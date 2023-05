Les circonscriptions les plus conservatrices et progressistes de l’Alberta, classées

Des dizaines de milliers d’Albertains ont utilisé le Outil en ligne Boussole électorale depuis le début de la campagne électorale de 2023, et les opinions qu’ils ont fournies brossent un tableau politique vivant de la province.

Vote Compass pose aux utilisateurs une série de 30 questions sur leurs convictions fondamentales, leurs préférences politiques et leurs opinions sur les dirigeants politiques.

Les réponses à ces questions sont utilisées pour créer un profil personnalisé pour chaque utilisateur individuel, leur montrant où ils se situent sur le spectre politique par rapport aux principaux partis.

Prises ensemble, toutes ces réponses fournissent également suffisamment de données pour comparer différentes parties de la province, pour voir comment les opinions varient. Il y a maintenant suffisamment de données pour comparer chacune des 87 circonscriptions électorales de l’Alberta.

Certains des résultats ne vous surprendront probablement pas, comme le fait que les habitants des zones urbaines ont tendance à avoir des opinions plus progressistes/de gauche, tandis que ceux des régions rurales de l’Alberta ont tendance à avoir des points de vue plus conservateurs/de droite.

Mais il y a des variations intéressantes dans ce thème général. Des poches d’opinions progressistes sont présentes dans les zones rurales, tandis que certaines circonscriptions de la plus grande ville de la province se classent parmi les plus conservatrices de la province.

Il existe également différentes façons d’examiner les données de Vote Compass, ce qui peut aider à démêler certaines des nuances dans les opinions des gens qui se perdent inévitablement lorsque vous regroupez autant d’opinions différentes.

Ci-dessous, nous vous présenterons trois lentilles différentes sur les résultats conduite par conduite.

Alors que les Albertains doivent se rendre aux urnes lundi lors de l’une des élections les plus disputées de l’histoire récente de la province, les détails des données peuvent être éclairants pour ceux qui tentent de prédire le résultat – ou de le comprendre, rétrospectivement.

Lentille 1 : Spectre gauche-droite simple

L’outil Vote Compass, conçu par des politologues et des experts en statistique, utilise une série complexe de questions et des mathématiques avancées pour fournir aux utilisateurs leurs profils individuels.

Cela permet ensuite aux gens d’approfondir encore leurs données, d’explorer les nuances de la façon dont leurs opinions sur une question ou une politique particulière se comparent à celles des partis politiques.

Mais pour pouvoir comparer toutes ces réponses complexes, nous devons résumer les choses.

Vote Compass a fait cela en regroupant les réponses des personnes dans chacune des 87 circonscriptions, puis en appliquant certaines techniques d’analyse statistique, a expliqué Alexander Beyer, scientifique principal des données de Vote Compass.

Tous ces calculs génèrent un score final, sur une échelle de 0 à 100, qui indique si les réponses dans une circonscription donnée ont tendance à se situer du côté gauche du spectre par rapport au côté droit.

Les scores sont tous relatifs les uns aux autres, de sorte que la circonscription la plus à gauche de la province se retrouve avec un score de 0, tandis que la circonscription la plus à droite obtient un score de 100.

Voici une liste interactive des scores des 87 circonscriptions. Vous pouvez rechercher une circonscription par son nom et trier à nouveau la liste en cliquant sur les titres des colonnes.

Les résultats varient un peu selon la géographie.

Les circonscriptions d’Edmonton ont tendance à être du côté gauche du spectre, tandis que les circonscriptions rurales de l’Alberta ont tendance à être plus à droite.

Calgary a un mélange des deux, avec de nombreuses circonscriptions proches du milieu.

Vous pouvez explorer la variation géographique dans les quatre cartes suivantes, qui sont interactives.

Vous pouvez zoomer et faire défiler pour voir les petites circonscriptions plus en détail. Appuyez sur une circonscription particulière ou passez le curseur de votre souris dessus pour révéler plus d’informations.

Lentille 2 : Ajouter une autre dimension

Il convient de répéter que le spectre simple, gauche-droite utilisé pour ces comparaisons de circonscription représente une version résumée des résultats de Vote Compass.

Bien sûr, les points de vue de chacun, en réalité, sont beaucoup plus compliqués que cela.

L’agrégation des points de vue perdra toujours une partie de cette nuance, mais il existe une autre façon d’examiner les différences circonscription par circonscription avec un peu plus de détails – en ajoutant une autre dimension.

Semblable à la façon dont les résultats individuels de la boussole électorale sont présentés, le graphique suivant montre chaque circonscription selon deux axes distincts : un axe social et un axe économique.

Un système de notation similaire a été utilisé pour ce tableau, mais il y a deux scores à considérer.

L’axe vertical va de 0 à 100, 0 étant le plus conservateur socialement et 100 le plus progressiste socialement.

Sur l’axe horizontal, 0 représente la gauche la plus économique et 100 représente la droite la plus économique.

Vous remarquerez certaines choses sur ce graphique qui n’apparaissent pas dans les simples données gauche-droite.

Par exemple, Fort McMurray-Wood Buffalo se classe à nouveau comme la circonscription la plus à droite sur l’axe économique, mais sur l’axe représentant les valeurs sociales, elle est en fait plus progressiste que plusieurs circonscriptions de Calgary.

Vous avez peut-être également remarqué que Taber-Warner – qui se classe au deuxième rang des circonscriptions les plus à droite dans les données simplifiées de gauche à droite – atterrit en fait plus près du centre de ce graphique. C’est toujours du côté conservateur des deux axes, mais d’autres circonscriptions sont plus conservatrices sur un axe ou un autre.

