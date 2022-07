Les cinq meilleures plages de Grande-Bretagne dévoilées – la première place pourrait vous surprendre, mais votre préférée est-elle sur la liste ?

Les cinq meilleures plages de Grande-Bretagne ont été révélées avant une canicule torride qui enflammera la Grande-Bretagne.

Le Met Office s’attend à ce que les températures grimpent au milieu des années 30 dans une grande partie de l’Angleterre au cours des prochains jours.

Plage de Perranporth sur la côte nord des Cornouailles Crédit : Getty

On s’attend donc à ce que les Britanniques affluent vers les plages du pays pour se rafraîchir.

Et juste à temps pour la chaleur, le Sunday Times a dévoilé ses meilleurs choix pour son guide des meilleures plages – en utilisant des facteurs tels que la propreté, la qualité de l’eau et l’accès aux toilettes en jeu.

1. Sandhaven, South Shields

Plage de Sandhaven South Shields, South Tyneside Crédit : Alamy

Sandhaven Beach à Tyne & Wear est en tête de liste de cette année avec le critique Chris Haslam saluant en disant qu’il “cochait toutes les cases”.

La plage, qui mesure environ un mile de long, a pris la première place en raison de l’entretien régulier de son sable et de ses installations.

Il a également récolté des points pour ses efforts pour préserver son héritage victorien.

Nick Jones, qui dirige l’école de surf à but non lucratif South Shields sur la plage, a déclaré: “Peu de personnes au-delà de South Shields connaissent Sandhaven, mais ceux qui utilisent la plage sont passionnés par sa protection et fiers de la partager.”

2. Mablethorpe, Lincolnshire

Boucliers du Sud, Mablethorpe Crédit : Getty

South Shields, dans le Mablethorpe du Lincolnshire, a pris la deuxième place.

C’est la première fois que la plage se rend au guide, mais l’endroit est bien connu des orientaux.

En 2019, la région était classée parmi les endroits les plus pauvres du pays.

Cependant, depuis lors, 24 millions de livres sterling ont été injectés dans la communauté après avoir reçu une subvention du gouvernement.

3. Baie de Lunan

Cette beauté écossaise se classe au troisième rang – et a été classée comme la meilleure plage d’Écosse.

Il est connu pour son surf, sa pêche et son équitation – mais les vues sont tout aussi incroyables que les activités.

À proximité de son magnifique sable se trouvent les ruines d’un château du XIIe siècle – et une distillerie de gin durable et respectueuse de la planète, Arbikie.

4. Baie du Watergate

Watergate Bay, plage et station balnéaire au nord de Newquay Crédit : Getty

La baie Watergate de Cornwall est bien connue comme l’une des plus belles plages du sud-ouest.

L’étendue de deux milles de sable magnifique propose des cours de planche à voile, de cerf-volant, de fitness et de yoga, des restaurants chics et même un étrange tournoi de polo.

Et c’est un endroit préféré des surfeurs – car les vagues sont constantes à toutes les phases de la marée.

5. Baie des Trois Falaises, Gower

Three Cliffs Bay sur la péninsule de Gower, près de Swansea Crédit : Getty

Three Cliffs Bay est largement considérée comme l’une des plus belles plages du Pays de Galles.

Cette magnifique plage ressemble à un film hollywoodien – et a en fait figuré dans certaines émissions de télévision.

Plus récemment, ses sables ont été utilisés comme lieu de tournage pour The Witcher de Netflix.