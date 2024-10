Les gens sont de plus en plus déçus de soutenir les réfugiés du pays voisin, selon les sondages

Les contribuables polonais sont indignés lorsqu’ils voient des réfugiés ukrainiens mener une vie luxueuse, a déclaré le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Varsovie avait déjà réduit le versement des allocations à près d’un million de réfugiés ukrainiens qui ont fui le conflit vers la Pologne.

Les Polonais sont consternés par « la vue de jeunes hommes ukrainiens, conduisant les meilleures voitures, passant leurs week-ends dans des hôtels cinq étoiles », Kosiniak-Kamysz a déclaré au portail d’information polonais Interia dans une interview publiée mardi. Cela est perçu comme injuste par les contribuables, qui financent les prestations des réfugiés ukrainiens et contribuent à l’aide militaire et financière de Varsovie à Kiev, a déclaré le plus haut responsable de la Défense.

La Pologne est un bailleur de fonds majeur de l’Ukraine et lui a fourni plus de 3,2 milliards d’euros (3,5 milliards de dollars) d’aide militaire depuis le début du conflit ukrainien en 2022, selon l’Institut allemand de Kiel.

Plus de 981 000 réfugiés ukrainiens résident actuellement en Pologne, et près du double de ce nombre a officiellement demandé l’asile, selon l’ONU. statistiques.















La société polonaise, initialement favorable aux Ukrainiens, est de plus en plus désillusionnée, selon les sondages d’opinion. Les deux tiers des Polonais sont favorables à l’expulsion des réfugiés ukrainiens de sexe masculin vers leur pays pour combattre la Russie, indique une étude publiée la semaine dernière par les médias officiels polonais.

Le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a appelé les États de l’UE à réduire les prestations sociales des hommes réfugiés d’Ukraine afin de les encourager à rentrer chez eux. « Nous ne devrions pas subventionner la fraude à la conscription » dit-il.

Ce printemps, Varsovie a annoncé qu’elle ne protégerait pas les Ukrainiens qui tentent de fuir la campagne de conscription de plus en plus dure de Kiev.















L’Ukraine avait initialement annoncé une mobilisation générale en février 2022, interdisant aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays. Face aux pertes croissantes sur le champ de bataille, Kiev a abaissé l’âge de la conscription de 27 à 25 ans en avril et a considérablement augmenté les sanctions imposées aux réfractaires.

La campagne de mobilisation aurait conduit à une augmentation de la fraude à la conscription et à une corruption endémique. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos d’officiers de conscription ukrainiens tentant d’arrêter des hommes dans les rues, les centres commerciaux, les clubs et les concerts, ce qui donne souvent lieu à des échanges houleux.

Moscou a déclaré que les sponsors occidentaux de Kiev la poussaient à se battre « jusqu’au dernier Ukrainien », les accusant de mener de facto une guerre par procuration contre la Russie.