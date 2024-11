Les citoyens du Wisconsin s’organisent pour protéger la démocratie

La secrétaire d’État du Wisconsin, Sarah Godlewski, s’exprime lors d’une conférence de presse défendant les urnes et les responsables des élections locales le 30 octobre 2024 à Madison | Photo d’un examinateur du Wisconsin

Alors que la guerre aérienne de la campagne 2024 atteint un crescendo furieux sur notre État du champ de bataille, quelques groupes de citoyens soucieux du civisme se sont discrètement organisés sur le terrain pour consolider les fondations de notre démocratie.

Prenons seulement trois événements survenus au cours de la semaine précédant le jour du scrutin :

Un groupe bipartisan d’élus actuels et anciens ont signé un engagement à respecter les résultats de l’élection, quels qu’ils soient.

Un groupe bipartisan distinct de dirigeants politiques du Wisconsin a tenu une conférence de presse pour déclarer sa confiance dans la sécurité du système électoral du Wisconsin et s’engager à lutter contre les personnes qui mettent en doute la légitimité des résultats – quels qu’ils soient.

La secrétaire d’État du Wisconsin, Sarah Godlewski, et des défenseurs de la démocratie ont organisé un événement dans le centre-ville de Madison pour soutenir l’utilisation des urnes électorales et défendre les secrétaires électoraux locaux dans une période de menaces, d’intimidation et de théories du complot déstabilisatrices.

Toutes ces déclarations publiques de confiance dans le processus électoral de base que nous tenions pour acquis montrent à quel point nous nous sommes éloignés de la normale.

Le député Mark Pocan

Comme l’a dit le représentant démocrate des États-Unis, Mark Pocan, lors d’une conférence de presse conjointe avec l’ancien représentant républicain des États-Unis, Reid Ribble : « C’est en quelque sorte une évidence. » Pourtant, les deux membres du Congrès du Wisconsin ont célébré l’annonce selon laquelle ils ont fait signer par 76 hommes politiques de l’État leur engagement à honorer les résultats des élections de 2024.

Il convient toutefois de noter la liste des hommes politiques qui ont accepté de respecter ce que Ribble a décrit comme la « démocratie 101 » – selon laquelle « le peuple américain décide qui le dirige ; les candidats doivent accepter les résultats» — ne comprend pas de nombreux membres du parti de Donald Trump.

Les signataires de la pétition comprennent jusqu’à présent 64 démocrates, un indépendant et neuf républicains. Pire encore, presque chacun de ces Républicains porte le mot « ancien » à côté de son titre.

Techniquement, le sénateur Rob Cowles purge toujours le reste de son mandat. Mais la session législative est terminée et Cowles ne reviendra pas. Après avoir annoncé sa retraite, il a fait des vagues cette semaine en renonçant à Trump et en soutenant Kamala Harris à la présidence. Parmi les autres responsables républicains qui se sont engagés à respecter les résultats des élections, citons l’ancienne sénatrice Kathy Bernier, qui dirige le groupe Keep Our Republic, qui lutte contre les théories du complot électoral et tente de rétablir la confiance dans les secrétaires électoraux locaux, et l’ancien sénateur Luther Olsen. , un défenseur des écoles publiques qui a travaillé de l’autre côté de l’allée avant l’ère actuelle d’intense polarisation politique.

Le même jour, Pocan et Ribble ont fait leur annonce : un autre groupe bipartisan de dirigeants du Wisconsin, membres du Projet de défense de la démocratie – Le conseil d’administration de l’État du Wisconsin a tenu une conférence de presse pour souligner les protections mises en place pour assurer la sécurité des élections dans l’État et dénoncer les « mauvais acteurs » qui pourraient tenter de compromettre les résultats.

L’ancien lieutenant-gouverneur démocrate Mandela Barnes et l’ancien procureur général républicain JB Van Hollen se sont joints à l’appel aux côtés de l’ancien représentant républicain des États-Unis, Scott Klug, et de l’ancien président du Parti démocrate de l’État, Mike Tate.

Portrait de Mandela Barnes

« Je peux parler de mon expérience personnelle, ayant gagné et perdu des élections très serrées, que le processus ici dans le Wisconsin est sûr et sécurisé, et c’est exactement pourquoi vous avez ce groupe bipartisan ensemble », a déclaré Barnes, qui a perdu de peu son défi face au sénateur américain. .Ron Johnson en 2022.

