Les civils désespérés de Gaza recherchent de la nourriture, de l’eau et de la sécurité, alors que les avertissements concernant l’offensive israélienne se multiplient

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Les 2,3 millions de civils de Gaza ont été confrontés dimanche à une lutte de plus en plus intense pour la nourriture, l’eau et la sécurité et se sont préparés à une invasion imminente une semaine après que les militants du Hamas ont lancé une attaque meurtrière contre Israël. Tandis que des centaines de milliers de personnes cherchaient à obéir à l’ordre israélien d’évacuer le nord, d’autres se rassemblaient dans les hôpitaux.

Les forces israéliennes, soutenues par un déploiement croissant de navires de guerre américains dans la région, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées dans le cadre de ce qu’Israël a qualifié de vaste campagne visant à démanteler le groupe militant. Une semaine de frappes aériennes violentes ont détruit des quartiers entiers, mais n’ont pas réussi à endiguer les tirs de roquettes des militants sur Israël.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 329 Palestiniens ont été tués depuis le début des combats, soit plus que lors de la guerre de Gaza en 2014, qui a duré plus de six semaines. Cela en fait la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps. Plus de 1 300 Israéliens ont été tués, pour la grande majorité des civils, lors de l’assaut du Hamas le 7 octobre. Il s’agit de la guerre la plus meurtrière pour Israël depuis le conflit de 1973 avec l’Égypte et la Syrie.

Israël a largué des tracts sur la ville de Gaza, au nord, et a renouvelé ses avertissements sur les réseaux sociaux, ordonnant à plus d’un million de Palestiniens – près de la moitié de la population du territoire – de se déplacer vers le sud. L’armée affirme qu’elle tente d’évacuer les civils avant une campagne majeure contre les militants du Hamas dans le nord, y compris dans ce qu’elle dit être des cachettes souterraines dans la ville de Gaza. Le Hamas a exhorté la population à rester chez elle.

L’ONU et les organisations humanitaires affirment qu’un exode aussi rapide, ainsi que le siège complet par Israël du territoire côtier long de 40 kilomètres (25 miles), causeraient des souffrances humaines indicibles.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’évacuation « pourrait équivaloir à une condamnation à mort » pour plus de 2 000 patients dans les hôpitaux du nord, y compris des nouveau-nés dans des incubateurs et des personnes en soins intensifs. Les hôpitaux de Gaza devraient manquer de carburant pour alimenter les générateurs d’urgence d’ici deux jours, selon l’ONU, qui a déclaré que cela mettrait en danger la vie de milliers de patients.

Gaza était déjà confrontée à une crise humanitaire en raison d’une pénurie croissante d’eau et de fournitures médicales provoquée par le siège israélien, qui a également contraint les centrales électriques à fermer leurs portes faute de carburant. Avec la fermeture de certaines boulangeries, les habitants se sont plaints de ne pas pouvoir acheter du pain pour leurs enfants.

Dans la ville de Gaza, Haïfa Khamis al-Shurafa s’est entassé dans une voiture avec six membres de sa famille, fuyant vers le sud dans l’obscurité. « Nous ne méritons pas cela », a déclaré Shurafa avant de quitter sa ville natale. « Nous n’avons tué personne. »

L’armée israélienne a déclaré que « des centaines de milliers » de Palestiniens avaient tenu compte de l’avertissement et se sont dirigés vers le sud. Il a donné aux Palestiniens une fenêtre de six heures, qui s’est terminée samedi après-midi, pour voyager en toute sécurité à l’intérieur de Gaza le long de deux routes principales, mais n’a pas fixé de date limite ferme pour l’évacuation.

Des centaines de proches des quelque 150 personnes capturées par le Hamas en Israël et emmenées à Gaza se sont rassemblées devant le ministère israélien de la Défense à Tel Aviv, exigeant leur libération.

« C’est mon cri au monde : s’il vous plaît, aidez-moi à faire venir ma famille, ma femme et mes trois enfants », a déclaré Avihai Brodtz de Kfar Azza. Beaucoup ont exprimé leur colère envers le gouvernement, affirmant qu’ils ne disposaient toujours d’aucune information sur leurs proches.

Dans un discours télévisé samedi soir, le porte-parole militaire en chef d’Israël, le contre-amiral Daniel Hagari, a accusé le Hamas d’essayer d’utiliser des civils comme boucliers humains.

« Nous allons bientôt attaquer très largement la ville de Gaza », a-t-il déclaré, sans donner de calendrier pour l’attaque.

L’armée a déclaré dimanche qu’une frappe aérienne dans le sud de Gaza avait tué un commandant du Hamas accusé des meurtres de Nirim, l’une des nombreuses communautés attaquées par le Hamas dans le sud d’Israël. Israël a déclaré avoir frappé plus de 100 cibles militaires dans la nuit, notamment des centres de commandement et des lance-roquettes.

