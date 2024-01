Les cinq meilleures maisons de Dezeen de janvier 2024

Les cinq meilleures maisons du mois de janvier selon Dezeen comprennent une maison de vacances “inflexible” recouverte de travertin sur la côte danoise et une villa en béton cannelé construite à flanc de colline espagnole.

Cette synthèse présente également une maison avec des volumes groupés en briques rouges surplombant la Tamise et une maison de vacances en forme de cube au Chili avec une vaste terrasse pivotée.

Vollerup Atrium House, Danemark, par Jan Henrik Jansen Arkitekter et Studio Marshall Blecher

Les studios d’architecture Jan Henrik Jansen Arkitekter et Studio Marshall Blecher ont conçu cette maison monolithique en travertin Danemark vieillir gracieusement dans le paysage, en organisant les espaces résidentiels en forme de pavillon autour d’un atrium central avec des arbres et un étang de réflexion.

“Le site se trouve sur une partie exposée et balayée par le vent de la côte danoise et l’atrium monolithique offre un refuge solide et inflexible contre les éléments”, a déclaré à Dezeen Marshall Blecher, fondateur du studio éponyme.

La maison Garden Laneway, Canada, par Williamson Williamson

Cette solide maison familiale en brique située dans le West End de Toronto a été conçue par Williamson Williamson pour amplifier la taille, la fonctionnalité et l’esthétique d’une maison sur ruelle typique.

“La maison a été conçue pour ressembler à une maison principale, et non aux garages recouverts de bois et de bardeaux typiques des ruelles”, a déclaré le studio local Williamson Williamson.

“Il ne s’agit pas d’un bâtiment utilitaire situé dans une ruelle, mais d’un bâtiment qui a de la présence et anime l’allée comme une maison traditionnelle le fait pour une rue.”

Lowater, Royaume-Uni, par Fletcher Crane Architects

Le studio britannique Fletcher Crane Architects a conçu cette maison dans le Buckinghamshire pour qu’elle se fonde dans l’architecture vernaculaire de la zone de conservation environnante.

Un groupe d’espaces communicants présente des façades traditionnelles en briques rouges avec des ouvertures perforées et des toits à pignon, contrastant avec les finitions intérieures contemporaines et reliés par une série de voies transversales.

“[Lowater] cherche à forger une relation entre l’église locale et une propriété historique de qualité pour faire évoluer une architecture de briques rouges, de toits en pente et de jardins de cour d’une manière pertinente et respectueuse”, a déclaré l’architecte du projet Carmine Bassi à Dezeen.

Shift House, Espagne, par Nomo Studio

Située sur l’île espagnole de Minorque, Shift House de Nomo Studio a été formée en déplaçant et en empilant une série de volumes rectilignes à flanc de colline.

Des bandes alternées de vitrage et de béton cannelé enveloppent la maison de quatre étages, le studio souhaitant que la façade développe une patine naturelle au fil du temps.

“Shift House a la volonté claire de maximiser la vue sur la mer et les espaces extérieurs”, a déclaré à Dezeen le fondateur de Nomo Studio, Karl Johan Nyqvist. “L’emplacement et son environnement direct dictent tout, de la forme au choix des matériaux, des couleurs et des textures”,

Casa Lagunita, Chili, par Croxatto et Opazo Architects

Une terrasse en forme de coin dépasse de cette maison en béton blanchi à la chaux réalisée par Croxatto et Opazo Architects à l’extérieur de Santiago, au Chili.

Construite sur le site en pente pour exploiter pleinement le terrain, la Casa Lagunita est divisée en trois plates-formes distinctes reliées par une série d’escaliers en bois internes et externes à côté de généreux vitrages du sol au plafond.

