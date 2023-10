Les cinq problèmes majeurs de Joe Biden alors que le conflit israélien s’intensifie

La spirale de violence au Moyen-Orient confronte le président américain Joe Biden à cinq problèmes majeurs alors que la menace d’un conflit plus large et plus meurtrier se profile dans et autour du sud d’Israël et de Gaza.

Samedi, le mouvement islamiste palestinien Hamas a lancé ses attaques les plus meurtrières contre Israël depuis des années, tirant des roquettes depuis Gaza alors que ses combattants franchissaient la frontière avec Israël. Israël a ensuite mené des frappes sur Gaza, qui est contrôlée par le Hamas, déclarant qu’Israël était désormais « en guerre ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le « premier objectif » d’Israël était « d’éliminer les forces hostiles qui ont infiltré notre territoire » et de sécuriser ses frontières.

« Le deuxième objectif, en même temps, est d’exiger un immense tribut à l’ennemi, y compris dans la bande de Gaza », a-t-il déclaré.

Israël « renforcerait également d’autres fronts afin que personne ne se joigne par erreur à cette guerre », a ajouté Netanyahu dans un communiqué. publier sur X, anciennement Twitter, samedi.

Biden a dit que les États-Unis « ont condamné sans équivoque cette attaque effroyable contre Israël par les terroristes du Hamas depuis Gaza », ajoutant que Washington « offrirait tous les moyens de soutien appropriés » à Israël après les « attaques horribles et en cours ».

Plus de 400 Israéliens ont été tués lors du raid tandis que les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 300 personnes à Gaza, a rapporté l’agence de presse Reuters.

Khaled Qadomi, porte-parole du Hamas dit Al Jazeera que le mouvement voulait que « la communauté internationale arrête les atrocités à Gaza, contre le peuple palestinien, nos lieux saints comme Al-Aqsa » [mosque in Jerusalem] ».

«Toutes ces choses sont la raison pour laquelle cette bataille a commencé », a-t-il déclaré.

Les Forces de défense israéliennes dit dimanche que les sirènes retentissaient à nouveau dans le sud d’Israël, peu après avoir déclaré que l’armée de l’air israélienne avait « frappé un complexe appartenant au chef du département de renseignement de l’organisation terroriste Hamas ».

« L’IAF [Israeli Air Force] continue actuellement de frapper des cibles terroristes dans la bande de Gaza », a ajouté l’armée israélienne dans un communiqué.

Les États-Unis débloquent les fonds iraniens

Cette escalade survient peu de temps après que l’administration Biden a accepté d’autoriser le transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés de la Corée du Sud vers le Qatar dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers visant à libérer plusieurs Américains détenus en Iran, conclu le mois dernier.

Samedi, plusieurs voix républicaines éminentes ont évoqué cet accord dans une nouvelle critique de l’administration Biden au milieu d’une aggravation des violences.

« Ces attaques du Hamas sont une honte et Israël a parfaitement le droit de se défendre avec une force écrasante », a déclaré l’ancien président et favori du Parti républicain Donald Trump. « Malheureusement, l’argent des contribuables américains a contribué à financer ces attaques, qui, selon de nombreux rapports, provenaient de l’administration Biden », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« C’est ce qui arrive quand @POTUS [U.S. President Joe Biden] « La faiblesse des projets sur la scène mondiale, s’incline devant les mollahs en Iran avec une rançon de 6 milliards de dollars, et les dirigeants du Parti républicain signalent le retrait des États-Unis de leur rôle de leader du monde libre », a déclaré Mike Pence, ancien vice-président de Trump et maintenant candidat à l’élection de l’année prochaine. élections présidentielles.

« Nous assistons au point culminant de la politique absolument irresponsable de Biden à l’égard d’Israël », a ajouté la représentante du Colorado, Lauren Boebert. « Il vient de remettre 6 MILLIARDS de dollars à l’Iran. Maintenant, nous voyons les résultats. »

« L’Iran a aidé à financer cette guerre contre Israël et la politique laxiste de Joe Biden envers l’Iran a contribué à remplir ses coffres », a écrit le gouverneur de Floride et candidat républicain à la présidentielle, Ron DeSantis, sur X, anciennement Twitter.

La Maison Blanche a clairement indiqué qu’une série de restrictions s’appliqueraient à ces fonds. Téhéran ne pourrait les utiliser que pour « acheter de la nourriture, des médicaments, du matériel médical qui n’auraient pas un double usage militaire », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, selon Reuters.

Mais Le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi à ces restrictions.dire que les « autorités compétentes » de Téhéran détermineraient la manière dont les fonds seront utilisés.

La porte-parole de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a déclaré samedi que « pas un seul centime de ces fonds n’a été dépensé, et lorsqu’il est dépensé, il ne peut être dépensé que pour des choses comme la nourriture et les médicaments pour le peuple iranien ».

« Ces fonds n’ont absolument rien à voir avec les horribles attaques d’aujourd’hui et ce n’est pas le moment de répandre la désinformation », a-t-elle ajouté.

« Tout l’argent détenu sur des comptes restreints à Doha dans le cadre de l’accord visant à garantir la libération de cinq Américains en septembre reste à Doha. Pas un centime n’a été dépensé », a également déclaré samedi le sous-secrétaire au Trésor, Brian Nelson.

