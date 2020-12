Les propriétaires et les employeurs feront probablement de la discrimination à l’encontre des citoyens de l’UE qui ne remplissent pas leurs documents d’enregistrement du Brexit à temps, a averti Sadiq Khan.

« Aujourd’hui, je lance un appel direct à chaque Londonien européen – assurez-vous que vous et toute votre famille et amis éligibles avez postulé au programme de règlement avant Noël », a-t-il déclaré.

«Sinon, je crains que vous ne soyez victime de discrimination – de la part d’un propriétaire, d’un employeur potentiel ou de toute autre personne qui ne parvient pas à faire la distinction entre vos droits et ceux des personnes arrivant sous les règles d’immigration plus strictes à partir de janvier.

«Il reste encore beaucoup à faire à tous les niveaux de gouvernement pour s’assurer que toutes les personnes concernées reçoivent les conseils et le soutien dont elles ont besoin pour prouver leur droit de vivre, travailler et étudier au Royaume-Uni. Nous ne pouvons plus risquer que des personnes soient victimes de l’environnement hostile qui a dévasté certains membres de la génération Windrush.