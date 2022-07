Les cinq meilleurs arrières gauches de la Premier League 2022-23

Une défense solide est la clé de chaque équipe avec des aspirations au titre avant la nouvelle campagne, et l’arrière gauche d’une équipe a un rôle crucial à la fois en attaque et en défense pour son équipe.

101 ont déjà couvert les meilleurs arrières droits de la division, que vous pouvez lire ici.

Il est maintenant temps de tourner notre attention vers l’autre flanc, et il y a beaucoup d’options à choisir. Nous regardons le top 5 ci-dessous.

5. Luke Shaw

Ce fut une saison torride pour Luke Shaw à la fois individuellement et collectivement avec ses coéquipiers de Manchester United, mais il est toujours resté l’un des premiers noms sur les feuilles d’équipe lorsqu’il était en forme.

Ses 20 apparitions en haut vol n’ont donné que 3 passes décisives, et il a eu du mal dans le cadre d’une défense Red Devil qui a concédé plus que relégué Burnley en 2021-22. Cependant, sa qualité n’a pas disparu du jour au lendemain et le joueur de 26 ans a encore devant lui l’apogée de sa carrière.

L’Anglais pourrait trouver sa place dans l’équipe menacée avec le nouveau patron Erik ten Hag, cependant, la première signature du Néerlandais de l’été ayant été Tyrell Malacia, traditionnellement un arrière gauche de métier.

S’il est capable de combattre cette compétition, Shaw sera sûrement convaincu qu’il peut mettre sa mauvaise saison derrière lui et retrouver sa meilleure forme sous un maillot United.

4. Ben Chilwell

L’inclusion de Chilwell est davantage basée sur sa réputation que sur ses sorties la saison dernière, en raison d’une blessure au LCA qui lui a fait manquer une grande partie de la campagne de son équipe de Chelsea.

Avant cela, cependant, il avait montré sa qualité à la pelle, ayant marqué 3 buts et 1 passe décisive lors des six matchs de Premier League qu’il a réussi à disputer la saison dernière.

Ben Chilwell : “C’est bon d’être de retour avec les garçons aujourd’hui 😊” [via iG: benchilwell] pic.twitter.com/q0yF41lAy3 – Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) 2 juillet 2022

Les blessures au genou sont toujours une sorte de loterie pour savoir si un joueur pourra récupérer son meilleur niveau, mais s’il y parvient, il sera à surveiller lors de la prochaine campagne.

3. Marc Cucurella

L’endroit où Marc Cucurella jouera son football la saison prochaine reste en suspens, Manchester City étant apparemment intéressé par l’homme de Brighton après une seule saison avec les Seagulls.

Et il est clair de voir pourquoi, avec Cucurella excellant pour l’équipe de Graham Potter après son transfert de Getafe, malgré un seul but et une seule passe décisive pour son équipe.

🚨 Brighton en discussion sur l’amélioration de l’accord pour Marc Cucurella au milieu de l’intérêt de Man City. Pourparlers à un stade précoce et non en raison de #MCFC poursuite – plus de récompense pour la belle saison. Le contrat 2026 prendrait donc des frais importants pour vendre. W/ @AndyNaylorBHAFC @TheAthleticUK #BHAFC https://t.co/wuYyCWrgQx – David Ornstein (@David_Ornstein) 9 juillet 2022

Sa contribution à l’équipe a cependant été reconnue, puisqu’il a remporté le prix du joueur de l’année au stade AMEX, et son ascension vers la célébrité pourrait bien le voir à l’Etihad à la fin de la fenêtre de transfert.

2. Andy Robertson

Capitaine écossais et élément essentiel de la défense de Jurgen Klopp, Andy Robertson est l’un des meilleurs défenseurs du football mondial.

Bien que Liverpool ait finalement échoué dans sa course aux titres de Premier League et de Ligue des champions, ce n’était pas par manque de contribution de la part du joueur de 28 ans, avec ses 29 apparitions en Premier League rapportant 3 buts et 10 passes décisives pour le Tenue Merseyside.

COMPARAISON: Tyrell Malacia contre Luke Shaw contre Alex Telles contre Andy Robertson contre Marc Cucurella par 90 dans la ligue la saison dernière. Complet par comparaison – https://t.co/WzeROpFKfA pic.twitter.com/7YYkJrsyIn — Squawka (@Squawka) 5 juillet 2022

Maintenant, avec une sauvegarde capable sous la forme de Kostas Tsimikas, Robbo peut se retrouver avec plus de repos, mais il restera certainement un acteur clé dans chaque grand match joué par l’équipe d’Anfield.

1.João Cancelo

L’arrière droit si bon qu’il est en tête de liste des arrières gauches, Cancelo est le joueur utilitaire ultime et n’est ostensiblement déployé qu’à l’arrière gauche.

Le joueur de 28 ans a connu une saison fulgurante pour les champions de Premier League, avec un but et sept passes décisives à son actif alors que Manchester City luttait contre la perte de Benjamin Mendy en raison d’accusations de viol.

João Cancelo a marqué ou fait une passe décisive lors de ses trois matchs de la Ligue des Nations 2022/23 : 🅰️ contre l’Espagne

⚽ contre la Suisse

⚽ contre la République tchèque Encore une belle fin ce soir. pic.twitter.com/Dl435QENQH — Squawka (@Squawka) 9 juin 2022

Cancelo a comblé le vide et plus encore, devenant une pierre angulaire du jeu de construction de Pep Guardiola. Reste à savoir s’il peut maintenir sa forme ou même le nombre de minutes, avec une rumeur de mouvement pour un autre arrière gauche en préparation pour les Champions.

Cependant, en termes de capacité et sur la base de sa forme la saison dernière, il est confortablement en tête de cette liste.

