Les citoyens britanniques fuyant la guerre en Israël et à Gaza bénéficieront d’un accès plus facile aux prestations une fois arrivés au Royaume-Uni, ont annoncé les ministres.

Les personnes fuyant la guerre et vivant dans la région plus large du Liban et de la Cisjordanie seront exemptées des tests de résidence et pourront prétendre au crédit universel, ainsi qu’aux allocations d’invalidité et aux allocations familiales, « sans délai ».

Ils pourront également accéder à un logement social et à une aide au logement en cas de besoin.

Le gouvernement a déclaré qu’il veillerait également à ce que les sommes versées au titre du programme d’indemnisation des victimes du terrorisme à l’étranger ne soient pas prises en compte lors de l’établissement du droit aux prestations liées au revenu.

Dernières nouvelles politiques : un député doit rester à l’écart du Parlement après avoir été arrêté pour suspicion de viol

Cette annonce intervient alors que le Royaume-Uni intensifie son aide humanitaire à Gaza, Rishi Sunak ayant annoncé plus tôt cette semaine que le gouvernement fournirait 20 millions de livres sterling supplémentaires en fonds – en plus des 10 millions de livres sterling existants – portant le montant total cette année à 57 millions de livres sterling.

Le secrétaire au Travail et aux Retraites, Mel Stride, a déclaré : « Nous avons travaillé rapidement pour garantir que les ressortissants britanniques arrivant d’Israël, des territoires palestiniens occupés et du Liban puissent recevoir le soutien et la sécurité dont ils ont besoin pendant une période de troubles indescriptibles.

“Alors que le Royaume-Uni continue d’intensifier sa réponse à l’évolution rapide des circonstances dans la région, les réglementations qui entrent en vigueur aujourd’hui accéléreront l’accès aux prestations, garantissant que les personnes éligibles puissent accéder à l’aide dont elles ont besoin.”

Le gouvernement a déclaré que lorsque les arrivants ne disposent pas d’un hébergement immédiat, les autorités locales peuvent fournir un hébergement d’urgence pour la nuit avant d’aider les personnes à trouver un hébergement plus sûr.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





8h23

Le plan est de « libérer tous les otages »



Ceux qui satisfont à l’exemption seront aidés plus rapidement, mais cela n’aura pas d’impact sur les priorités des autorités locales en matière de logement social, a déclaré le gouvernement.

Au moins 12 ressortissants britanniques ont été tués dans l’attaque par Hamas le 7 octobre, qui a vu 1 400 Israéliens tués.

Cinq autres ressortissants britanniques sont portés disparus, a annoncé Downing Street cette semaine.

Le Premier ministre a déclaré que des équipes des forces frontalières britanniques étaient mises en place en Égypte pour aider « rapidement » les ressortissants britanniques à s’échapper de Gaza.

M. Sunak a été rejoint par le Parti travailliste pour appeler à une pause humanitaire afin de permettre à l’aide d’atteindre les Palestiniens et de créer un « environnement plus sûr » pour que les citoyens britanniques puissent quitter Gaza.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





9h01

Gaza : une « pause » pour l’acheminement de l’aide ?



Ces derniers jours, Israël a autorisé l’entrée de l’aide dans le pays via le passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza après avoir auparavant limité les produits essentiels tels que l’eau, la nourriture et le carburant à la région, qui abrite 2,2 millions de civils.

S’exprimant lors d’un événement au centre de Londres sur l’intelligence artificielle jeudi, M. Sunak a déclaré que le gouvernement reconnaissait la nécessité d’un “environnement plus sûr, ce qui nécessite bien sûr des pauses spécifiques, distinctes d’un cessez-le-feu”.

“Nous sommes très impatients de pouvoir les faire sortir et les ramener à la maison”, a-t-il déclaré.

“Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons prépositionné des équipes des forces frontalières en Égypte.

“Ainsi, si nos ressortissants peuvent franchir le terminal de Rafah, nous sommes prêts à les faire entrer et à les ramener.

“Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons faire immédiatement, mais lorsque le moment se présentera, nous serons prêts à le faire rapidement.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:36

Collecte des corps sur des charrettes à ânes



En savoir plus:

Tous les otages civils pourraient être libérés de Gaza en quelques jours si les combats cessent, affirment les négociateurs qataris

Des « décisions atroces » à Gaza alors que le carburant vient à manquer

Le même jour, le vice-Premier ministre Oliver Dowden a présidé une réunion du COBRA au cours de laquelle il a discuté de la situation au Moyen-Orient et des prochaines étapes pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas.

Plus de 200 personnes originaires de nombreux pays différents restent captives à l’intérieur de Gaza.

M. Dowden a déclaré qu’il avait “le cœur brisé” par l’augmentation des pertes à Gaza – où le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que 7 000 personnes ont été tuées par des frappes aériennes – mais qu’Israël ne pouvait pas “éliminer” le Hamas “sans qu’il y ait un certain impact sur les civils”.

“La manière d’arrêter de nouvelles pertes de vies civiles innocentes est d’éliminer la menace terroriste et de parvenir à une position où nous pouvons restaurer la stabilité et la paix dans cette région”, a-t-il déclaré à Sky News.