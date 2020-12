À l’arrivée de l’hiver, les Bulgares s’inquiètent de l’impact de l’augmentation des niveaux de pollution atmosphérique en plus de la propagation du COVID-19.

Bruxelles a sanctionné le gouvernement, l’accusant de ne rien faire contre la pollution.

Alors que le verrouillage a amélioré la qualité de l’air en Europe, Sofia, l’une des villes les plus polluées du monde, a retrouvé son épais «smog» grâce à la levée des restrictions.

« Vue d’en haut, la ville ressemble à un lac de terre grisâtre, nous sommes rentrés à contrecœur » dans la capitale après nos escapades de week-end, a déclaré Gueorgui Pavlov, un informaticien de 39 ans.

« Même avant le COVID-19, je me suis procuré un masque filtrant renforcé, juste pour promener le chien en hiver », a déclaré le résident de Sofia.

Ina Hristova, une chercheuse en biologie de 28 ans, s’assure qu’elle se couvre le visage, pour se protéger « non seulement du COVID-19, mais aussi de toute la saleté de l’air ».

Elle a mis de la gaze sur la poussette de son enfant lorsqu’elle se promène à 4 km de chez elle, dans sa quête d’un air plus «respirable».

Charbon, bois et pneus

Ces derniers jours, les critiques de la gouvernance et de la qualité de vie en Bulgarie ont inondé les médias sociaux.

Récemment, à plusieurs reprises, la concentration de particules fines PM 10 (particules inhalables, de diamètre généralement inférieur ou égal à 10 micromètres) en 24 heures a largement dépassé la norme établie par le Organisation Mondiale de la Santé (OMS), selon les rapports.

La semaine dernière, la Commission européenne a également rappelé la Bulgarie à l’ordre et va intenter une action en justice pour non-respect « systématique » de ces valeurs limites. Le gouvernement « n’a pas vraiment commencé à mettre en œuvre des mesures sur le terrain », a déclaré Bruxelles.

Les coupables du smog sont la poussière de chauffage au charbon ou au bois, mais aussi les pneus, les vieux meubles ou le plastique brûlé dans les quartiers pauvres et les gaz d’échappement d’un parc automobile vieillissant.

Sofia n’est pas la seule ville touchée par le problème de la pollution en Bulgarie. « Dans ma ville natale du nord, au milieu des montagnes, toutes les cheminées fument et répandent une odeur insupportable qui vous coupe le souffle. C’est un problème qui est présent à l’échelle nationale », a déclaré Hristova.

Record de mortalité

La pandémie de coronavirus a exacerbé les inquiétudes entourant la pollution pour beaucoup.

L’Organisation mondiale de la santé a m’a dit: « La pollution de l’air augmente le risque de maladies respiratoires et cardiaques dans la population. Une exposition à court et à long terme aux polluants atmosphériques a été associée à des effets sur la santé. »

« Il n’y a pas un seul organe dans le corps qui ne soit affecté par la pollution aux particules fines » et il agit « en synergie » avec le COVID-19, a déclaré à l’AFP le pneumologue Alexandar Simidtchiev.

Le nombre de décès liés à la pandémie a atteint un niveau sans précédent la semaine dernière en Bulgarie, avec 983 décès entre le 1er et le 7 décembre, pour près de sept millions d’habitants.

Initialement réticent aux restrictions, le gouvernement conservateur contesté de Boyko Borissov a décidé de fermer des restaurants, des écoles et des centres commerciaux pour soulager les hôpitaux débordés.

La crise du COVID-19 a mis en évidence des problèmes en Bulgarie qui ont provoqué un « cocktail explosif » pour le pays le plus pauvre de l’UE, a déclaré Simidtchiev.

La pollution chronique, le manque de pneumologues, un grand nombre de fumeurs et une population de plus en plus âgée font partie des éléments qu’il a souligné comme contribuant à la situation.