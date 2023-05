Les citations les plus controversées de Suella Braverman : des « invasions » d’immigrants aux « wokerati »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La secrétaire d’État à l’Intérieur, Suella Braverman, a été interpellée aujourd’hui par des manifestants en colère contre son projet de freiner l’immigration clandestine en envoyant quiconque arrive sur un petit bateau au Rwanda.

L’explosion des militants de la justice sociale Extinction Rebellion est survenue le premier jour de la première conférence nationale sur le conservatisme à Londres. L’événement marginal rassemble des sympathisants et des représentants de la droite la plus dure du Parti conservateur. Les idées discutées sont en grande partie pro-Brexit, anti-immigration et sur la défense des traditions culturelles.

Au cours de son court mandat de secrétaire à l’intérieur – une fois démis de ses fonctions pour avoir enfreint le code ministériel en envoyant des e-mails officiels à partir d’un compte personnel – Mme Braverman n’a jamais été du genre à hésiter à livrer une ligne litigieuse. En fait, elle semble aimer provoquer la colère de ses adversaires politiques lorsqu’on lui en donne l’occasion, plaisantant une fois qu’ennuyer la gauche serait son « plaisir ».

Voici une sélection de certaines de ses citations les plus controversées :

« Ce n’est raciste pour personne, minorité ethnique ou autre, de vouloir contrôler nos frontières »

S’exprimant lors de la Conférence nationale sur le conservatisme à Londres, Braverman vise à répondre aux critiques selon lesquelles bon nombre de ses objectifs politiques en tant que secrétaire à l’intérieur sont racistes.

Elle a également déclaré « nous ne devons pas oublier de faire les choses par nous-mêmes », en réponse aux critiques selon lesquelles les lois sur l’immigration post-Brexit continuent de provoquer une pénurie de travailleurs au Royaume-Uni. Elle présente des plans pour former des travailleurs britanniques pour occuper les emplois de cueilleurs de fruits et de chauffeurs de camion, qui sont depuis longtemps occupés par des travailleurs étrangers.

« Le peuple britannique mérite de savoir quel parti est sérieux au sujet de l’arrêt de l’invasion sur notre côte sud, et quel parti ne l’est pas »

Braverman l’a dit aux Communes fin octobre 2022 lors d’un débat sur les centres de traitement des demandeurs d’asile. Elle a qualifié l’immigration illégale au Royaume-Uni d' »invasion », arguant qu’on ne pouvait pas faire confiance à l’opposition pour lutter contre le problème.

Ce choix de mots a suscité de nombreuses critiques dans tout l’éventail politique. Peu de temps après, elle a été confrontée à Joan Salter, 83 ans, une survivante de l’Holocauste et l’une de ses électeurs, qui a déclaré que le langage de Braverman lui rappelait celui utilisé par les nazis.

« J’aimerais avoir une première page de Le télégraphe avec un avion qui décolle pour le Rwanda, c’est mon rêve, c’est mon obsession’

Mme Braverman a dit cela en réponse à un membre du public sur Heure des questions en octobre 2022. Sa politique rwandaise d’envoi de demandeurs d’asile qui arrivent illégalement au Royaume-Uni a suscité de nombreuses critiques de la part des opposants politiques, des tribunaux internationaux et des organisations caritatives de défense des droits de l’homme. Ils craignent d’expulser des personnes vers un pays dont le bilan en matière de droits de l’homme est douteux et sont mécontents que le plan inclue les victimes de l’esclavage moderne et les enfants.

« Avantages de la culture de rue »

Ce commentaire a été fait lors d’un événement en marge lors de la conférence des conservateurs de 2017 lors de la discussion sur la façon d’éloigner les gens des avantages à long terme. « Nous avons beaucoup de carottes pour mettre les gens au travail, mais nous devons ajouter plus de conditionnalité et un peu plus de bâton », a-t-elle ajouté.

‘C’est la coalition du chaos, c’est Le gardien-lecture, tofu-manger wokerati ‘

Cette citation tristement célèbre est intervenue en octobre 2022 lors d’un débat à la Chambre des communes sur le projet de loi sur l’ordre public du gouvernement. Conçue pour étendre les pouvoirs de la police contre les manifestants de groupes tels que Just Stop Oil et Extinction Rebellion en permettant à la police d’arrêter plus facilement l’action, Mme Braverman a laissé entendre que le véritable coupable d’avoir permis leur action perturbatrice, qui a vu les membres se coller aux peintures et aux routes , était le mystérieux « wokerati ».

« Concentrez-vous sur la capture des criminels et non sur les pronoms »

En septembre 2022, Braverman a fait une pause dans l’immigration pour se joindre brièvement au débat transgenre. La ministre de l’Intérieur a lancé ses critiques à la police de Sussex après avoir fait référence à la pédophile condamnée Sally Ann Dixon, qui a commis ses crimes en tant qu’homme et est ensuite devenue une femme, en tant que femme.

« Ce n’est pas une société secrète »

Cela venait de Mme Braverman’s entretien tendu avec Krishnan Guru-Murthy sur Channel 4 avant de devenir ministre de l’Intérieur. Elle était interrogée sur la composition du Groupe de recherche européen – un organe d’environ 70 à 80 députés conservateurs eurosceptiques extrémistes, dont Mme Braverman était une ancienne présidente.