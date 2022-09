Les civils en première ligne disent “c’est comme l’enfer” alors que la Russie riposte dans l’est de l’Ukraine | Nouvelles du monde

Le bruit inquiétant des explosions pouvait être entendu à la périphérie de la ville de Kupiansk.

Une petite file d’habitants fatigués a fait la queue pour obtenir de l’eau d’un puits local, chacun tenant une collection de bouteilles en plastique car il n’y a ni eau courante ni électricité.

Ils ont à peine bronché lorsque le grondement des tirs sortants du côté ukrainien s’est répercuté autour d’eux, suivi du craquement d’un obus qui atterrit plus loin dans la ville.

“C’est effrayant”, a déclaré une femme, Vira, 72 ans. “Bien sûr, nous avons peur.”

L’ordre de mobilisation de Poutine suscite la fureur à Moscou – Ukraine live updates

Image:

Les forces ukrainiennes tentent de reprendre Kupiansk



Les forces ukrainiennes tentent de reprendre cette ville dans le cadre d’une contre-offensive majeure dans la région du nord-est de Kharkiv qui a repris des étendues de terres au contrôle russe.

Mais contrairement à d’autres zones nouvellement libérées telles que la ville d’Izyum et la grande ville de Balakliya, les forces russes n’abandonnent pas Kupiansk sans combattre.

Cela a transformé la ville en une ligne de front, la Russie bombardant les positions ukrainiennes, apparemment de l’extérieur du périmètre oriental, et l’Ukraine utilisant des tirs de retour pour les repousser plus loin.

Image:

Des villageois font la queue pour obtenir de l’eau à Kupiansk, en Ukraine



Le centre de Kupiansk ressemble et sonne comme une zone de guerre, avec des bâtiments brûlés et brisés, du métal tordu et des morceaux de béton jonchant les rues et les quelques habitants errants devant faire face au bruit assez régulier des tirs entrants et sortants.

Deux femmes ont émergé du sous-sol d’un immeuble dans une rue brisée.

L’un d’eux a accepté de parler. Elle était visiblement en colère et a blâmé la partie ukrainienne pour la destruction, sans mentionner le rôle joué par les forces russes – une indication peut-être du fait que tout le monde dans la ville ne s’est pas opposé à l’occupation de plusieurs mois par la Russie.

Image:

Les enquêteurs recueillent des preuves ADN dans la salle d’interrogatoire du poste de police



“Comment vivons-nous ? Jetez un coup d’œil. Pas de travail, pas d’argent, rien”, a-t-elle dit en agitant les bras face à la dévastation.

“Rien à manger, pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz. Je ne me suis pas lavé les cheveux depuis deux semaines.”

La femme, sarcastique, a ajouté: “Comment vivons-nous? Nous avions l’habitude de rêver de cette vie toute notre vie… C’est nul.”

Image:

Tout le monde dans cette zone ne soutient pas les forces ukrainiennes



L’opération de l’Ukraine visant à récupérer toutes les parties de la région de Kharkiv sous contrôle russe a officiellement commencé le 6 septembre, ciblant les positions russes dans les zones occupées.

Kupiansk est une plaque tournante ferroviaire, avec des voies menant au sud-est du Donbass – un point central de l’invasion russe – et également en Russie.

Le contrôle de la ville avait donné aux forces russes la possibilité de réapprovisionner plus facilement les forces de première ligne dans les régions de Donetsk et Louhansk, qui comprennent le Donbass.

Cela a rendu la reconquête de l’endroit d’autant plus importante, stratégiquement, pour les Ukrainiens.

Les habitants de Kupiansk ont ​​déclaré que la période du 9 au 12 septembre avait été particulièrement “bruyante et effrayante” dans leur ville alors que les Ukrainiens attaquaient.

Image:

Cette femme est coupée de sa famille par les combats



“Il y avait beaucoup de bombardements du côté ukrainien, des jets volaient”, a déclaré Olena Dmitrieva, 55 ans, qui vit dans un immeuble sur une zone herbeuse et surélevée à la périphérie de la ville, mais avec vue sur le centre.

“J’habite au quatrième étage et ces jets, ces explosions, c’était l’enfer. Notre immeuble tremblait… On pensait qu’il allait s’effondrer maintenant.”

Elle a déclaré que ses enfants et petits-enfants vivaient à l’est de Koupiansk, plus près des lignes russes, et qu’il ne lui était pas possible de leur rendre visite.

“Dieu, pourquoi sommes-nous punis comme ça?” demanda-t-elle en pleurant.

Image:

Des maisons et des bâtiments ont été détruits par les bombardements



Le gouverneur de la région de Kharkiv a déclaré que les bombardements russes à Koupiansk mercredi avaient blessé cinq personnes, dont un garçon de 13 ans.

Malgré les combats actifs, la police et les procureurs ukrainiens sont déjà sur le terrain dans la ville, rassemblant des preuves de crimes de guerre russes présumés pendant l’occupation.

Oleksandr Sirenko, procureur adjoint de Kupiansk, s’est rendu mercredi au poste de police principal.

Un drapeau russe était éparpillé sur le sol près de l’entrée, ainsi qu’un panneau de police russe brisé – des indicateurs de qui avait utilisé le bâtiment.

À l’intérieur, il y avait une peinture sinistre sur un mur d’une lettre “Z” – un emblème de l’occupation.

Image:

Un drapeau russe déchiré à l’extérieur du poste de police central



Les enquêteurs fouillaient un certain nombre de cellules crasseuses où des personnes semblaient avoir été détenues dans des conditions exiguës et sales. Il y avait aussi une pièce qui aurait été utilisée pour les interrogatoires où des experts médico-légaux recueillaient des échantillons d’ADN.

Pendant tout ce temps, ils devaient être attentifs à la menace d’attaques russes.

On nous a dit de nous mettre à l’abri si nous entendions le bourdonnement d’un drone, car il pourrait bien s’agir d’un drone russe, cherchant des cibles au sol pour que les canons d’artillerie frappent.

“C’est dur”, a déclaré le procureur adjoint, au sujet de devoir travailler dans une zone de guerre.

“Mais plus difficile que d’être près de la ligne de front, c’est d’être sans électricité ni lumière. Cela complique notre enquête. Mais nous recueillons des preuves sur la façon dont la Russie traitait les gens. C’est là qu’il y avait des agressions.”