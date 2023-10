Le banc dirigé par le juge en chef DY Chandrachud devrait examiner le lot de quatre plaidoyers.

Estimant que le système de cautions électorales pour le financement politique des partis contribue à l’argent propre, le procureur général R Venkataramani a déclaré à la Cour suprême que les citoyens n’ont pas le droit à l’information en vertu de l’article 19 (1) (a) de la Constitution concernant la source des fonds.

Dans une déclaration déposée devant la plus haute juridiction, Venkataramani a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de droit général de savoir « tout et n’importe quoi » sans être soumis à des restrictions raisonnables.

“Le système en question étend le bénéfice de la confidentialité au contributeur. Il garantit et favorise la contribution d’argent propre. Il garantit le respect des obligations fiscales. Ainsi, il ne viole aucun droit existant”, a déclaré l’AG à la Cour suprême.

Le plus haut juriste du tribunal a déclaré que le pouvoir de contrôle judiciaire ne consiste pas à analyser les politiques de l’État dans le but de suggérer des prescriptions meilleures ou différentes.

“Une cour constitutionnelle examine l’action de l’État seulement si elle empiète sur des droits existants et non parce que l’action de l’État n’a pas prévu un droit possible ou une attente aussi souhaitable soit-elle”, a-t-il déclaré.

“Cette contribution aux partis politiques a une signification démocratique et constitue un sujet propice au débat politique et à l’exigence d’une gouvernance libre de toute influence, cela ne signifie pas que le tribunal se prononcera sur de telles questions en l’absence d’une loi claire contraire à la Constitution”, a déclaré Venkataramani. .

Une chambre constitutionnelle composée de cinq juges de la Cour suprême devrait commencer à entendre à partir du 31 octobre une série de plaidoyers contestant la validité du système de caution électorale pour le financement politique des partis.

Ce programme, notifié par le gouvernement le 2 janvier 2018, a été présenté comme une alternative aux dons en espèces versés aux partis politiques dans le cadre des efforts visant à assurer la transparence du financement politique.

Selon les dispositions du programme, les obligations électorales peuvent être achetées par tout citoyen indien ou entité constituée ou établie en Inde. Un individu peut acheter des obligations électorales, seul ou conjointement avec d’autres individus.

Le tribunal dirigé par le juge en chef DY Chandrachud devrait examiner le lot de quatre plaidoyers, dont ceux déposés par le chef du Congrès Jaya Thakur et le CPI(M).

Les autres membres de la magistrature sont les juges Sanjiv Khanna, BR Gavai, JB Pardiwala et Manoj Misra. Le 20 janvier 2020, la Cour suprême avait refusé d’accorder une suspension provisoire du programme d’obligations électorales de 2018 et a demandé des réponses au Centre et à la Commission électorale à une demande provisoire de l’ONG demandant une suspension du programme.

Seuls les partis politiques enregistrés en vertu de l’article 29A de la loi sur la représentation du peuple de 1951 et qui ont obtenu au moins un pour cent des voix lors des dernières élections générales au Lok Sabha ou à l’assemblée législative de l’État sont éligibles pour recevoir des obligations électorales.

Selon la notification, les cautions électorales doivent être encaissées par un parti politique éligible uniquement via un compte auprès d’une banque agréée.

La Cour suprême avait également refusé en avril 2019 de suspendre le système de cautionnement électoral et a clairement indiqué qu’elle accorderait une audience approfondie sur les plaidoyers, car le Centre et la CE ont soulevé des « questions importantes » ayant « une incidence énorme sur le caractère sacré du système ». du processus électoral dans le pays ».

Le Centre et la CE avaient auparavant adopté des positions opposées devant le tribunal sur le financement politique, le gouvernement souhaitant maintenir l’anonymat des donateurs et le panel de sondage s’efforçant de révéler leurs noms par souci de transparence.

