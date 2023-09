Les cinq meilleurs scénarios MLB de Ben Verlander à surveiller en septembre

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Il reste moins de 30 matchs à jouer dans la saison régulière de la MLB et beaucoup reste encore à déterminer. Qu’il s’agisse d’une bataille de MVP pour les âges, du roi du home run, d’une course de division à trois et de courses-poursuites ouvertes avec des jokers, ce mois de septembre sera inoubliable. La saison de baseball est généralement considérée comme un marathon, mais elle se transforme désormais en sprint.

Sur ce, plongeons directement dans les principaux scénarios de la dernière ligne droite de la saison 2023.

5. Acuña ou Betts ?

La course au MVP de la Ligue nationale, pendant la majeure partie de la saison, a été une explosion. Il y avait Ronald Acuña Jr., et personne de vraiment proche de lui. Eh bien, cela a changé, car c’est devenu une véritable compétition au cours du mois dernier. En fait, Mookie Betts est devenu le favori pour remporter le prix. À ce stade, nous sommes au coude à coude et chacun peut gagner. Personnellement, je m’attends à ce qu’Acuña et Betts soient tous deux fantastiques au cours des dernières semaines.

Je pense vraiment que nous allons voir une année 30/70 d’Acuña, ce qui serait sans précédent (il est à un circuit de la première saison 30/60 !). De l’autre côté, Betts mène la NL en WAR et OPS et atteint 0,316. Je donne encore un léger avantage à Acuña en ce moment, mais cette course n’est pas près d’être décidée.

4. Qui va mener les majors dans les circuits ?

On suppose que Shohei Ohtani terminera premier de la Ligue américaine et Matt Olson de la Ligue nationale. Ohtani (44) a une avance de neuf circuits, tandis qu’Olson (43) en a quatre sur Pete Alonso. La plus grande question est de savoir quel leader de la ligue arrivera en tête et atteindra-t-il 50 ? Cinquante reste un nombre remarquable, et je pense qu’Ohtani et Olson y parviendront tous les deux. Quant à savoir qui remportera la couronne au classement général, toute l’incertitude liée à la blessure d’Ohtani rend cette estimation plus délicate. Mais je sais que 50 circuits sont quelque chose qu’il veut vraiment.

Ronald Acuña Jr. des Braves ou Mookie Betts des Dodgers pour le MVP de la NL ?

3. Qui remporte la course aux wild-cards de la NL ?

À partir de jeudi, il y aura quatre équipes à trois matchs d’intervalle pour la candidature finale. Les Phillies sont la première tête de série wild-card et sont bien assis avec une avance de cinq matchs. Les Cubs sont les prochains et ils ont deux matchs d’avance. Ensuite, les choses deviennent vraiment intéressantes. Les Giants, Diamondbacks, Reds et Marlins sont tous regroupés et aucun d’entre eux n’a été constant en seconde période. Mais sauf folie, l’un d’eux participera aux séries éliminatoires. Ces courses font partie de ce qui rend le sport si excitant à cette période de l’année.

2. Les Orioles peuvent-ils conserver la tête de série de l’AL ?

OK, les Orioles doivent d’abord gagner l’AL East. Les Rays ont réussi à sortir d’un sommeil estival et restent sur les talons de Baltimore. Cette division n’appartient encore à personne. Et avec Felix Bautista absent indéfiniment, les Orioles ne seront peut-être plus les favoris de l’AL qu’ils semblaient autrefois être. Mais la volonté de remporter leur division pourrait les placer au premier rang de la ligue étant donné le nombre de victoires que cela nécessitera probablement. De plus, les Orioles détiennent toujours une avance de sept matchs sur la tête de série n°2. L’importance de terminer premier au classement général et d’obtenir l’avantage sur le terrain ne peut être surestimée pour ces Orioles, dont l’alignement comporte si peu d’expérience en séries éliminatoires. Les quatre prochaines semaines constituent donc un bon test alors que les Rays menacent de récupérer à la fois la division et la tête de série n°1 et que les Mariners, Astros et Rangers sont à portée de voler la première place.

Les Orioles peuvent-ils remporter l’AL Est sans Félix Bautista ?

1. Qui va gagner l’AL West ?

L’évolution la plus fascinante à surveiller en septembre est la course AL West. Je pense que nous nous attendons à l’une des meilleures finitions de division depuis très, très longtemps. Trois très bonnes équipes sont impliquées et elles font toutes des choses différentes. Les Mariners sont au milieu de leur meilleure séquence de 50 matchs depuis 2003 et ont été le club le plus excitant du baseball dans la seconde moitié de la saison. Ils suivent un rythme historique, tout comme Julio Rodríguez.

Les Rangers, bien sûr, évoluent dans la direction opposée. Il y a seulement quelques semaines, ils avaient 10 matchs d’avance sur les Mariners. Ils entrent dans le week-end à la troisième place. Ensuite, il y a les Astros, qui peuvent ressembler à l’équipe des World Series qu’ils étaient, puis disparaître dans la même semaine. L’imprévisibilité de ce trio et le fait qu’ils s’affronteront à plusieurs reprises fin septembre garantissent une finale passionnante.

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l’hôte de l’émission « Chauves-souris flippin » Podcast. Né et élevé à Richmond, en Virginie, Verlander était un All-American à l’Université Old Dominion avant de rejoindre son frère Justin à Détroit en tant que choix de 14e ronde des Tigres en 2013. Il a passé cinq ans dans les Tigres. organisation. Suivez-le sur Twitter @BenVerlander .

