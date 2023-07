Les citations de déversement de mouches dans les réserves forestières du comté de Cook coûteront 750 $ – Shaw Local

Des tas d’asphalte en ruine, des meubles démontés et cassés et des mini montagnes de pneus usagés. Ce sont des scènes que l’on pourrait s’attendre à voir dans une décharge. Mais pour certains visiteurs des réserves forestières du comté de Cook, des tas de déchets inesthétiques et dangereux déversés illégalement perturbent un paysage naturel autrement serein.

Pour lutter contre le déversement de mouches, le conseil des commissaires des réserves forestières du comté de Cook a augmenté l’amende maximale pouvant être infligée aux personnes ou aux entreprises citées pour cette activité illégale lors de sa réunion du conseil de juin, selon un communiqué de presse.

À partir du 1er août, les citations pour déversement de mouches dans les réserves forestières entraîneront désormais des amendes allant jusqu’à 750 $ par infraction, plus tous les coûts pour éliminer correctement les déchets et restaurer l’habitat endommagé. Des mesures punitives supplémentaires peuvent également inclure des violations du code du comté de Cook ainsi que des poursuites civiles ou pénales.

Le déversement de mouches – l’acte de déverser des déchets sur une propriété privée ou publique sans permis – est depuis longtemps un problème dans les réserves forestières, causant des problèmes environnementaux, de sécurité et esthétiques.

« Le déversement de mouches n’est pas un petit problème dans les réserves forestières », a déclaré le surintendant général Arnold Randall dans le communiqué. « Entre 2020 et 2022, les réserves forestières ont enregistré 2 331 cas de décharge de mouches signalés, et entre 2019 et 2021, le tonnage de déchets de décharge de mouches collectés a dépassé le tonnage de déchets générés par les visiteurs typiques des réserves forestières. »

Les déchets collectés lors de la décharge des mouches coûtent aux contribuables du comté de Cook, qui subventionnent les frais payés pour l’enlèvement et l’élimination appropriés des déchets, ainsi que le coût de réparation des dommages causés.

« Bien que le tonnage de déchets collectés à la volée ait diminué en 2022, les réserves forestières ont quand même payé des coûts importants pour résoudre le problème. Les coûts d’élimination ont doublé et nous avons passé environ 642 heures de travail pour retirer et éliminer correctement ces matériaux », a déclaré Alma Arias, directrice de l’entretien paysager des réserves forestières, dans le communiqué.

Au-delà du coût de l’enlèvement et de la réparation, le rejet de mouches nuit également aux plantes et aux animaux qui dépendent des habitats sains des forêts préservées, tout en libérant potentiellement des toxines et des produits chimiques nocifs dans l’air, le sol et les cours d’eau locaux.

« La faune peut consommer des déchets et les toxines peuvent s’infiltrer dans le milieu environnant. Certains déchets peuvent également entraver la capacité d’une zone naturelle à recueillir les eaux de ruissellement ou même pénétrer dans les plans d’eau et contaminer nos rivières, lacs et ruisseaux », déclare Randall.

Comment le public peut-il aider ? Pour ceux qui visitent une réserve forestière et qui soupçonnent le déversement de mouches, il existe des moyens d’aider à lutter contre cette activité illégale coûteuse et dommageable :

• Gardez les yeux ouverts pour détecter toute activité suspecte dans des zones de préservation forestière éloignées

• Enregistrer le numéro de plaque d’immatriculation des voleurs suspects

• Signalez les décharges de mouches dès qu’elles sont observées à la réserve forestière numéro non urgent : 708 771-1000