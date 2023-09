Les cinq X-Men originaux reviennent pour le nouveau One Shot, série de bandes dessinées 2024

Les X-Men fêtent leurs 60 ans cette année et Marvel les célèbre avec style en en tuer un tas lors d’une horrible attaque terroriste, déclencher la chute d’une époque de progrès mutant, et maintenant en revenant à une idée qu’ils avaient faite il y a dix ans. Cela semble normal pour les héros qui se battent toujours pour un monde qui les déteste et les craint.

Qui devrait jouer Jean Grey ? | Choix io9

Aujourd’hui, Marvel a confirmé que l’écrivain Christos Gage et l’artiste Greg Land faire équipe sur Les X-Men originaux, une nouvelle bande dessinée one-shot qui verra l’équipe originale de Charles Xavier des années 60 – Iceman, Cyclops, Angel, Beast (pré-fourrure, pré-crimes de guerre) et Jean Grey/Marvel Girl – arrachés au temps par la Phoenix Force elle-même pour une aventure multiversale. Restaurer les souvenirs qu’ils ont perdus lorsqu’ils ont été ramenés du présent à leur époque après s’être aventurés aux côtés de leur futur et du reste de l’univers Marvel dans les pages de Brian Michael Bendis Tous les nouveaux X-Men en 2012, le one-shot mettra en place une nouvelle X Men Le titre devrait faire ses débuts en 2024, ce qui verra l’un des cinq X-Men « piégés » une fois de plus dans le monde moderne de Marvel tandis que leurs alliés seront renvoyés dans leur chronologie d’origine.

Image: Ryan Stegman/Marvel Comics

« C’est à eux de trouver un moyen soit de convaincre leurs aînés qu’ils font une horrible erreur, soit de vaincre d’une manière ou d’une autre ces versions bien plus puissantes d’eux-mêmes », Gage a déclaré dans une interview avec AiPT Comics. « Fondamentalement, il s’agit de votre moi jeune et idéaliste qui entre en conflit avec votre moi plus âgé et blasé qui a fait des compromis et abandonné ses rêves pour survivre et faire ce qu’il pense être le mieux, même si cela signifie faire des choix difficiles en cours de route. »

Ce sera intéressant de voir qui est prêt à rester dans les parages – Jean pourrait être intéressant, étant donné que son moi contemporain est actuellement… disons à peu près aussi mortellement indisposé. comme Jean Gray peut être, après les événements du troisième Hellfire Gala. Le jeune Hank McCoy pourrait également être un excellent candidat, étant donné que son moi adulte est occupé à accélérer sa descente sur des chemins plus sombres et plus crapuleux, encore plus que d’habitude ces derniers temps. Mais quoi qu’il en soit, il reste à voir comment Marvel mêlera le règne actuel de X avec une autre fissure à cette idée des Cinq originaux propulsés dans le présent – cela vaudrait mieux la peine de parcourir un terrain familier.

Les X-Men originaux one-shot sortira en décembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.