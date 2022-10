Les citrouilles peuvent être compostées, données aux fermes, nourries à la faune

Attendez avant de jeter cette citrouille de porche à la poubelle avec des emballages de bonbons d’Halloween. Ces citrouilles-lanternes n’ont pas à se retrouver dans la décharge locale.

Envisagez de composter des citrouilles dans le jardin, de les donner à des jardins communautaires, des fermes ou même un zoo, ou simplement de les laisser comme collation pour la faune de votre arrière-cour.

Les jardiniers peuvent ajouter des citrouilles au tas de compost après avoir retiré toutes les graines restantes et en s’assurant de couper les matériaux décoratifs tels que les paillettes, la peinture, les autocollants et la cire de bougie. Coupez la citrouille en petits morceaux, éparpillez-les et enterrez-les dans le tas. Et ne vous inquiétez pas si la citrouille a déjà commencé à moisir – ces micro-organismes facilitent le processus de compostage.

Les citrouilles, les autres restes de légumes et les tontes de gazon dans les tas de compost sont riches en azote. Fournir des quantités égales ou supérieures de matériaux à base de carbone tels que des feuilles, de la sciure de bois, des copeaux de bois ou du carton. Ajoutez de temps en temps de l’eau au tas de compost. Le retourner avec un râteau ou une fourche garantit que l’oxygène est mélangé.

Certains jardins communautaires acceptent les citrouilles et autres restes de nourriture à ajouter à leurs tas de compost.

Ou considérez cette citrouille comme un repas pour une foule d’animaux dans une ferme, un zoo ou un sanctuaire local. Le groupe Pumpkins for Pigs a une carte interactive des États-Unis des endroits qui acceptent les dons de citrouilles non sculptées et non décorées.

Les propriétaires peuvent également envisager de nourrir la faune qui traîne dans leur quartier, en particulier lorsque ces vieilles citrouilles sont offertes avec d’autres fruits. Les graines de citrouille récupérées sont un régal savoureux pour une grande variété d’oiseaux tels que les cardinaux, les moineaux, les pinsons et les mésanges, y compris lorsqu’elles sont mélangées à d’autres graines telles que les tournesols.

John Raby, l’Associated Press