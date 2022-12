Les cinq vedettes de la phase de groupes

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappe ont fait la une des journaux alors que leurs pays traversaient la phase de groupes de la Coupe du monde, mais beaucoup d’autres ont également saisi l’occasion au Qatar.

Un regard sur cinq vedettes du premier tour du tournoi.

Tyler Adams (États-Unis)

Le milieu de terrain de Leeds a respiré le calme à la fois sur et en dehors du terrain alors que les États-Unis ont réservé une place dans les 16 derniers avec une victoire tendue 1-0 contre l’Iran lors de leur dernier match. Nommé capitaine juste avant la Coupe du monde, le joueur de 23 ans a donné l’exemple au cœur d’un milieu de terrain jeune – jouant aux côtés de Weston McKennie et Yunus Musah – qui a plus que résisté à l’Angleterre et dominé le Pays de Galles. Adams a également fait preuve d’une maturité et d’un sang-froid remarquables alors qu’il gérait habilement les questions sans rapport avec le football avant le match politiquement chargé contre l’Iran. Ses performances au Qatar auraient attiré l’attention de certains des plus grands clubs européens.

Cody Gakpo (Pays-Bas)

L’attaquant néerlandais a été le seul joueur à marquer dans les trois matches de groupe, portant sa forme brûlante pour le PSV Eindhoven sur la plus grande scène. La tête de Gakpo lors du match d’ouverture des Pays-Bas contre le Sénégal a ouvert l’impasse en fin de match lors d’une victoire 2-0. Il a percé les Néerlandais devant avec un entraînement féroce du pied gauche contre l’Équateur lors d’un match nul 1-1 et a de nouveau mis les Oranje sur leur chemin avec une autre finition soignée à sa droite alors qu’ils galopaient vers une victoire 2-0 contre le Qatar. “Il a tout ce qu’il faut pour devenir une star”, a déclaré l’entraîneur des Pays-Bas Louis Van Gaal. Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant qu’il ne soit éloigné de son club d’enfance, avec Manchester United comme destination possible.

Enzo Fernández (Argentine)

Fernandez n’avait jamais commencé un match pour l’Argentine avant la Coupe du monde, mais ses performances au Qatar ont fait de lui un élément essentiel de l’équipe de Lionel Scaloni. Le milieu de terrain de 21 ans est sorti du banc pour marquer un but étonnant contre le Mexique, puis a créé le deuxième but de son équipe après avoir fait son premier départ lors de leur victoire 2-0 contre la Pologne. Fernandez a rejoint Benfica depuis River Plate cet été et a rapidement impressionné, aidant son nouveau club à dominer son groupe en Ligue des champions. Le but de Fernandez contre le Mexique a fait de lui le deuxième plus jeune buteur argentin à la Coupe du monde – après Lionel Messi.

Jude Bellingham (Angleterre)

Bellingham participe à son deuxième tournoi international après avoir joué pour l’Angleterre lors du Championnat d’Europe de l’année dernière, et il est facile d’oublier qu’il n’a encore que 19 ans. Le joueur du Borussia Dortmund est devenu une partie intégrante du milieu de terrain de Gareth Southgate au Qatar et s’est annoncé avec un but bien marqué lors de la première victoire 6-2 de l’Angleterre contre l’Iran. Bellingham a accumulé beaucoup d’expérience dans les grands matchs avec Dortmund et il semblait complètement à l’aise aux côtés de Declan Rice alors que l’Angleterre était en tête du groupe B.

Josko Gvardiol (Croatie)

Star défensive émergente dans une équipe croate qui a besoin de renouvellement, le blocage ultime de Gvardiol sur Romelu Lukaku a empêché les finalistes de 2018 de se rendre en Belgique. Le joueur de 20 ans s’est fracturé le nez et a subi une forte enflure autour de l’œil droit à peine une semaine avant le tournoi après être entré en collision avec un coéquipier du RB Leipzig, mais cela n’a pas affecté son jeu. Il s’est non seulement démarqué en tant qu’homme masqué, mais aussi en tant que fondement d’une ligne de fond croate qui n’a franchi qu’une seule fois jusqu’à présent. “C’est le meilleur défenseur du monde”, a déclaré l’entraîneur croate Zlatko Dalic. “Même s’il n’est pas actuellement numéro un, il le deviendra.”

