Les citations les plus mémorables de Dan Campbell en tant qu’entraîneur des Lions : « Mordre une rotule »

L’entraîneur-chef des Lions de Détroit, Dan Campbell, est généralement un verrou pour fournir un extrait sonore mémorable chaque fois qu’il est près d’un microphone. Ce n’était pas différent juste avant le coup d’envoi au Lambeau Field avant le dernier match de la saison régulière 2022.

Les Lions avaient déjà été éliminés des éliminatoires avant d’affronter les Packers de Green Bay lors de la semaine 18 il y a une saison. Green Bay avait toujours une place en séries éliminatoires en ligne de mire. Mais ce ne serait pas pour longtemps. Campbell, dans une interview accordée à NBC sur le terrain quelques instants avant le début du match, avait un message clair pour les fans à domicile.

« Nous ne voulons pas qu’ils partent [to the playoffs] », a déclaré Campbell. « C’est notre motivation. »

Campbell et les Lions ont surpris les Packers 20-16, les éliminant des séries éliminatoires dans ce qui s’est avéré être le dernier match d’Aaron Rodgers avec Green Bay.

Le dernier test de Détroit cette saison a lieu, une fois de plus, à Lambeau contre les Packers lors du match de football du jeudi soir de la quatrième semaine. Le match entre les rivaux 2-1 de la NFC Nord débutera à 20 h 15 HE. Avant que les équipes n’entrent sur le terrain, voici un aperçu de certains des moments les plus mémorables du match de Détroit. alimenté par la caféine coach – des morsures de rotules aux leçons de papier toilette.

L’entraîneur-chef des Detroit Lions, Dan Campbell, observe la seconde mi-temps contre les Falcons d’Atlanta au Ford Field le 24 septembre 2023, à Detroit, Michigan.

Grégory Shamus/Getty Images



Discours de Campbell sur la rotule

La conférence de presse d’introduction de Campbell a donné un premier aperçu de sa personnalité.

Les Lions n’avaient remporté que 14 matchs au total au cours des trois saisons précédant l’arrivée de Campbell en tant qu’entraîneur-chef. Détroit n’avait pas participé aux séries éliminatoires depuis 2017. Campbell connaissait le défi qui l’attendait lorsqu’il a accepté le poste. Et lors de sa première apparition représentant les Lions, il a expliqué ce que la franchise allait faire pour changer sa perception du public.

« On va te donner un coup de pied dans les dents, et quand tu nous frapperas en retour, on va te sourire, et quand tu nous renverseras, on va se relever, et en chemin, on va mordre une rotule », a déclaré Campbell en 2021.

« On va se lever, et il va falloir encore deux tirs pour nous renverser. Et en montant, on va prendre ton autre rotule, et on va se relever, et ça va prends trois shots pour nous abattre. Et quand nous le ferons, nous allons vous enlever un autre morceau.

L’approche de Campbell semble avoir fait son chemin.

Les Lions ont terminé 9-8 la saison dernière malgré un départ de 1-6. Et la voie gagnante s’est poursuivie au cours de la troisième année sous Campbell à Détroit. Les Lions sont entrés dans la saison 2023 en tant que favoris de la NFC Nord. Ils ont soutenu cela avec une victoire contre les champions en titre des Chiefs de Kansas City lors de la première semaine et ont une fiche de 2-1 en trois semaines.

Heureusement, aucune rotule n’a été blessée en cours de route (à notre connaissance).

Traiter les joueurs Lions comme des hommes

Les joueurs des Lions sous Campbell se tiennent clairement responsables. L’ancien ailier rapproché de 47 ans l’a dit lors de sa première saison à Détroit. Même s’il était un peu plus coloré dans sa description.

« Je leur ai dit, honnêtement, le premier jour, j’ai dit : ‘Écoutez, je ne transporte pas votre papier toilette. Je ne vais pas vous essuyer les fesses », a déclaré Campbell, via le chroniqueur Michael Silver. « Tu vas t’essuyer les fesses. Tu t’en occupes et je te traiterai comme des hommes jusqu’à ce que tu prouves le contraire. »

Lire plus d’actualités sportives de Newsweek

Une commande de café incroyable

Tout employé de Starbucks qui a pris la commande de Campbell ne l’oubliera sûrement jamais.

Campbell adore son café, surtout la partie caféine. Régulièrement, l’entraîneur entrera dans les locaux des Lions le matin avec deux grands cafés contenant plusieurs expressos. Campbell a décrit la routine de 2021 alors que les journalistes présents étaient incrédules.

« C’est avec ça que j’arrive » Campbell a dit de sa commande, au milieu des rires. « C’est comme ça que je commence la journée. »

Les Lions n’avaient «pas de crottes» au cours de la première année

Les Lions ont obtenu une fiche de 3-13-1 en 2021, la première année de travail de Campbell.

Au début de la saison, Detroit était en plein milieu d’une refonte de l’effectif, et Campbell était encore en train d’établir sa culture et son attitude au sein de l’organisation. Mais il a souvent défendu son équipe. Et il l’a fait d’une manière très fidèle à la marque.

« J’ai dit cela en entrant », a déclaré Campbell en 2021, via USA aujourd’hui. « Il y avait un certain nombre de gars qui étaient ici et je pense [the former regime] a fait un excellent travail. Il n’y a pas de crottes ici. Il n’y a pas de méchants. Comme si ces gars travaillaient maintenant. Nous n’avons pas de gars qui disent ‘Ah, je suis paresseux.’ Nous n’avons pas vraiment ces gars-là, et c’est une bonne chose. Ce n’est pas toujours le cas lorsque vous arrivez et que le programme n’a pas été couronné de succès. »

Campbell surpris par l’appel des Lions Play

Même quelqu’un d’aussi intense que Campbell peut perdre son esprit pendant un moment. Cela a été évident lors de la victoire 34-23 des Lions contre les Vikings du Minnesota la saison dernière.

Campbell a dit sur Le spectacle de Pat McAfee l’année dernière, il était distrait en regardant les fans des Lions faire la vague en fin de match. Et il était tellement concentré qu’il n’a pas entendu exactement ce que le coordinateur offensif Ben Johnson lui a demandé concernant un troisième essai de jeu. Campbell a simplement répondu : « Ouais, ça va. » Il s’avère que Johnson a demandé s’il était possible d’appeler un jeu dans lequel le plaqueur offensif de 6 pieds 5 pouces et 335 livres Penei Sewell serait le receveur prévu.

« Je lève les yeux et nous lançons à Penei et je me disais : « Qu’est-ce qu’on fout ? » Campbell a dit à McAfee. Sewell a capté la passe, les Lions ont gagné et, comme le dirait Campbell, « Cela a très bien fonctionné. »

Dan Campbell était distrait par #Les Lions les fans faisant la vague qu’il ne pouvait pas entendre l’OC Ben Johnson appeler une passe à Penei Sewell aux 3e et 7e. « Je lève les yeux et nous lançons à Penei et je me disais : ‘Qu’est-ce qu’on fout ?!? » 😂😂 (via @PatMcAfeeShow)pic.twitter.com/QFnJ4bQce8 – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 13 décembre 2022