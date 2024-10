Les citrouilles géantes sont incroyables, pas faciles à cultiver à Augusta

J’ai pensé que je ferais une petite pause après avoir parlé du nombre exorbitant d’arbres d’Hélène et que je passerais à quelque chose d’un peu plus optimiste.

Halloween approche à grands pas et les citrouilles sont la courge n°1 associée à la fête annuelle du 31 octobre.St vacances des goules et des gobelins. La grande chose à faire avec les citrouilles est de les sculpter en citrouilles-lanternes, les restes étant utilisés pour des plats à base de citrouille.

Les citrouilles sont un type de courge de la famille des Cucurbita. On pense qu’ils sont originaires d’Amérique centrale à partir de graines remontant à 6 000 ans. Les Amérindiens les ont utilisés comme aliment de base pendant de nombreuses années.

Elles sont cultivées sur six continents et Morton, dans l’Illinois, est la « capitale mondiale de la citrouille ». Avec plus de 100 variétés de citrouilles, vous pouvez en trouver une pour presque toutes les situations, de la consommation à la sculpture en passant par la miniature et même lors d’un concours annuel pour faire pousser la plus grosse citrouille.

La culture de citrouilles géantes est devenue un sport majeur dans le monde entier. En octobre dernier, un professeur d’aménagement paysager et d’horticulture du Minnesota a battu le record du monde pour une citrouille en récoltant un spécimen géant de 2 749 livres. Cela suffirait pour faire 687 tartes à la citrouille. Le gagnant du grand prix de 30 000 $ a grandi dans un champ de citrouilles dans son jardin qui était arrosé jusqu’à 12 fois par jour.

Aux États-Unis, nous récoltons régulièrement des citrouilles pesant plus d’une tonne, dont certaines atteignent désormais plus de 2 500 livres. En regardant les records de citrouilles au fil des ans sur Pumpkinpatchesandmore.org, il est intéressant de voir à quel point ces récoltes records sont devenues exponentiellement importantes. En 1900, la plus grosse citrouille pesait 400 livres. En 1990, 816 livres. En 2012, un producteur du Rhode Island a finalement franchi la barre de la tonne. Et maintenant, les producteurs pèsent 700 livres au-dessus de ce chiffre.

Alors, comment les agriculteurs peuvent-ils faire pousser des citrouilles aussi grosses ?

La première chose est qu’ils ont besoin d’espace. L’espace recommandé alloué pour faire pousser un géant est de 30 pieds sur 30 pieds. Vient ensuite un bon sol avec beaucoup de matières organiques et de microbes. Vous ne pouvez pas simplement mettre une graine de citrouille ordinaire dans le sol et ajouter beaucoup d’eau. Vous devez utiliser une graine dont les codes génétiques possèdent des caractéristiques qui permettront à une citrouille d’atteindre la taille proche d’une Volkswagen Beetle. La plupart du temps, vous pouvez acheter une graine auprès d’un producteur de graines réputé ou trouver un producteur de citrouilles géantes et lui demander si cela ne le dérange pas d’en partager quelques-unes de son arsenal. La citrouille géante n’est pas seulement basée sur la génétique, mais sur un grand équilibre entre nature et culture.

Une fois la vigne établie, les producteurs sélectionneront les meilleures citrouilles émergentes et élimineront la majeure partie du reste. Cela laisse à la vigne la possibilité de se concentrer sur l’alimentation de quelques citrouilles seulement. Avoir des feuilles en bonne santé sur la vigne est le moteur de la croissance. La lumière du soleil est captée par les feuilles dans le processus de photosynthèse, qui constitue la nourriture végétale. De nombreux nutriments présents dans le sol, notamment de l’azote, du phosphore, du potassium et une multitude de micronutriments, permettent également à ces bêtes de se développer, en particulier pendant les périodes de croissance maximales, où elles peuvent ajouter 50 livres par jour.

L’eau est également essentielle à la croissance de ces géants, mais trop d’eau n’est pas toujours préférable. Si une citrouille reçoit trop d’eau, elle peut se fendre, ce qui donne lieu à un producteur de citrouille géante très triste. Parfois, un producteur laisse quelques fruits supplémentaires sur la vigne pour aider à absorber l’excès d’eau, surtout avant une période de tempête.

Toutes ces discussions sur la culture de citrouilles géantes pourraient inciter les gens de notre région à vouloir essayer ce passe-temps, mais malheureusement, notre chaleur et notre humidité ne sont pas idéales pour cultiver ce type de cucurbitacée. Les meilleures citrouilles géantes que nous cultivons en Géorgie ont des températures nocturnes plus fraîches dans les régions du nord de l’État qui sont les meilleures zones de culture. Et les plus grandes du pays se trouvent généralement là où il y a beaucoup plus de lumière du jour pendant la saison de croissance, dans des régions comme le Wisconsin, le Maine et le New Hampshire. Et cela ressemble aussi au Minnesota.

Il existe des sites Web vraiment intéressants sur des concours dans tout le pays et dans le monde qui célèbrent la culture de citrouilles géantes, ce qui est devenu tout un phénomène.

Cet article a été initialement publié sur Augusta Chronicle : Campbell Vaughn : Les citrouilles géantes nécessitent beaucoup de soins pour pousser