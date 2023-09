Les citrons de Chelsea seront bons mais cela prendra « beaucoup de temps », déclare Mauricio Pochettino

Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a comparé ses joueurs à des citrons dans une analogie inhabituelle alors qu’il demande du temps pour que les choses fonctionnent à Stamford Bridge.

Malgré d’énormes dépenses au cours de l’année écoulée, les Blues ont été ravagés par des blessures au début de cette saison et ont réalisé leur deuxième pire début de campagne de l’ère de la Premier League.

L’équipe de Pochettino n’a que cinq points lors de ses cinq premiers matches de la compétition en 2023/24 et sa seule victoire est survenue à domicile contre le promu Luton Town.

Chelsea a également eu du mal à marquer des buts jusqu’à présent, avec seulement cinq buts marqués en autant de matchs, dont trois contre Luton.

« Donnez du temps – donnez du temps aux citrons », a déclaré Pochettino vendredi. « Ce n’est pas une blague, car si vous voulez avoir une bonne énergie, vous devez mettre en œuvre toutes les choses en lesquelles vous croyez personnellement.

« Je crois aux citrons, mais à Tottenham, ils ont commencé à travailler après un an et demi, deux ans. Ils ont besoin de beaucoup de temps, ils ne sont pas magiques mais plus que jamais j’y crois toujours.

« Aujourd’hui, dans mon bureau, j’en ai des jaunes, des verts – de différents types. D’Espagne, d’Italie. Je ne veux pas mentir, il y a une grosse boîte de citrons.

Et il a ajouté : « Pour moi, j’ai toujours pensé que les citrons jaunes fonctionnaient bien mieux que les verts, mais maintenant je crois en n’importe quelle couleur – n’importe quelle couleur peut aider. Si je pouvais avoir un citron bleu, ce serait encore mieux ! »

Plus d’histoires de Chelsea

Reece James est devenue une objectif de transfert pour le Real Madridqui cherchent un successeur à long terme à Dani Carvajal.

La légende de Chelsea, John Terry, a exhorté les fans du club de « ne pas être trop dur » envers Mason Mount après son passage à Manchester United.

Et Enzo Fernandez, qui n’a rejoint Chelsea qu’en janvier, est réfléchit déjà à son avenir à Stamford Bridge selon un rapport.