Les citoyens américains peuvent désormais parrainer directement des réfugiés. Voici comment postuler.

L’Amérique aime raconter une certaine histoire sur elle-même : c’est un havre de paix, un lieu de refuge pour les fatigués, les pauvres, les masses entassées qui aspirent à respirer librement. C’est une histoire qui, selon l’histoire, n’a pas toujours été vraie. Mais heureusement, il est devenu plus facile pour les Américains de prendre les choses en main et de transformer cette aspiration en réalité.

L’administration Biden a lancé le 19 janvier le Welcome Corps, un nouveau programme qui permettra à des groupes d’Américains de parrainer directement des réfugiés pour qu’ils se réinstallent dans leurs communautés.

Alors que les programmes récents se sont concentrés sur le transfert de personnes d’endroits spécifiques – Afghanistan, Ukraine, Venezuela – ce programme permet aux citoyens privés de réinstaller des personnes de n’importe quel endroit dans le monde, tant qu’ils sont des réfugiés tels que définis par la loi américaine sur les réfugiés. .

Dans le cadre du programme Welcome Corps, vous et quelques-uns de vos amis pouvez mettre en commun des fonds pour fournir une voie d’immigration qui permet aux personnes vulnérables qui ne pourraient autrement pas immigrer de reconstruire leur vie aux États-Unis. La formation d’un groupe de parrainage privé consiste à réunir au moins cinq adultes de votre région et à collecter collectivement 2 275 $ pour chaque personne que vous souhaitez réinstaller dans votre communauté. Avec cet argent, les parrains s’engagent à les aider pendant les trois premiers mois là-bas, ce qui peut inclure la sécurisation et l’ameublement du logement, le stockage du garde-manger avec de la nourriture, le soutien à la recherche d’emploi et l’inscription des enfants à l’école.

C’est un moyen puissant d’améliorer la vie des nouveaux arrivants, en leur offrant une protection contre la persécution ou la violence dans leur pays d’origine, ainsi que la possibilité d’accéder aux soins de santé, à l’éducation et aux opportunités socio-économiques. Cela peut également améliorer la vie de tous ceux qui seront dans l’orbite des nouveaux arrivants, y compris vous et vos voisins. Les recherches suggèrent que l’accueil de réfugiés profitera probablement à votre communauté dans son ensemble, par exemple en ouvrant de nouvelles entreprises qui revitalisent les quartiers. Au Canada, un programme similaire de parrainage privé s’est avéré immensément populaire et couronné de succès au cours de la dernière décennie.

Mais vous pensez peut-être : pourquoi devrait-il incomber aux particuliers de débourser de l’argent, du temps et de l’énergie pour réinstaller les réfugiés ? Ne devrait pas c’est le travail du gouvernement?

Une chose à noter est que les citoyens privés font depuis longtemps partie du processus de réinstallation sous une forme ou une autre – par exemple, par le biais de coparrainages entre des groupes confessionnels (comme des églises, des synagogues ou des mosquées) et l’infrastructure gouvernementale. Et en parrainant directement des réfugiés, les citoyens peuvent leur offrir plus de soutien social que le gouvernement ne pourrait le faire à lui seul, en partie parce qu’ils se concentrent sur un réfugié ou une famille de réfugiés en particulier, plutôt que de se concentrer sur des milliers, comme c’est inévitablement le cas avec les agences gouvernementales. .

“Lorsque les réfugiés doivent fuir leur pays d’origine, ils perdent leurs réseaux sociaux et leur capital social”, a déclaré Elizabeth Foydel, ​​directrice du programme de parrainage privé de l’organisation à but non lucratif International Refugee Assistance Project, l’un des nombreux groupes qui ont fait pression pour le Welcome Corps. « C’est un aspect très difficile de venir dans un nouvel endroit. Mais si vous êtes parrainé par un groupe de parrainage privé, vous avez l’avantage de puiser dans tous leurs liens sociaux et peut-être de vous intégrer plus facilement au tissu de la communauté.

Pourtant, c’est un point juste : ce est le travail du gouvernement. C’est pourquoi les groupes de défense qui ont fait pression pour le programme Welcome Corps ont insisté sur le fait que tous les réfugiés qui viennent aux États-Unis via un parrainage privé devraient être en plus de le nombre de cas traditionnels de réinstallation assistée par le gouvernement.

Le département d’État a signalé qu’il était d’accord. Cela signifie qu’en parrainant un réfugié, vous pouvez jouer un rôle en permettant aux États-Unis d’accueillir plus de réfugiés dans l’ensemble. C’est vraiment additif.

Et contrairement aux programmes antérieurs pour les Afghans ou les Ukrainiens, qui étaient des réponses temporaires et ad hoc aux crises, le Welcome Corps est destiné à être un élément permanent. L’espoir est que cela complètera le processus de réinstallation traditionnel, qui se débat depuis des années.

Pourquoi les États-Unis ont laissé tomber les réfugiés

L’objectif officiel de Biden pour l’exercice 2022 était de réinstaller 125 000 réfugiés, un objectif ambitieux qui a été mis en place pour répondre aux déplacements mondiaux croissants. Au lieu de cela, il a réinstallé environ 25 400 personnes.

“Nous avons vraiment un mythe national sur le fait d’être un refuge sûr et d’être une nation d’immigrants”, m’a dit Foydel. « Et pendant longtemps, les États-Unis ont été le premier pays en termes de réinstallation. Mais je pense qu’il est tout à fait juste de dire que nous avons été à la traîne au cours des dernières années. Vous voyez une baisse assez importante dans l’ensemble.