Beyer a déclaré que cela était dû au fait que le graphique en deux dimensions de la boussole électorale intègre plus de nuances dans les réponses des personnes, y compris leur degré d’accord ou de désaccord avec une question particulière.

Il a dit que la différence dans les résultats de Taber-Warner nous dit que, alors que les gens de cette circonscription ont répondu « le plus » du côté conservateur de chaque question, les gens des autres circonscriptions « ont des penchants plus forts » envers les réponses conservatrices qu’ils ont fournies.

Lentille 3 : autodéclarée

Les deux optiques précédentes reposent sur une interprétation mathématique des 30 questions posées aux répondants de la Boussole électorale.

Mais, dans le cadre de son enquête, l’outil d’engagement des électeurs demande également aux utilisateurs de fournir des informations sur eux-mêmes.

L’une de ces questions demande simplement : « En politique, les gens parlent parfois de gauche et de droite. Où vous placeriez-vous sur l’échelle… où 0 est à gauche et 10 à droite ? »

Ces scores autodéclarés sont une autre façon d’examiner la variation entre les circonscriptions.

Bien sûr, gauche et droite sont des termes relatifs et peuvent avoir des significations ou des connotations différentes selon les personnes. Ce qui est considéré à droite du centre pour certaines personnes peut sembler à gauche du centre pour d’autres.

Dans cet esprit, voici comment les résultats se répartissent par circonscription.

Encore une fois, ces résultats sont relatifs les uns aux autres et notés sur une échelle de 0 à 100, de sorte que la circonscription de gauche la plus autodéclarée de la province se retrouve avec un score de 0, tandis que la circonscription de droite la plus autodéclarée obtient une note de 100.

Vous verrez beaucoup de similitudes – et quelques différences notables – dans cette liste autodéclarée, par rapport à la première liste en haut de cet article.

La circonscription la plus à gauche est la même sur les deux listes : Edmonton-Highlands-Norwood.

Mais la circonscription la plus à droite est différente.

Ce n’est pas Fort McMurray-Wood Buffalo sur cette liste, mais plutôt Peace River où les gens se sont identifiés comme étant les plus à droite, suivis de près par les gens d’Innisfail-Sylvan Lake.

Fort McMurray-Wood Buffalo s’est classée au quatrième rang des circonscriptions les plus conservatrices sur cette échelle auto-identifiée, donc pas une énorme différence par rapport à la première liste, mais notable.

Des différences beaucoup plus importantes entre les deux listes peuvent être observées dans les circonscriptions de Calgary.

Différences dans l’auto-identification par rapport aux réponses politiques/croyances

Les habitants de Calgary-Ouest, par exemple, étaient beaucoup plus susceptibles de s’identifier comme étant de droite que ne le suggèrent leurs réponses aux questions de la boussole électorale.

Sur la base de leur auto-identification, ils se sont classés au 16e rang des circonscriptions les plus à droite de la province. Sur la base de leurs réponses aux questions sur leurs croyances et leurs préférences politiques, ils se sont classés 61e.

Les habitants de Calgary-Bhullar-McCall ont également constaté un écart important. Cette circonscription s’est classée au 25e rang à droite sur la base de l’auto-placement, contre 69e sur la base des réponses de Vote Compass.

À l’autre extrémité du spectre, les habitants de Calgary-Falconridge étaient plus susceptibles de se déclarer de gauche que ne le suggèrent leurs réponses aux questions de la boussole électorale. Ils se sont classés au 28e rang des circonscriptions les plus à gauche sur la base de leur auto-positionnement, contre 66e sur la base de leurs convictions et de leurs réponses politiques.

C’était une histoire similaire à Calgary-Cross, qui se classait au 37e rang des plus à gauche sur la liste auto-identifiée, contre 73e sur la base de leurs réponses à la boussole électorale.

Qu’est-ce qui explique ces écarts ?

« Je dirais que cela a à voir avec la façon dont la politique est normalisée autour de soi », a déclaré Beyer, scientifique principal des données de Vote Compass.

« La socialisation politique ne se produit pas dans l’isolement mais dans le contexte social d’un individu. Ainsi, les positions et les préférences de la famille, des amis et des gens autour de vous déterminent votre horizon idéologique. Dans un quartier très libéral, même les positions centristes peuvent sembler extrêmement conservatrices et vice versa. Cela se reflétera dans la façon dont les gens se placent par rapport à la façon dont ils se placent en moyenne, dans l’ensemble.

Comment les données de la boussole électorale sont recueillies et interprétées

Développée par une équipe de scientifiques sociaux et statistiques de Vox Pop Labs, Vote Compass est une application d’engagement civique offerte en Alberta en exclusivité par Radio-Canada/CBC. Les résultats sont basés sur 39 638 répondants qui ont participé à Vote Compass entre le 1er mai et le 23 mai 2023.

Contrairement aux sondages d’opinion en ligne, les répondants à Vote Compass ne sont pas présélectionnés. À l’instar des sondages d’opinion, cependant, les données sont un échantillon non aléatoire de la population et ont été pondérées afin de se rapprocher d’un échantillon représentatif.

Les données de la boussole électorale ont été pondérées selon le sexe, l’âge, l’éducation, le revenu du ménage, la région, la langue maternelle et la partisanerie pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population réelle de l’Alberta selon les données du recensement et d’autres estimations de la population.

Un algorithme de mise à l’échelle statistique a été utilisé pour réduire la dimensionnalité et traduire les réponses aux 30 questions incluses dans Vote Compass en une et deux dimensions respectivement. La représentation unidimensionnelle traduit les réponses selon un axe gauche-droite traditionnel, tandis que la représentation bidimensionnelle traduit les réponses en suivant la méthodologie utilisée dans la page de résultats de Vote Compass.