Les cinq pires aliments ultra-transformés que vous devez éviter

Nous savons déjà que les aliments ultra-transformés (UPF) ne sont pas bons pour notre santé, mais de nouvelles recherches ont établi un lien entre la consommation de certains types et un risque précoce de décès.

L’étude de Harvard, menée sur 30 ans, publié dans la revue BMJa suivi plus de 114 000 adultes et a découvert un lien entre la consommation de ces aliments et le risque de mourir.

Mais il s’avère que tous les UPF ne sont pas égaux en ce qui concerne les risques pour la santé.

Les liens les plus étroits ont été constatés entre la viande, la volaille et les produits de la mer prêts à consommer, tels que les saucisses, le jambon, les hot-dogs, les plats cuisinés et les collations transformées.

Viennent ensuite les boissons gazeuses sucrées et artificiellement édulcorées, puis les desserts à base de produits laitiers.

Les régimes alimentaires les plus nocifs contiennent de grandes quantités de produits transformés à base de viande et de poisson, ces régimes augmentant le risque de décès de 13 %.

Les régimes riches en boissons sucrées et artificiellement édulcorées présentaient un risque accru de 9 %, tandis que les desserts laitiers – comme le cheesecake ou le fromage frais – étaient associés à un risque 6 % plus élevé.

Bien qu’ils aient souvent mauvaise réputation, les pains et les céréales pour petit-déjeuner n’ont connu qu’une augmentation de 4 %.

L’étude a regroupé les participants en quatre groupes en fonction du nombre d’UPF qu’ils consomment.

Ils ont constaté que ceux qui mangeaient globalement le plus d’aliments ultra-transformés avaient 4 % plus de risques de mourir que ceux qui en mangeaient le moins.

Ce groupe consommait en moyenne sept portions d’aliments ultra-transformés par jour, contre trois portions par jour pour le moins.

Il a été démontré que les viandes ont un impact plus important sur le risque de décès que de nombreux autres types d’aliments ultra-transformés, selon la nouvelle étude. (Getty Images)

Dans les années qui ont suivi, les scientifiques ont recensé 48 193 décès dus au cancer, aux maladies cardiovasculaires, respiratoires et neurodégénératives.

Mais il est important de noter que cette étude observationnelle, qui signifie que même si les chercheurs peuvent observer une corrélation, ils ne peuvent pas affirmer avec certitude que les aliments ultra-transformés sont à l’origine des décès

Les chercheurs ont déclaré que même si tous les UPF ne devraient pas être universellement restreints, leurs résultats « soutiennent la limitation de la consommation de certains types d’aliments ultra-transformés pour la santé à long terme ».

Dans la continuité de l’étude, nous avons interrogé des nutritionnistes pour savoir quels UPF nous devons essayer d’éviter ?

Aliments ultra-transformés à éviter

Viande transformée, volaille, fruits de mer

Selon Kerry Beeson, thérapeute nutritionnelle au service de préparation de repas Cuisine de préparationles viandes transformées comme les saucisses, le jambon et le bacon ont été associées à un risque d’hypertension artérielle (hypertension), de maladies cardiaques et de cancer de l’intestin.

Vassiliki Sinopoulou, diététiste et assistante de recherche principale à l’Université de Central Lancashire, affirme qu’il existe d’autres raisons de limiter la consommation.

« À court terme, la viande, la volaille et les fruits de mer contaminés, ainsi que leurs produits, peuvent provoquer des intoxications alimentaires s’ils n’ont pas été manipulés conformément aux règles de sécurité et d’hygiène alimentaires », conseille-t-elle.

« Les consommateurs ne devraient acheter des produits qu’auprès de fournisseurs de confiance. Ils doivent également s’assurer qu’ils les stockent et les préparent correctement conformément aux instructions sur l’emballage et aux dates limites de consommation. »

Les experts recommandent de limiter la consommation d’aliments ultra-transformés. (Getty Images)

Saucisses, jambon et hot dogs

Selon le Dr Laura Brown, maître de conférences en nutrition, alimentation et sciences de la santé à l’Université de Teesside, les viandes transformées telles que le salami, les hot-dogs et le bacon sont désormais classées parmi les cancérogènes numéro un.

« Cela s’explique par de nombreuses raisons, notamment en provoquant une inflammation accrue dans le corps, ce qui peut également être le cas des produits sucrés, ou des niveaux élevés de sel, liés à d’autres maladies », conseille-t-elle.

