Les cinq meilleures maisons de Dezeen d’octobre 2024

D’une maison de Cornouailles conçue sur des fermes traditionnelles à une résidence en Californie avec des airs de repaire de méchant de Bond, voici les maisons Dezeen du mois d’octobre.





Parmi les autres maisons présentées dans notre tour d’horizon mensuel des maisons les plus populaires publiées sur Dezeen, citons une villa orange conçue par Álvaro Siza et une escapade grecque créée par le fondateur d’Invisible Studio pour sa propre famille.

Lisez la suite pour en savoir plus sur nos maisons du mois :

Maison Colien, Espagne, par Álvaro Siza

L’architecte portugais Álvaro Siza a utilisé du béton teinté orange pour construire cette maison de trois étages, encastrée dans une colline de Barcelone.

Chaque étage de la maison dispose d’une terrasse extérieure avec vue sur la Méditerranée.

En savoir plus sur cette Maison Colien ›

Maison des ouvriers agricoles, Royaume-Uni, par Hugh Strange Architects

Les fermes locales ont été une référence clé pour Hugh Strange Architects lors de la conception de cette maison à Cornwall.

Son plan en L s’organise sur un seul étage et ferme une cour. Les murs extérieurs sont finis avec un enduit brut, tandis que les plafonds à poutres en bois rappellent une grange.

En plus d’être l’une des maisons les plus populaires du mois sur Dezeen, elle a été nommée l’une des meilleures nouvelles maisons du Royaume-Uni dans la liste restreinte de la RIBA House of the Year pour 2024.

En savoir plus sur la Maison du Travailleur Agricole ›

Maison dans une oliveraie, Grèce, par Piers Taylor

Le fondateur d’Invisible Studio, Piers Taylor, a créé la maison en béton dans une oliveraie pour sa famille.

Situé à Corfou, il comporte des écrans coulissants et des rideaux en plastique à la place des fenêtres pour la ventilation et la protection, plongeant les occupants dans l’environnement.

En savoir plus sur Maison dans une oliveraie ›

The Hill House Montecito, États-Unis, par Donaldson + Partners

Cette vaste villa engloutie à l’extérieur de Santa Barbara, en Californie, a duré sept ans.

En plus de son plan circulaire et de ses arcs paraboliques, qui ressemblent à l’antre d’un méchant de Bond, d’autres caractéristiques de conception frappantes incluent un vaste éclairage rose à l’intérieur.

En savoir plus sur The Hill House Montecito ›

Hytte Riverview, Afrique du Sud, par KLG Architects

La maison la plus populaire présentée sur Dezeen ce mois-ci était Hytte Riverview, nichée dans le paysage rocheux de Rooi Els, dans le Cap occidental en Afrique du Sud.

Un côté de la maison compacte a une frontière ouverte, avec un grand espace de vie ouvrant par des portes coulissantes en verre pleine hauteur sur des terrasses en bois. L’autre côté est beaucoup plus solide avec seulement des fenêtres à claire-voie traversant ses murs épais.

En savoir plus sur Hytte Riverview ›