Les circuits de Jake Bauers et d’Aaron Judge permettent aux Yankees de gagner 6-3 contre les Dodgers

Aaron Judge a frappé son 19e circuit et a réussi une prise exceptionnelle dans le coin droit, Jake Bauers a réussi une paire de circuits de deux points et Gerrit Cole est resté invaincu avec six manches de balle à quatre coups sûrs avant de partir tôt dans le 6 des Yankees de New York. -3 victoire sur les Dodgers de Los Angeles samedi.

Le juge a mis un entraînement en ligne dans le court porche du champ gauche lors de la sixième manche pour les Yankees, qui ont rebondi après une défaite de 8-4 vendredi soir lors du premier match de la série interligue de haut niveau.

Le joueur par excellence de l’AL s’est ensuite accroché à la conduite de ligne de JD Martinez dans la huitième manche malgré le fait qu’il ait ouvert la porte de l’enclos des releveurs du Dodger Stadium à la fin de son sprint dans le coin droit du terrain. Le jeu aurait peut-être empêché une course pour les Dodgers, qui avaient Max Muncy en premier lorsque Judge est arrivé gros.

Aaron Judge des Yankees fait une prise OUTRAGEANTE pour priver JD Martinez d’un coup sûr

Oswaldo Cabrera a frappé un circuit en solo au neuvième pour les Yankees, qui ont remporté cinq des sept matchs. Cabrera a commencé la journée à Newark, prenant un vol à travers le pays pour rejoindre la liste à la place de Greg Allen, blessé.

Cole (7-0) a été vif dans sa Californie du Sud natale, en retirant cinq buts avec deux buts sur balles et n’autorisant qu’une course sur le simple bloop RBI de David Peralta.

Mais les Yankees ont retiré Cole après 80 lancers, le plus bas de la saison, apparemment à cause de crampes. Quatre frappeurs consécutifs ont immédiatement atteint la base des Dodgers lors du septième contre Wandy Peralta et Michael King, le frappeur pincé Miguel Vargas obtenant un triple RBI et Miguel Rojas ajoutant un pointage simple avant que King ne retire les frappeurs 1-2-3 des Dodgers. .

Après que King ait fourni deux manches de relève en un coup sûr, Clay Holmes a lancé la neuvième pour son sixième arrêt.

La séquence de 16 matchs avec coup sûr de Martinez a pris fin pour les Dodgers, qui n’ont perdu à domicile que pour la troisième fois en 17 matchs depuis la fin avril. Le triple de Vargas était le seul coup sûr supplémentaire de Los Angeles.

Les Dodgers ont attiré leur plus grande foule de l’année pour la deuxième nuit consécutive, accueillant 52 975 fans à Chavez Ravine. Les fans des Yankees présents ont vu le travail impressionnant de deux superstars – et une contribution de puissance improbable de Bauers, un compagnon joueur de premier but et voltigeur qui a passé la saison dernière entièrement chez les mineurs.

Jake Bauers réalise son DEUXIÈME circuit du match pour prolonger l’avance des Yankees sur les Dodgers

Le natif du comté d’Orange a réussi son premier match à plusieurs circuits en carrière en connectant deux fois Michael Grove (0-2) pour donner une avance de 4-1 à New York avec des circuits en deuxième et quatrième manches.

Grove a obtenu quatre points sur quatre coups sûrs avec sept retraits au bâton en cinq manches pour les Dodgers lors de son premier départ depuis son inscription sur la liste des blessés le 21 avril avec une entorse à l’aine. Los Angeles cherche désespérément à lancer avec trois partants de première ligne blessés, et Grove a été vif – à l’exception de deux grosses erreurs de Bauers.

Le circuit du juge au large de Shelby Miller dans le sixième n’a parcouru que 360 ​​pieds, mais le lecteur de ligne de 113,7 mph du MVP de l’AL est entré dans les tribunes basses avant que Peralta ne puisse tenter de jouer dessus.

CHAMBRE DU FORMATEUR

Yankees : Giancarlo Stanton a obtenu un jour de congé après avoir joué un circuit lors de son premier match depuis le 15 avril. Josh Donaldson, qui a frappé deux circuits vendredi lors de son premier match depuis avril, aura un congé dimanche. … Allen (fléchisseur de la hanche) est allé sur la liste des blessés de 10 jours et RHP Ryan Weber (élongation de l’avant-bras droit) est allé sur la IL de 15 jours. LHP Nick Ramirez et Cabrera sont venus de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Dodgers: RHP Phil Bickford est allé sur la liste des blessés de 15 jours avec une oppression dans le bas du dos. RHP Tayler Scott est venu du Triple-A d’Oklahoma City et a fait ses débuts avec les Dodgers en huitième, lançant 1 2/3 de manches sans but. … LHP Julio Urías a jeté le monticule avant le match. Il lancera un match simulé mardi à Cincinnati et pourrait rejoindre la rotation après cela. Il est absent depuis le 18 mai avec une tension aux ischio-jambiers.

SUIVANT

Bobby Miller (2-0, 1,64 ERA) fait son troisième départ en carrière dans son passage de bon augure en tant que membre remplaçant de la rotation en proie aux blessures des Dodgers. New York contre avec Domingo Germán (3-3, 3,98) sur cinq jours de repos.

Reportage de l’Associated Press.