Barnes a déclaré que de fausses affirmations minant la confiance dans le vote et la compilation des résultats des élections « ont été fabriquées par de mauvais perdants ».

Si vous perdez une élection, a-t-il ajouté, « vous avez la possibilité de vous présenter à nouveau à un moment donné. Mais ce que vous ne devriez pas faire, c’est remettre en question l’intégrité ou essayer de contester nos administrateurs électoraux simplement parce que le peuple vous a dit non.»

L’ancien AG Van Hollen, un républicain conservateur, a partagé cette émotion. « Je suis ici pour vous dire, en tant qu’ancien chef des forces de l’ordre de l’État du Wisconsin, que notre système fonctionne », a-t-il déclaré.

Van Hollen a rappelé aux gens qu’il avait fait pression en faveur d’une loi stricte sur l’identification des électeurs du Wisconsin, à laquelle les démocrates se sont opposés en tant que mesure de suppression des électeurs. « Que vous soyez pour ou contre, l’essentiel est qu’il est en place à l’heure actuelle. Si les gens prétendaient être quelqu’un d’autre lorsqu’ils venaient voter dans le passé, ils ne peuvent plus le faire », a déclaré Van Hollen.

Pour les électeurs de tous bords, il a ajouté : « Sortez et votez. Votre vote comptera. Notre système fonctionne et nous devons faire confiance au résultat de ce système.

L’ancien membre du Congrès républicain Klug a souligné que Trump avait perdu le Wisconsin en 2020 « et que cela n’avait rien à voir avec une fraude électorale. Il s’agissait simplement de gens qui ont décidé de voter dans une direction différente. »

Il a également félicité les travailleurs électoraux locaux et les bénévoles, comme ceux qui votent dans son église luthérienne, et « qui font du système électoral du Wisconsin l’un des meilleurs du pays ».

Tate, l’ancien président du Parti démocrate, a averti que le volume inhabituellement élevé de votes anticipés et une loi de l’État qui interdit aux greffiers de compter les bulletins de vote jusqu’à la fermeture des bureaux de vote le soir de l’élection entraîneront probablement des retards dans l’arrivée des résultats. « , a-t-il déclaré, « parce que nos bons travailleurs électoraux font preuve d’une extrême diligence raisonnable. »

Lors d’une conférence de presse distincte devant l’hôtel de ville de Madison, des membres de la campagne pour la démocratie du Wisconsin et le secrétaire d’État Godlewski sont également intervenus pour défendre les fonctionnaires électoraux du Wisconsin qui travaillent dur et combattre les théories du complot.

Nick Ramos, directeur exécutif de Democracy Campaign, a relié les récents reportages sur les incendies criminels de boîtes de dépôt dans d’autres États au détournement d’une boîte de dépôt locale par le maire de Wausau, dans le Wisconsin, qui a physiquement retiré l’urne de dépôt des bulletins de vote de sa ville et l’a enfermée dans son bureau. . Le maire a été contraint de restituer le carton et fait désormais l’objet d’une enquête pénale. Il est important de demander des comptes aux personnes qui tentent d’interférer avec le vote, a déclaré Ramos, car sinon « les gens essaieront d’imiter ce type de mauvais comportements ».

En plus de défendre les responsables électoraux assiégés, la conférence de presse pro-drop-box a présenté le témoignage de Martha Siravo, fondatrice de Madtown Mommas et Disability Advocates. Siravo, qui utilise un fauteuil roulant, a expliqué que le fait d’avoir une boîte de dépôt lui permet de voter beaucoup plus facilement.

Godlewski a décrit des conversations avec d’autres électeurs de l’État – une mère qui travaille très occupée, une femme âgée qui doit demander à ses enfants de la conduire lorsqu’elle a besoin de sortir et un jeune homme qui travaille de nuit – qui ont tous pu voter. en déposant leurs bulletins de vote par correspondance dans une boîte de dépôt sécurisée, mais qui ne se seraient peut-être pas rendus aux urnes pendant les heures normales de vote. « Ces histoires sont réelles et c’est pourquoi les boîtes de dépôt sont importantes », a déclaré Godlewski. La restauration des boîtes de dépôt fait partie de « contribuer à garantir que le Wisconsin reste un État où chaque vote compte ».

C’est l’esprit dont nous avons besoin pour cette élection difficile et pour tout ce qui suivra.

