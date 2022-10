Les citations de films que vous vous trompez ont révélées... avez-vous mal cité votre film préféré ?

La ligne de film la plus mal citée de tous les temps a été révélée comme l’emblématique “Houston, nous avons un problème” d’Apollo 13.

Bien que ce soit l’une des scènes les plus mémorables du film, moins de la moitié des 2 000 adultes interrogés savaient que la vraie phrase est “Ah Houston, nous avons eu un problème”.

“Houston, nous avons un problème” d’Apollo 13 est la ligne de film la plus mal citée de tous les temps Crédit : Alamy

“Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes” de Blanche-Neige est également mal cité Crédit : Alamy

Parmi les autres lignes célèbres figurant dans le top 10 des phrases mal citées, citons “Miroir, miroir, sur le mur, qui est le plus beau de tous” de Blanche-Neige et les Sept Nains.

Quand, en fait, la ligne est en fait “Miroir magique, sur le mur, qui est la plus belle de toutes?”.

Alors que beaucoup n’ont pas réalisé la vraie citation à Casablanca, c’est “Play it Sam, play ‘As Time Goes By'” plutôt que simplement “Play it again, Sam” – qui est souvent cité.

Une autre ligne souvent répétée de manière incorrecte est “Twas Beauty a tué la bête” de la dernière ligne de King Kong alors qu’elle devrait en fait être “Oh, non, ce n’était pas les avions, c’était la beauté a tué la bête”.

La recherche a été commandée par Clipology, un tout nouveau jeu de société qui diffuse des clips de contenu réel, qui vous fait deviner les citations les plus emblématiques de films et d’émissions de télévision populaires.

Boyd Hilton, expert en télévision et en cinéma, a déclaré : « Quand il y a tant de citations de films brillantes à retenir, il est compréhensible que les gens s’embrouillent, même certains des classiques de l’âge d’or du cinéma mondial.

“Même lorsqu’une ligne n’a été que légèrement modifiée, cela peut changer le contexte de tout le film.

“Par exemple, ‘Oh, non, ce n’était pas les avions, c’était la Belle a tué la bête’ est la dernière phrase du film King Kong.

« Vous devez vous souvenir de toute la phrase pour obtenir le plein effet.

“Il existe de nombreuses façons de se souvenir des citations de films classiques de tous les temps, que ce soit par le biais de jeux tels que Clipology, en ligne ou simplement en les regardant à la télévision.”

De plus, « attachez vos ceintures, ça va être une nuit cahoteuse » de All About Eve est souvent cité à tort comme « attachez vos ceintures, ça va être une balade cahoteuse ».

TOP 10 DES LIGNES DE FILM CORRECTES QUI SONT SOUVENT MAL CITÉES : 1. Ah Houston, nous avons eu un problème – Apollo 13, de Universal Pictures 2. Si vous le construisez, il viendra – Field of Dreams, de Universal Pictures 3. Miroir magique, sur le mur, qui est la plus belle de toutes – Blanche-Neige et les Sept Nains, de Walt Disney Productions 4. Play it Sam joue ‘As Time Goes By’ – Casablanca, de Warner Bros Pictures 5. Vous allez avoir besoin d’un bateau plus grand – JAWS, d’Universal Pictures et Amblin Entertainment 6. Oh, non, ce n’était pas les avions, c’était La Belle a tué la Bête – King Kong (1933), de RKO Radio Pictures 7. Non, je suis ton père – Star Wars : L’Empire contre-attaque, de Lucas Film Ltd. 8. ‘Est-ce que je me sens chanceux?’ Eh bien, est-ce que tu es punk ? – Sale Harry, de Warner Bros Pictures 9. Attachez vos ceintures, ça va être une nuit agitée – All About Eve, de 20th Century Fox 10. Enlevez-moi vos pattes puantes, espèce de singe sale – Planet of the Apes, de la 20th Century Fox

Alors que “retirez-moi vos pattes puantes, espèce de singe sale” de Planet of the Apes est souvent récité à tort comme “enlevez-moi vos pattes puantes, espèce de singe sale”.

L’une des scènes les plus célèbres du hit Star Wars : L’Empire contre-attaque est souvent mal citée – la vraie ligne est “non, je suis ton père” mais beaucoup disent “Luke, je suis ton père”.

L’étude a également révélé que 29% se sont disputés au sujet de citations de films mal entendues, 37% ayant eu recours à la recherche en ligne pour vérifier quelle était la citation réelle.

De plus, près de la moitié des Britanniques (56%) qui se trompent demanderont aux gens de se répéter pour l’entendre une deuxième fois.

Il est également apparu que 38% des personnes interrogées, via OnePoll, utilisent des citations de films dans la vraie vie avec “voici Johnny” du classique d’horreur The Shining et “si vous le construisez, il viendra” de Field of Dreams parmi les plus populaires.

D’autres lignes régulièrement récitées incluent « vous allez avoir besoin d’un bateau plus grand » de JAWS, « est-ce que je me sens chanceux ? Eh bien, tu es punk ? » de Dirty Harry et “Je suis le roi du monde!” du Titanic.