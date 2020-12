Alors que nous approchons de la marque d’un an après le glissement de terrain des conservateurs aux élections générales de 2019, voici un aperçu de certaines des citations les plus mémorables de Boris Johnson au cours des 12 derniers mois.

Soirée électorale, 12 décembre 2019

« Il semble que ce gouvernement conservateur d’une seule nation ait reçu un nouveau mandat puissant pour mener à bien le Brexit. »

Message du Nouvel An sur Twitter, 1er janvier 2020

« Ce sera une année fantastique pour la Grande-Bretagne. »

« La signature de l’accord de retrait est un moment fantastique, qui livre enfin le résultat du référendum de 2016 et met fin à bien trop d’années de discussions et de divisions. »

« J’étais dans un hôpital l’autre soir où je pense qu’il y avait en fait quelques patients atteints de coronavirus et j’ai serré la main de tout le monde, vous serez heureux de le savoir, et je continue de me serrer la main. »

Annonce d’un verrouillage national, le 23 mars

« A partir de ce soir, je dois donner au peuple britannique une instruction très simple – vous devez rester chez vous. »

Révélant qu’il avait été testé positif au coronavirus, le 27 mars

« Je travaille de chez moi et je m’isole moi-même, et c’est tout à fait la bonne chose à faire », a-t-il déclaré dans un message vidéo sur Twitter.

À son admission à l’hôpital, le 6 avril

«Hier soir, sur les conseils de mon médecin, je suis allé à l’hôpital pour des tests de routine car je souffre toujours de symptômes de coronavirus.

« Je suis de bonne humeur et je reste en contact avec mon équipe, alors que nous travaillons ensemble pour lutter contre ce virus et assurer la sécurité de tout le monde. »

Après avoir quitté les soins intensifs, dimanche de Pâques le 12 avril

«J’ai quitté l’hôpital aujourd’hui après une semaine au cours de laquelle le NHS m’a sauvé la vie, sans aucun doute. Il est difficile de trouver les mots pour exprimer ma dette.

« J’espère que cela ne les dérangera pas si je mentionne en particulier deux infirmières qui sont restées à mon chevet pendant 48 heures alors que les choses auraient pu se passer dans les deux sens. »

Défendre son assistant principal Dominic Cummings après avoir parcouru 260 miles lors d’une interdiction de voyager en lock-out, le 24 mai

«À tous égards, il a agi de manière responsable, légale et intègre.

Le 10 juillet, lors du retour des personnes sur leur lieu de travail après la réouverture des pubs et des magasins

« Il est très important que les gens retournent au travail s’ils le peuvent maintenant. »

Pause des négociations commerciales post-Brexit, 16 octobre

« Les négociations commerciales sont terminées: l’UE les a effectivement mis fin en disant qu’elle ne veut pas changer sa position de négociation. Ce n’est que si l’UE change fondamentalement de position que cela vaudra la peine d’en parler. »

Déclarant un deuxième lock-out national en Angleterre, le 31 octobre

« Le moment est venu d’agir car il n’y a pas d’alternative. De jeudi à début décembre, vous devez rester chez vous. »

Révélant qu’il devrait s’auto-isoler après être entré en contact avec un député conservateur qui avait été testé positif au coronavirus, le 16 novembre

« Salut les gens, j’ai été chargé par notre programme NHS Test and Trace de m’auto-isoler pendant deux semaines, après avoir été en contact avec quelqu’un avec Covid-19 », a-t-il déclaré dans une vidéo sur Twitter.

« Je suis en bonne santé et je ne présente aucun symptôme, et je continuerai de mener notre réponse au virus et nos plans pour mieux reconstruire. »

Des concessions prometteuses aux députés rebelles avant que les Communes ne votent pour des niveaux de contrôle des coronavirus après le verrouillage en Angleterre, le 1er décembre

« Il ne fait aucun doute que les gens ont le sentiment d’avoir été injustement attirés, par la proximité, vers un niveau supérieur à ce qu’ils méritent », a-t-il déclaré.

« Les gens ont également le sentiment que la hiérarchisation ne fonctionne pas pour eux. »

Réagir à la réglementation britannique des médicaments approuvant le vaccin Pfizer / BioNTech, 2 décembre