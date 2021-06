Les citoyens libanais s’entraident pour trouver des médicaments alors que les politiciens les échouent

À toutes les luttes de la vie au Liban, la pandémie, les pannes de courant, l’inflation, les crises financières et politiques punitives en ajoutent une de plus : les pénuries de médicaments essentiels. Mais alors que les habitants luttent pour trouver les médicaments dont ils ont besoin, certains constatent que leurs compatriotes libanais font ce qu’ils peuvent pour les aider.

Christiane Massoud, une infirmière de 41 ans, a parcouru les pharmacies à la recherche d’un médicament insaisissable pour gérer sa maladie de Crohn, a demandé à des amis à travers le pays de chercher en son nom et a demandé à son médecin s’il y avait un substitut. Elle a également fait appel à des étrangers en ligne pour obtenir des conseils pour le retrouver.

Nada Waked a répondu à l’un de ces appels en ligne : elle avait une petite somme dont sa mère n’avait plus besoin. Massoud offrit de payer ; Waked et sa mère ont refusé l’argent. Au lieu de cela, Waked a demandé une prière.

Dans ce paysage morne, Massoud a trouvé dans le geste de Wakeds une tache lumineuse. Cela a montré que nous sommes un peuple qui se soutient les uns les autres et se sent les uns pour les autres, a-t-elle déclaré. Il y a encore des gens qui s’entraident.

Alors que la crise du pays s’aggravait, le pharmacien Chadi Geha a déclaré qu’il avait remarqué que de plus en plus étaient désireux d’aider les étrangers. Certains de ses clients ont commencé à refuser de reprendre la monnaie, lui demandant plutôt d’utiliser l’argent pour payer les médicaments d’autres personnes dans le besoin.

Cela ne s’était pas produit auparavant, a-t-il déclaré. On a l’impression qu’il y a encore du bon dans le monde. … Ils ne veulent même pas savoir qui ils aident ; ils se soucient juste d’aider.

Mais argent ou pas d’argent, Geha a dû refuser de nombreux clients car de plus en plus de médicaments sont devenus indisponibles, des pénuries qui ont été exacerbées par les achats de panique et par le fait que certains fournisseurs ont conservé les médicaments. La différence entre les taux officiels et ceux du marché noir a également alimenté la contrebande de médicaments subventionnés hors du pays.

Fin mai, la banque centrale du Liban a déclaré qu’elle ne pouvait pas continuer à subventionner des articles médicaux sans puiser dans les réserves obligatoires, les dépôts en devises fortes déposés par les prêteurs locaux à la banque, et a demandé aux autorités de trouver une solution.

Geha a commencé à fermer la pharmacie plus tôt. J’en ai marre de dire aux gens qu’ils étaient hors de ceci et hors de cela.

Les appels frénétiques à la recherche de médicaments abondent sur LibanTroc, le groupe Facebook où Massoud et Waked se sont connectés. Les membres en dirigent certains vers des organisations qui peuvent avoir les médicaments ou vers des pharmacies qu’ils savent les offrir.

Nous avons vu des interactions incroyables et de nombreuses bonnes actions qui nous empêchent de travailler sur la migration ailleurs, tout en essayant de réparer tout ce qui reste de nos racines blessées, a déclaré Hala Dahrouge, fondatrice de LibanTroc, qui est devenue une organisation non gouvernementale facilitant différents types d’assistance et de demandes.

Massoud pense à d’autres qui ne savent peut-être pas comment naviguer sur les réseaux sociaux comme elle l’a fait pour trouver des médicaments. Elle envisage de déplacer sa famille hors du pays, mais au milieu du désespoir de la vie au Liban, elle se réjouit des manières, petites et grandes, dont beaucoup aident les étrangers.

Waked a déclaré que même si elle n’avait pas de moyens supplémentaires pour aider les autres financièrement, elle voulait toujours offrir un peu de soulagement. Je sais très bien que si vous donnez du cœur, Dieu vous pourvoira chaque fois que vous en aurez besoin, a-t-elle dit. J’ai donné du cœur.

