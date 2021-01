Plusieurs passagers voyageant entre Heathrow et Madrid ont été empêchés d’embarquer sur un vol BA / Iberia samedi – Anadolu

Les résidents britanniques des pays de l’UE sont empêchés d’embarquer sur les vols de retour après avoir passé Noël au Royaume-Uni en raison d’interprétations incorrectes des règles de résidence et de la paperasse des compagnies aériennes.

Samedi, au moins neuf personnes ont été empêchées d’embarquer sur un vol BA / Iberia entre Heathrow et Madrid malgré les bons papiers de résidence. Le Telegraph a découvert qu’un problème similaire affectait les citoyens britanniques qui devaient voler de Manchester à Pise avec Ryanair.

Le problème découle de l’obligation de démontrer la résidence du pays de l’UE concerné en raison d’une interdiction des voyages non essentiels depuis le Royaume-Uni en tant que mesure de sécurité Covid.

Caitlin Procter a déclaré qu’elle avait été empêchée de prendre l’avion pour Pise par le personnel de Ryanair, qui lui avait dit qu’elle devait avoir un passeport italien ou une carte de résidence avec photo, lorsqu’elle a essayé de prendre son vol au départ de l’aéroport de Manchester samedi.

Mais le Dr Procter a déclaré que les directives du gouvernement italien sur les personnes pouvant voyager étaient « claires comme du cristal » et incluent les personnes qui travaillent en Italie et qui possèdent un type de document de résidence plus ancien sans photo.

Elle avait également une copie de son contrat de travail en tant que professeur à l’Institut universitaire européen de Florence, mais n’a pas été autorisée à monter à bord de l’avion, un destin qui, selon elle, est également arrivé à 30 autres personnes en raison de prendre le même vol.

«Je suis rentré chez moi à Sheffield pour être avec ma mère à Noël», a déclaré le Dr Procter. «J’ai suivi toutes les règles et il est ridicule que les compagnies aériennes aient le pouvoir de décider qui peut voyager.

« C’est un réveil brutal au Brexit. Il n’y a pas d’autres vols directs vers Pise pendant des semaines, et je devrai payer à nouveau 160 £ pour un autre test Covid car celui que j’ai ne sera pas valide à partir de lundi, c’est-à-dire à ce moment-là. Je dois retourner au travail. «

Le Dr Procter a déclaré qu’elle avait demandé la carte d’identité avec photo que l’Italie offre à ses résidents britanniques, mais qu’il y a un retard de trois mois dans leur délivrance.

Ryanair n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’histoire continue

Le même jour, l’ambassade britannique en Espagne a publié une déclaration après un problème similaire à Heathrow, où le personnel de BA n’a pas permis à un certain nombre de résidents britanniques en Espagne de prendre leur vol de retour et a fait le même argument au sujet des cartes de séjour avec photo d’identité. .

L’Espagne a introduit la carte d’identité avec photo TIE pour les résidents britanniques l’été dernier, mais a constamment souligné que les documents précurseurs du livre vert restaient une preuve valide de résidence et de droits acquis.

L’ambassade a publié une déclaration sur les réseaux sociaux en réponse à la barre signalée sur les résidents rentrant en Espagne avec leurs documents de livre vert, qui disait: « Cela ne devrait pas se produire ».