L’Arabie saoudite et les accords d’Abraham

L’escalade de la violence a également probablement compromis les progrès que Biden tentait de réaliser avec Riyad pour renforcer les accords d’Abraham vieux de trois ans.

En septembre 2020, les États-Unis ont dirigé les négociations qui ont conduit les représentants d’Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn à signer les accords d’Abraham à Washington DC. Le Maroc a ensuite accepté, le Soudan signant également la déclaration mais pas d’accord bilatéral avec Israël.

Les accords ont fait d’Abu Dhabi et de Manama les troisième et quatrième États arabes à reconnaître Israël, et ces accords visaient à normaliser les relations diplomatiques.

Il a souligné « l’importance de maintenir et de renforcer la paix au Moyen-Orient et dans le monde sur la base de la compréhension mutuelle et de la coexistence ».

Mais l’administration Biden s’est efforcée d’amener l’Arabie saoudite dans le giron de l’Accord d’Abraham, ce qui constituerait une victoire importante en politique étrangère pour l’administration. Cependant, des articles parus dans un journal saoudien dans les semaines précédant l’escalade de samedi avaient suggéré que Riyad avait gelé les négociations de normalisation, bien que cela ait été démenti par les États-Unis et Israël. Mais à la mi-septembre, Le New York Times a ensuite rapporté que Washington discutait d’un traité de défense mutuelle avec l’Arabie saoudite, citant des responsables américains.

« Cela ralentira considérablement, voire tuera l’accord saoudien des accords d’Abraham », a déclaré Mara Rudman, ancienne diplomate pour le Moyen-Orient sous l’administration Obama. Le New York Times.

« Cela touche au cœur des éléments clés de l’entrée de l’Arabie Saoudite, une voie à suivre pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza », a-t-elle déclaré. Pour Israël, il n’y aura « aucun appétit » dans l’ensemble du spectre politique pour aider les Palestiniens, « malgré le fait que cela pourrait en réalité améliorer, et non nuire, la sécurité israélienne ».

Biden a déclaré samedi qu’il avait demandé à son équipe d’être en « contact constant » avec les dirigeants régionaux, y compris l’Arabie saoudite.

Le ministère des Affaires étrangères de Riyad a déclaré samedi qu’il « suivait de près l’évolution de cette situation sans précédent » et que son gouvernement avait appelé à un « arrêt immédiat de l’escalade entre les deux parties ».

Divisions parmi les démocrates

L’explosion de violence pourrait également ouvrir un fossé plus large parmi les démocrates, même si Biden a promis que « le soutien de son administration à la sécurité d’Israël est solide et inébranlable ».

Ces dernières années, les démocrates de gauche se sont de plus en plus retirés de leur soutien à Israël. À la mi-juillet, la représentante de Washington, Pramila Jayapal, a qualifié Israël d’« État raciste » avant la visite du président israélien, Isaac Herzog, pour s’adresser au Congrès, même si elle s’est ensuite excusée.

« Je veux que vous sachiez que nous nous battons pour faire comprendre clairement qu’Israël est un État raciste et que le peuple palestinien mérite l’autodétermination et l’autonomie », avait alors déclaré Jayapal. « Que le rêve d’une solution à deux États nous échappe. Que cela ne semble même pas possible. »

Dans une lettre de réprimande signée par plusieurs représentants démocrates, dont le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, d’autres voix démocrates ont déclaré que « l’Amérique et Israël entretiennent une relation unique et spéciale, ancrée dans nos valeurs démocratiques et nos intérêts stratégiques communs ».

« En tant que dirigeants démocrates de la Chambre des représentants, nous soutenons fermement le droit d’Israël à exister en tant que patrie du peuple juif », ajoute la lettre.

Pas aussi calme aujourd’hui

Alors que la violence et le nombre de morts continuent de s’alourdir, l’administration Biden regrette probablement les remarques faites il y a à peine une semaine.

« La région du Moyen-Orient est plus calme aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis deux décennies », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan lors d’une conférence de presse. Le Festival de l’Atlantiquemême s’il a ensuite ajouté : « J’insiste sur ‘pour l’instant’ parce que tout cela peut changer. »

Sullivan s’est entretenu avec le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Tzachi Hanegbi, et les États-Unis sont toujours « en contact étroit avec nos partenaires israéliens », a déclaré samedi la porte-parole de la Maison Blanche, Adrienne Watson.

Prix ​​futurs du gaz

L’explosion de violence pourrait également déclencher une flambée des prix du pétrole brut lundi, suggèrent des rapports.

« Nous pourrions assister à une hausse impulsive des prix du brut à l’ouverture des marchés lundi », a déclaré à CNBC Vandana Hari, directrice générale de Vanda Insights.

Israël et la Palestine sont « aux portes d’une importante région productrice et exportatrice de pétrole », a déclaré Hari, bien que le conflit n’ait pas d’impact direct sur les pays producteurs de pétrole importants.

« L’impact sur le prix du pétrole sera limité à moins que la ‘guerre’ entre les deux parties ne s’étende rapidement à une guerre régionale dans laquelle les Etats-Unis, l’Iran et d’autres partisans des deux parties s’impliquent directement », a déclaré Iman Nasseri, directrice générale du Moyen-Orient. du cabinet de conseil en énergie Facts Global Energy, a également déclaré à la publication.