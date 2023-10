Les cinq passes de touché d’Ask mènent Farmington devant Eagan pour la première victoire de la saison – Twin Cities

Farmington 56, Eagan 28 : Farmington (1-5) a remporté sa première victoire de la saison avec style, avec Jonah Ask lançant cinq passes de touché. Deux d’entre eux sont allés à Cody Renzy et deux à Trevor Rasmusson.

Carson Schwamb a inscrit deux scores pour Eagan (2-4).

St. Thomas Academy 35, Apple Valley 7 : Savion Hart a réussi trois touchés et Niko Vargas a ajouté un touché au sol de 49 verges alors que les Cadets (5-1) se dirigeaient vers leur cinquième victoire consécutive.

Jackson Thornburgh s’est connecté avec Quieris Barnslater pour une frappe de 10 verges au quatrième quart pour le seul score d’Apple Valley (3-3).

St. Agnes 42, Austin 7 : Adam Hernandez a couru huit fois pour 105 yards et trois touchés, Elijah Simmons a ajouté 15 courses pour 105 yards et un score, et Landen Mickelson a lancé pour deux scores alors que St. Agnes s’est améliorée à 6-0.

Evonson Plamann a capté deux passes, une de chaque côté du ballon – un touché de 9 verges et une interception. Les Aggies n’ont pas encore cédé plus de 14 points dans un match cette saison.

Mahtomedi 34, Cretin-Derham Hall 18 : Alec Mahoney a couru 30 fois pour 241 yards et cinq touchés. Les Zephyrs (4-2) ont couru 328 verges en équipe.

Stillwater 38, White Bear Lake 14 : Lors d’une soirée où le jeu au sol a été difficile, Stillwater (5-1) s’est lourdement appuyé sur le bras de Nick Kinsey. L’étudiant de deuxième année a réussi 20 sur 36 dans les airs, lançant pour 346 verges et quatre touchés.

Joseph Hoheisel a réussi deux de ces scores, tandis que Tanner Schmidt a réussi sept attrapés pour 120 verges et un touché.

Kesean Lipscomb a couru 21 fois pour 173 verges pour les Bears (1-5).

Concordia Academy 24, St. Croix Lutheran 14 : Samuel Haug a inscrit trois touchés pour les Beacons (2-4) – dont un score de 25 verges dans le dernier quart après le ralliement de St. Croix Lutheran (3-3). d’un déficit de 14-0 à la mi-temps pour nouer le match en quatrième.