Regardez ce tableau. Depuis un sommet en 1980, lorsque la loi américaine sur les réfugiés a été promulguée, le nombre de réfugiés admis a généralement diminué.

Si vous regardez en arrière il y a 40 ans environ, vous pouvez voir que la réinstallation des réfugiés était autrefois une question bipartite. Il y a des chiffres comparables dans une année George W. Bush et dans une année Barack Obama, par exemple. Mais au cours des deux dernières décennies, nous avons assisté à une politisation assez extrême de ce qui est censé être un élément central du récit américain, qui a finalement commencé à peser sur le nombre de réfugiés.

Les attentats du 11 septembre ont été un point d’inflexion majeur, a expliqué Foydel. Après cela, il est devenu plus courant de considérer les réfugiés – en particulier ceux du Moyen-Orient – comme de possibles menaces pour la sécurité. Le processus de contrôle de sécurité qui en a résulté est devenu si incroyablement rigoureux qu’il a fonctionné comme un goulot d’étranglement.

Puis vint la montée du discours nativiste sous la présidence Trump. L’administration Trump a réduit le nombre d’admissions de réfugiés à un creux historique de 15 000. Étant donné que le financement des agences pour les réfugiés est lié au plafond des réfugiés, les agences ont été contraintes de licencier du personnel et de fermer des bureaux. Les restrictions de voyage associées à la pandémie de Covid-19 ont également joué un rôle dans le ralentissement de la réinstallation des réfugiés. Le Canada – qui compte un peu plus d’un dixième de la population américaine – a dépassé l’Amérique en tant que leader mondial de la réinstallation.

Sous Biden, les États-Unis ont tenté de reconstruire l’infrastructure de réinstallation, mais sans doute trop lentement. Les agences se sont trouvées dans la position indésirable de devoir reconstruire alors même qu’elles essayaient de servir des milliers d’Afghans, d’Ukrainiens et d’autres avec les maigres ressources dont elles disposent actuellement.

C’est là qu’intervient le Welcome Corps.

“Nous espérons vraiment que cela augmentera considérablement la capacité”, m’a dit Foydel. “Ce qui est excitant avec le programme de parrainage privé, c’est qu’il peut être un mécanisme permanent et durable pour les Américains.”

Voici comment constituer un cercle de parrainage privé, en 6 étapes

Le programme de parrainage privé comportera deux volets. L’un est l’identification : si un groupe de parrains a quelqu’un en particulier en tête – par exemple, quelqu’un avec qui ils travaillaient à l’étranger – ils peuvent désigner cette personne pour la réinstallation. (Un exemple pourrait être un ancien correspondant étranger en poste au Bangladesh, qui souhaite parrainer quelqu’un avec qui il a travaillé là-bas en tant que réfugié.) L’autre est la correspondance : si un groupe n’a pas de personne en tête, il être jumelé avec quelqu’un qui est déjà en cours de traitement, aidant cette personne à sortir d’un pipeline très long qui peut autrement prendre des années à traverser.

Pour l’instant, les sponsors potentiels sont limités au flux correspondant ; plus tard cette année, le flux d’identification s’ouvrira.

N’oubliez pas que même si le gouvernement américain parvient d’une manière ou d’une autre à atteindre son objectif d’admissions pour l’exercice 2023 – qui est, encore une fois, de 125 000 réfugiés – les défenseurs s’attendent à ce que le parrainage privé puisse en attirer des milliers d’autres.

Voici comment vous pouvez aider à y parvenir.

1) Formez un groupe de cinq adultes ou plus. Si vous êtes enthousiasmé par ce programme, vous pouvez contacter quatre amis pour commencer Une conversation. (Vous pouvez leur envoyer cette page ou même cet article par e-mail pour lancer la conversation.)

2) Demandez à chaque membre du groupe de remplir une vérification obligatoire des antécédents. Il s’agit d’un processus rapide en ligne pour vérifier si vous avez un casier judiciaire.

3) Demandez à un membre du groupe de remplir un Cours en ligne. Cela vous donne quelques conseils sur la façon de vous assurer que votre cercle de parrainage sera compétent et efficace.

4) Remplissez un programme de bienvenue. Vous voudrez y consacrer au moins une journée, car cela vous oblige à rechercher les ressources disponibles dans votre communauté pour des besoins tels que la formation professionnelle et linguistique. (À partir du 1er février, vous pourrez obtenir de l’aide pour créer votre plan d’accueil lors des séances d’assistance officielles organisées tous les mercredis à 19 h 30 HE.) Vous devez également signer un simple formulaire d’engagement.

5) Collectez des fonds. Vous aurez besoin de relevés bancaires ou d’autres preuves montrant que vous avez 2 275 $ par nouvel arrivant que vous espérez accueillir. Voici un guide de collecte de fonds.

6) Remplissez le formulaire de demande. Une fois que vous avez effectué les étapes 1 à 5, cela ne prendra que 10 minutes.

C’est ça! Si votre groupe est motivé, vous pouvez probablement terminer ce processus en quelques semaines de travail intermittent. Une fois que vous soumettez la demande, il faudra quelques semaines jusqu’à ce que vous receviez une réponse. Si votre demande est approuvée, les réfugiés parrainés arriveront un à deux mois plus tard. Vous pouvez les accueillir dans votre communauté et jouer un petit rôle pour aider l’Amérique à se montrer à la hauteur de sa vision d’elle-même.