« Les animaux de mauvaise qualité, notamment ceux traités aux antibiotiques, ne sont pas bons à consommer. Nous suggérons toujours de la viande biologique et fermière plutôt que de la viande transformée. Si la viande est brûlée, elle a été exposée à des substances cancérigènes que certaines études associent à un risque plus élevé de cancer. »

Sinopoulou affirme que les produits carnés transformés ou salés comme les saucisses, le jambon et les hot-dogs peuvent également être riches en nitrites ou en nitrates.

« Cela a été associé à certains cancers, aux complications de la grossesse et à l’élévation de certaines toxines dans le sang », explique-t-elle.

« Les niveaux élevés de graisses saturées présents dans les hot-dogs, entre autres viandes transformées, ont été associés aux maladies cardiovasculaires, au diabète et à certains cancers. »

Repas préparés

Les plats cuisinés séduisent souvent les gens en raison de leur simplicité. « Ils nécessitent une préparation minimale, voire aucune, ce qui signifie qu’ils peuvent facilement être surconsommés », prévient Sinopoulou.

« Cela peut conduire à de mauvaises habitudes alimentaires et à une prise de poids indésirable, surtout lorsqu’ils ne sont pas correctement combinés avec des aliments tels que les légumes et les salades, qui contiennent des nutriments importants. »

Les aliments prêts à servir, tels que les plats cuisinés, étaient également associés à un risque plus élevé de décès prématuré dans la nouvelle étude. (Getty Images)

Édulcorants artificiels

Selon le Dr Brown, de nouvelles recherches ont révélé les effets négatifs des édulcorants artificiels sur la santé. « Ils sont fabriqués, transformés et très éloignés de leur état naturel », explique-t-elle.

Sucre rafiné

Le sucre raffiné est l’un des pires aliments pour la santé globale. « Il s’agit souvent d’un ingrédient caché, de sorte que notre consommation quotidienne peut facilement atteindre des niveaux nocifs », explique Beeson. « Outre les substances blanches que vous mettez dans votre thé, on en trouve également dans les bonbons, les boissons gazeuses, les beignets, les gâteaux, les biscuits, les desserts et les boissons gazeuses. Les sources moins évidentes incluent les jus de fruits, les aliments en conserve, les yaourts, le miel, les boissons alcoolisées, les céréales. , pain, sauces pour pâtes et condiments.

Beeson dit que les mauvaises bactéries et les levures adorent les aliments sucrés. « Une alimentation riche en gâteaux sucrés, biscuits, pain blanc, boissons gazeuses, etc. peut provoquer des pics et des baisses de glycémie », poursuit-elle. « Les pics de sucre dans le sang peuvent supprimer notre fonction immunitaire, et les baisses de sucre dans le sang créent des envies d’aliments plus sucrés.

« De plus, le sucre raffiné est constitué de calories vides ; il a besoin de nutriments essentiels pour le métaboliser, mais ne fournit pas lui-même de nutriments, ce qui peut entraîner un déficit nutritionnel. S’il n’est pas utilisé comme énergie, il sera stocké sous forme de graisse, contribuant ainsi à la prise de poids. « .

L’alimentation globale est la plus importante

Même si limiter la consommation de certains aliments ultra-transformés pourrait avoir un impact sur la santé à long terme, Sinopoulou souligne que ce qui compte le plus, c’est une alimentation équilibrée.

« Les aliments transformés peuvent être consommés avec modération sans problème », dit-elle. « Servir un plat préparé avec une salade ou un hot-dog avec des légumes en accompagnement peut aider à créer un repas plus équilibré et plus riche en nutriments. »

Les chercheurs ont également découvert que le facteur le plus important pour réduire le risque de décès est la qualité de l’alimentation globale d’une personne.

« Il existe également une corrélation entre le maintien d’une alimentation saine et un IMC compris entre 18 et 25 et un risque moindre de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers et de bien-être psychologique », poursuit Sinopoulou.

« Donner la priorité à la cuisine maison lorsque cela est possible est un moyen simple de prendre soin de notre santé et de notre bien-être. Avec la quantité de contenu en ligne sur la cuisine, il n’a jamais été aussi facile d’apprendre à cuisiner.

« Il existe de nombreuses façons saines, rapides et délicieuses de préparer des aliments à la maison. Même si la préparation peut initialement prendre un certain temps, la cuisson par lots peut permettre de gagner du temps tout au long de la semaine. Elle peut également éviter de se sentir stressé à l’idée de décider chaque jour quoi faire. cuisiner pour le dîner. »

