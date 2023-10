Les cinq moments clés du discours de Keir Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Keir Starmer a prononcé mardi son discours d’ouverture annuel à la conférence travailliste – dans ce qui pourrait être son dernier dans l’opposition.

Après un début difficile au cours duquel il a été interrompu par un manifestant, son discours a semblé bien accueilli dans la salle, même s’il a été peu marqué par des annonces politiques inattendues ou nouvelles.

Voici cinq points clés à retenir du discours du chef de l’opposition aux députés.

Libérer la « grande construction »

Sir Keir s’est engagé à construire « la prochaine génération de nouvelles villes travaillistes » pour éviter que l’accession à la propriété ne devienne « un luxe pour quelques-uns et non le privilège du plus grand nombre ». Il a déclaré qu’il libérerait les terres de la « ceinture grise », telles que les parkings désaffectés et les « bulldogs », via le système de planification « restrictif » du Royaume-Uni.

Décentralisation vers les villes

L’un des thèmes majeurs du discours du leader travailliste était la décentralisation. Il a déclaré qu’il donnerait aux villes de tout le pays des pouvoirs dont jouissent des métropoles comme Londres et le Grand Manchester.

Laisser derrière nous les années Corbyn

Comme pour tous ses discours depuis qu’il est devenu leader, Sir Keir a beaucoup pris ses distances avec son prédécesseur. Le chef de l’opposition a déclaré que son parti n’était plus « sous l’emprise des gestes politiques ». Au début de son discours perturbé par un manifestant, il a déclaré « la protestation ou le pouvoir, c’est pour cela que nous avons changé de parti ».

Keir Starmer a clairement fait savoir lors de la conférence qu’il laissait derrière lui les années Corbyn (Getty Images)

Une décennie de renouveau national

Il s’agissait d’un thème clé du discours de Sir Keir, qui a été informé à l’avance. Étant donné que les parlements durent au maximum cinq ans, ces commentaires ont été largement interprétés comme un souhait d’avoir deux mandats au pouvoir.

Marquage des voix

Le leader travailliste s’est également engagé à utiliser ce discours pour construire un pays où chacun, quelle que soit son origine, se sente « respecté » et « valorisé ». Il a déclaré qu’il briserait « le plafond de classe le plus dur de tous » – la « voix lancinante à l’intérieur » disant aux gens de la classe ouvrière qu’ils n’ont pas leur place.