC News quant à savoir si la zone proche de l’hôpital avait été ciblée pendant la nuit.

Blinken ressent une « urgence farouche » de résoudre la crise au Moyen-Orient et affirme qu’il aura besoin de l’aide israélienne et non de l’opposition Alexandre Smith Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré qu’il ressentait une « urgence farouche » de trouver une solution à long terme pour le Moyen-Orient, une solution qui réponde aux préoccupations de sécurité d’Israël tout en évoluant vers un État palestinien autonome. “Ce n’est pas comme si tout cela se produisait du jour au lendemain, ce n’est pas comme si on actionnait un interrupteur”, a déclaré Blinken lors du Forum économique mondial, un sommet réunissant des dirigeants de gouvernements et d’entreprises à Davos, en Suisse. « Alors que nous sommes au milieu d’une tragédie humaine à bien des égards au Moyen-Orient, tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens, je dois vous dire que je ressens personnellement l’urgence féroce du moment présent. » Lors d’une longue conversation avec le chroniqueur du New York Times Thomas L. Friedman, le secrétaire a déclaré qu’une telle résolution ne pourrait se produire qu’« avec l’aide d’Israël, et non avec son opposition active », ajoutant que « la question est maintenant : la société israélienne est-elle prête à s’engager sur ces questions ? Est-il prêt à adopter cet état d’esprit ? C’est un défi. L’un des avantages par rapport aux conflits passés, a ajouté Blinken, est que « les pays arabes et musulmans sont prêts à entretenir avec Israël une relation – en termes d’intégration, de normalisation, de sécurité – qu’ils n’étaient jamais prêts à entretenir auparavant ».

Chaque personne à Gaza a faim, selon l’ONU Ioulia Talmazan Les Nations Unies tirent la sonnette d’alarme sur la famine à Gaza, affirmant que chaque personne dans l’enclave a faim et qu’un quart de la population meurt de faim et a du mal à trouver de la nourriture et de l’eau potable. L’ONU a également déclaré que les Gazaouis représentent désormais 80 pour cent de toutes les personnes confrontées à la famine ou à une famine catastrophique dans le monde, ce qui, selon elle, en fait « une crise humanitaire sans précédent » dans un contexte de bombardements continus par Israël. AFP-Getty Images Depuis le 1er janvier, seulement 21 pour cent (5 sur 24) des livraisons prévues d’aide contenant de la nourriture et d’autres fournitures vitales ont atteint leur destination au nord de Wadi Gaza, a déclaré l’ONU, et ses experts sont particulièrement alarmés par la situation dans le nord de Gaza. où il a déclaré que la population était confrontée à « des pénuries alimentaires prolongées » et à « un accès extrêmement restreint aux ressources essentielles ».

Le Pakistan condamne la frappe iranienne qui, selon lui, a tué 2 enfants Mushtaq Yusufzai Jennifer Jett PESHAWAR, Pakistan — Le Pakistan a condamné ce qu’il a qualifié de frappe de missile « non provoquée » par l’Iran, affirmant que deux enfants avaient été tués et avertissant que l’incident pourrait avoir de « graves conséquences », alors que l’instabilité régionale déclenchée par la guerre entre Israël et le Hamas continue de s’aggraver. Les médias officiels iraniens ont déclaré que des missiles et des drones avaient visé deux bases dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, appartenant au groupe militant Jaish al Adl, qui a mené des attaques contre les forces de sécurité iraniennes dans la zone frontalière entre les deux pays. La frappe d’hier est intervenue un jour après que l’Iran a lancé des missiles vers l’Irak et la Syrie pour dissuader les menaces contre sa sécurité. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères, doté de l’arme nucléaire, a déclaré avoir déposé une protestation auprès de Téhéran et du chef de la mission diplomatique iranienne à Islamabad, ajoutant que « la responsabilité des conséquences incombera pleinement à l’Iran ». Des responsables gouvernementaux du Baloutchistan ont déclaré à NBC News que la frappe avait tué deux enfants du résident local Karim Dad, Humera, 6 ans, et Salman, 11 mois, et en avait blessé quatre autres.