Israël a mobilisé quelque 360 ​​000 réservistes et massé des troupes et des chars le long de la frontière avec Gaza. Les Israéliens vivant près de la frontière avec Gaza, notamment les habitants de la ville de Sderot, ont continué d’être évacués. Les militants de Gaza ont tiré plus de 5 500 roquettes depuis le début des hostilités, dont beaucoup ont pénétré profondément en Israël, alors que les avions militaires israéliens pilonnaient Gaza.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré samedi soir que les États-Unis déplaçaient un deuxième groupe aéronaval, l’USS Dwight D. Eisenhower, vers la Méditerranée orientale, dans le cadre d’une démonstration de force destinée à dissuader tout allié du Hamas, comme l’Iran ou le Hezbollah libanais. groupe militant, de chercher à élargir la guerre.

Le Hamas est resté provocateur. Dans un discours télévisé samedi, Ismail Haniyeh, un haut responsable, a déclaré que « tous les massacres » ne briseront pas le peuple palestinien.

Une frappe aérienne israélienne près du camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de Gaza, a tué au moins 27 personnes et en a blessé 80 autres, ont indiqué les autorités sanitaires de Gaza.

La plupart des victimes étaient des femmes et des enfants, ont indiqué les autorités. Les médecins de l’hôpital Kamal Edwan ont partagé des images de corps calcinés et défigurés.

On ne sait pas exactement combien de Palestiniens restaient dans le nord de Gaza samedi après-midi, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. On estime qu’un million de personnes ont été déplacées à Gaza en une semaine, a-t-elle indiqué.

Au principal hôpital de la ville de Gaza, al-Shifa, une foule d’hommes, de femmes et d’enfants, estimés par les médecins à 35 000 personnes, se sont entassés dans le hall de l’hôpital, dans les couloirs ensanglantés et sous les arbres de l’hôpital, espérant que l’établissement serait épargné dans les prochains jours. attaque.

« Les gens pensent que c’est le seul espace sûr après que leurs maisons ont été détruites et qu’ils ont été forcés de fuir », a déclaré le Dr Medhat Abbas, un responsable du ministère de la Santé.

Les produits de première nécessité s’épuisaient à cause du siège, qui, selon Israël, ne sera levé que lorsque les captifs seront rendus.

L’eau ne sort plus des robinets sur tout le territoire. Amal Abu Yahia, une mère enceinte de 25 ans vivant dans le camp de réfugiés de Jabaliya, a déclaré qu’elle avait attendu avec anxiété les quelques minutes où de l’eau contaminée coulait des canalisations de son sous-sol. Elle le rationne, donnant la priorité à son fils de 5 ans et à sa fille de 3 ans. Elle a dit qu’elle boit si peu elle-même qu’elle n’urine qu’un jour sur deux.

Près des côtes, la seule eau du robinet est contaminée par l’eau de la mer Méditerranée en raison du manque d’installations sanitaires. Mohammed Ibrahim, 28 ans, a déclaré que ses voisins de la ville de Gaza se sont mis à boire de l’eau salée.

L’ordre d’évacuation de l’armée israélienne exige que toute la population du territoire s’entasse dans la moitié sud de Gaza alors qu’Israël poursuit ses frappes, y compris dans le sud. Le bureau de communication du Hamas a déclaré qu’Israël avait jusqu’à présent détruit plus de 7 000 logements.

Rami Swailem a déclaré que lui et au moins cinq familles de son immeuble avaient décidé de rester dans son appartement près de la ville de Gaza. « Nous sommes enracinés dans nos terres », a-t-il déclaré. « Nous préférons mourir dans la dignité et affronter notre destin. »

D’autres cherchaient désespérément un moyen d’évacuer. « Nous avons besoin d’un numéro pour les conducteurs de Gaza vers le sud, il faut de l’#aide », peut-on lire sur les réseaux sociaux.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a exprimé son inquiétude pour ceux qui ne pouvaient pas partir, « en particulier les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées ». L’agence a également appelé Israël à ne pas cibler les civils, les hôpitaux, les écoles, les cliniques et les sites des Nations Unies.

L’hôpital d’Al-Shifa recevait des centaines de blessés chaque heure et avait épuisé 95 % de ses fournitures médicales, a déclaré le directeur de l’hôpital, Mohammad Abu Selim. L’eau est rare et le carburant qui alimente ses générateurs diminue.

« La situation à l’intérieur de l’hôpital est misérable dans tous les sens du terme », a-t-il déclaré. « Les salles d’opération ne s’arrêtent pas. »

DeBre et Krauss ont fait un rapport depuis Jérusalem. Les rédacteurs d’Associated Press Julia Frankel à Jérusalem et Samya Kullab à Bagdad ont contribué à ce rapport.

Wafaa Shurafa, Joseph Krauss et Isabel Debré, Associated Press