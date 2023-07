Les cinq meilleurs joueurs de la NFL avec le plus à prouver pour la saison 2023

Avant la saison 2023-24 de la NFL, il y a des joueurs qui sont au bord de la super célébrité, des joueurs avec le poids du monde sur leurs épaules pour être à la hauteur du battage médiatique et des joueurs qui s’efforcent de maintenir leur niveau de jeu d’élite. .

Dans tous les cas, ils ont tous quelque chose à prouver.

Cela dit, Emmanuel Acho a répertorié les cinq joueurs qui, selon lui, ont le plus à prouver lors de la prochaine saison dans un récent épisode de « Speak », et certains de ses choix pourraient vous surprendre.

Allons-y.

5. Trévon DiggsCB, Cowboys de Dallas

Statistiques clés 2022-23 : 50 plaqués en solo, trois interceptions

Les pensées d’Acho : « Trevon a eu une saison de 10 interceptions. Certains disent qu’il est le meilleur cornerback de la NFL, mais il se polarise. Si vous parlez à des coordinateurs défensifs, ils vous diront qu’il est beaucoup trop battu. C’est ce qui est intéressant à propos de Diggs – il n’est pas un choix de première ronde. Il n’y a pas d’option de cinquième année à choisir. C’est l’année où il doit devenir un joueur de 100 millions de dollars.

4. Bijan RobinsonRB, Falcons d’Atlanta

Statistiques clés 2022-23 : 1580 verges au sol, 18 touchés au sol, 314 verges sur réception, deux touchés sur réception (Texas)

Les pensées d’Acho : « Robinson a le poids du monde des porteurs de ballon sur ses épaules. Réalisez-vous qu’il va gagner plus d’argent cette année que tout autre porteur de ballon de la Ligue nationale de football? Il doit prouver qu’il aurait dû être pris dans le Top 10. »

Justin Fields et Tua Tagovailoa au sommet des joueurs qui ont le plus à prouver

3. Justin HerbertQB, Chargeurs de Los Angeles

Statistiques clés 2022-23 : 4789 verges par la passe (deuxième de la NFL), 25 touchés par la passe, 10 INT

Les pensées d’Acho : « Tout le monde me dit [that] c’est un Dieu – un homme immortel du football – mais il n’a pas de victoires en séries éliminatoires. … Trois ans, aucune victoire en séries éliminatoires. Prouve-moi et prouve au monde que tu es aussi bon qu’on le dit. »

2. Tua TagovailoaQB, Dauphins de Miami

Statistiques clés 2022-23 : 3 548 verges par la passe, 25 touchés par la passe, huit interceptions

Les pensées d’Acho : « Les Dolphins n’ont remporté qu’un seul match sans Tua. Il doit rester en bonne santé et prouver qu’il peut mener l’attaque ultra-dynamique des Dolphins de Miami. »

1. Champs de JustinQB, Ours de Chicago

Statistiques clés 2022-23 : 2242 yards par la passe, 17 TDs par la passe, 11 INTs

Les pensées d’Acho : « Ils lui ont donné toute l’aide qu’il pouvait demander. Ils ont échangé contre DJ Moore [and] ils ont renoncé au premier choix au classement général pour le soutenir. Fields doit me prouver qu’il n’est pas la famine, mais qu’il est simplement un festin. »

