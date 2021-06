Les cinq principaux hotspots Covid révélés

Les infections à CORONAVIRUS sont en augmentation au Royaume-Uni, car les cas de la variante Delta ont entraîné une augmentation de 90% et cette carte interactive révèle si votre région est un hotspot Covid.

Le Nord-Ouest a certains des taux d’infection les plus élevés du pays, les plus fortes augmentations d’une semaine à l’autre étant toutes concentrées dans la région.

Chaque jour, environ 1 840 personnes sont testées positives pour Covid dans le Nord-Ouest, selon les données du gouvernement.

Cela se compare à 242 tests positifs par jour signalés dans le nord-est.

Dans tout le Royaume-Uni, il a été signalé hier soir que les cas avaient augmenté de 91% en seulement sept jours, les experts affirmant que la variante indienne était désormais présente dans tous les coins du pays.

Hier, six millions de personnes ont été frappées par des restrictions supplémentaires sur les coronavirus à Manchester et dans le Lancashire, l’armée étant déployée dans certaines régions pour améliorer les capacités de test.

Un dixième de la population du Royaume-Uni est invité à « minimiser » les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des zones, qui ont été touchées par un pic de cas.

Sur les 315 régions d’Angleterre, 251 ont connu une augmentation des cas au cours des sept derniers jours.

Blackburn avec Darwen dans le Lancashire continue d’avoir le taux d’infections le plus élevé du pays, avec 833 nouveaux cas au cours des sept jours précédant le 4 juin – l’équivalent de 556,5 cas pour 100 000 personnes.

Il s’agit d’une augmentation de 436,9 en sept jours jusqu’au 28 mai.

Lorsque l’on examine les plus fortes augmentations d’une semaine à l’autre, Blackburn est troisième derrière Burnley et South Ribble.

Bolton dans le Grand Manchester a le deuxième taux d’infections le plus élevé d’Angleterre, passant de 381,2 à 320,3, avec 921 nouveaux cas.

Rossendale dans le Lancashire a le troisième plus haut, en légère baisse de 316,2 à 310,6, avec 222 nouveaux cas.

En ce qui concerne les zones qui ont les plus fortes augmentations d’une semaine à l’autre, Burnley a connu le plus grand bond, passant de 120,3 cas pour 100 000 à 282,3.

Le gouvernement a déployé des mesures de soutien renforcées dans la région, ce qui signifie davantage de tests et davantage de vaccins.

South Ribble a la deuxième plus forte augmentation d’une semaine à l’autre, passant de 111 cas pour 100 000 à 252,7.

Toutes les régions du Lancashire, à l’exception de Blackpool, ont reçu de nouvelles directives en raison de la variante Delta.

Le directeur de la santé publique du conseil du comté de Lancashire, le Dr Sakthi Karunanithi, a exhorté la semaine dernière le gouvernement à doter le Lancashire de capacités supplémentaires, du type déjà observé dans d’autres domaines tels que Bolton.

Le Dr Karunanithi a déclaré que le Lancashire avait « toujours été vulnérable » pendant la pandémie et qu’un « trou béant » avait été laissé en termes de soutien qui lui avait été accordé par le gouvernement.

Blackburn avec Darwen a connu la troisième plus forte augmentation d’une semaine à l’autre.

Alors que Bolton est toujours la zone la plus infectée du pays, des preuves émergent maintenant qui montrent que la propagation de la variante Delta a atteint d’autres zones du Grand Manchester.

Stockport a connu la quatrième plus forte hausse d’une semaine à l’autre la semaine dernière, passant de 71,6 à 187,1.

Salford est cinquième sur la liste, passant de 116,3 à 231,8 cas pour 100 000.

Bien qu’il s’agisse des cinq premières zones, d’autres zones du Nord-Ouest figurent également en bonne place sur la liste des infections.

Ribble Valley, Manchester, Chorley, Wigan, Rochdale et Trafford figurent tous dans le top 20 des zones les plus infectées.

RÉPARTITION RÉGIONALE

Les taux d’infection les plus élevés sont observés dans le nord-ouest et les plus bas dans le nord-est.

Les infections quotidiennes dans le Nord-Ouest sont près de huit fois plus élevées que celles observées dans le Nord-Est.

Le Nord-Ouest enregistre 1 840 infections quotidiennes, suivi de Londres, où 733 tests positifs sont signalés chaque jour.

Vient ensuite le Yorkshire et le Humber, où 541 tests positifs sont signalés chaque jour.

Les habitants de régions telles que Bolton sont toujours invités à passer un test – qu’ils présentent ou non des symptômes Crédit : SWNS

Le Sud-Est signale 465 tests positifs par jour, les West Midlands, 400, l’Est 313 et les East Midlands, 311.

Le nombre de tests positifs enregistrés quotidiennement dans le sud-ouest est de 262 et est le plus bas dans le nord-est à 242 par jour.

On craint maintenant que l’assouplissement prévu des règles le 21 juin ne se poursuive pas en raison des taux d’infection élevés observés dans certaines régions.

Mais le maire de Manchester, Andy Burnham, a déclaré que le Premier ministre Boris Johnson pourrait s’en tenir à cette date si davantage de vaccins étaient détournés vers Manchester.

Il a insisté sur le fait qu’il valait la peine de « ralentir » le déploiement dans certaines parties du Royaume-Uni où le nombre de cas est encore très faible pour surmonter leur augmentation.

Mais sur les conseils des scientifiques, le gouvernement n’a pas augmenté l’offre de jabs dans les zones les plus touchées.

Cela leur permettrait de descendre plus rapidement dans la tranche d’âge et de frapper les jeunes adultes qui sont en grande partie à l’origine de la vague d’infections.

M. Burnham a déclaré: « Nous dirions augmenter l’approvisionnement en vaccins dans les zones à cas élevés. Il faut maintenant arrêter la propagation du virus.

« Nous ne demandons pas plus de fournitures de vaccins, nous disons simplement d’avancer les fournitures allouées au Grand Manchester jusqu’à présent. »