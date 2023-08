Les citoyens américains doivent quitter la Biélorussie immédiatement, prévient l’ambassade

L’ambassade des États-Unis à Minsk, la capitale biélorusse, a déclaré lundi dans un avis que les Américains devraient éviter de se rendre en Biélorussie en raison de la « facilitation continue par le pays de l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine, du renforcement des forces militaires russes en Biélorussie, de l’application arbitraire de lois locales » et le risque de détention et de troubles civils.

Selon une récente recherche Google Flights, il n’y avait pas de vols directs ou de correspondance entre Minsk et les États-Unis, tandis que les vols vers Londres cette semaine se vendaient jusqu’à 10 000 dollars et incluaient des escales en Azerbaïdjan. Certains vols transitent par Moscou, mais les États-Unis ont également mis en garde les Américains contre les voyages vers ou via la Russie, invoquant le risque d’arrestations arbitraires. Il a également déconseillé aux Américains de voyager vers ou via l’Ukraine, bien que le transport vers l’Ukraine soit déjà extrêmement limité.

Minsk s’est étroitement alignée sur Moscou lors de l’invasion de l’Ukraine. Le Kremlin a déployé des armes nucléaires en Biélorussie et le président russe Vladimir Poutine a autorisé des combattants du groupe Wagner, affilié à la Russie, à s’y installer après leur brève et dramatique mutinerie en juin.

La Biélorussie est entourée à l’ouest et au nord-ouest par la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, membres de l’OTAN, mais ses régions du sud et de l’est bordent l’Ukraine et la Russie, la positionnant géographiquement comme un terrain de rassemblement pour les attaques russes contre l’Ukraine depuis l’extérieur des frontières de la Russie. Les tensions dans la région ont également fait craindre que la Russie ne cible ce que l’on appelle le Suwalki Gap, la mince frontière entre la Pologne et la Lituanie qui est entourée au nord par la région satellite russe de Kaliningrad et la Biélorussie au sud.