Allen Parkinson, 75 ans, a été traîné devant le tribunal après que les chiens se soient échappés par ses portes françaises ouvertes et se soient mis à l’écart de Steve Humphreys

Un grand-père qui a dû détruire ses cinq carlins après avoir encerclé un facteur et lui avoir mordu les jambes a été épargné par l’épreuve de les endormir – après qu’un tribunal a appris qu’il avait un panneau d’avertissement.

Allen Parkinson, 75 ans, a été condamné à se rendre au tribunal de première instance de Manchester après le tribunal après que les chiens se soient enfuis par les portes françaises ouvertes de sa maison de Cheshire et se soient mis à la recherche de Steve Humphreys.

Le facteur tentait de laisser un colis près de l’arrière de la maison du vieil homme.

Il a couru vers sa camionnette Royal Mail dans le but d’échapper aux chiens, mais la meute l’a rattrapé alors qu’il était sur le point de monter dans le véhicule.

Il a été mordu au bras et au visage. Deux passants sont intervenus pour éviter qu’il ne soit davantage mordu.

Le facteur s’est rendu à A&E et a été traité à l’hôpital pendant quatre jours au cours desquels il a reçu trois points de suture au visage et cinq points de suture au bras.

Il a ensuite dû prendre deux mois de congé, est marqué à vie et a maintenant des difficultés avec son propre chien à la maison.

À la Manchester Magistrates ‘Court, l’ingénieur en construction à la retraite Parkinson, qui a également un teckel pour animaux de compagnie, a admis avoir été accusé d’avoir des chiens dangereux hors de contrôle.

Mais il a échappé à un ordre de destruction et a été condamné à une amende de 250 £ après que le tribunal a appris qu’un bulldog qu’il possédait, qui était également impliqué dans l’attaque, avait déjà été endormi.

Le tribunal a également appris qu’il avait un panneau « Danger – Attention aux chiens » près de l’endroit où les animaux étaient gardés.

Les responsables de Royal Mail refusent désormais de poster des lettres à son domicile de 800 000 £.

Sur la photo, quatre des cinq carlins appartenant à M. Parkinson. Les magistrats ont décidé que les chiens ne devaient pas être abattus

Les responsables de Royal Mail refusent désormais de poster des lettres à son domicile de 800000 £ à Wilmslow, Cheshire (photo)

Le tribunal a également appris qu’il avait un panneau « Danger – Méfiez-vous des chiens » près de l’endroit où les chiens étaient gardés (photo)

Le tribunal a appris que l’incident s’était produit le 22 septembre 2019, alors que M. Humphreys était en tournée.

Le procureur Robin Lynch a déclaré: « Le facteur a vu qu’il y avait quelque chose de l’autre côté de certaines portes françaises et les chiens sont ensuite sortis et l’ont attaqué.

« Ils lui ont mordu les jambes et il a immédiatement commencé à courir vers le fourgon. Mais avant d’y arriver, le plus gros chien s’est mordu le visage et le bras.

« Un homme est sorti des lieux mais n’a fait aucune tentative pour voir ce qui s’était passé. Deux membres du public ont essayé de l’aider.

«L’affaire a été signalée et l’accusé a assisté à un entretien volontaire où il a dit qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé et avait décrit les chiens comme » amicaux « .

M. Lynch a ajouté: « Il a suggéré que la blessure de la victime n’était pas une morsure mais une égratignure – mais il s’agissait clairement d’une blessure.

« Il a déclaré que les blessures pouvaient être survenues sur la clôture qui a des arêtes vives, ou à cause d’un morceau de bois dépassant de la clôture.

« La victime a déclaré que l’allée n’avait pas de porte et qu’il n’y avait pas d’avertissement et est clair à ce sujet.

« Il y a eu un incident précédent environ un an plus tôt où l’un de ses chiens a mordu un autre facteur. »

Dans un communiqué, M. Humphreys a déclaré à la police qu’il n’avait « pas bien dormi depuis que cela s’était produit » et avait « des cauchemars récurrents » à cause de l’incident.

Il a déclaré: « Je suis anxieux, émotif, j’ai des flashbacks réguliers et je doute de moi en tant que personne. J’ai du mal à avoir notre propre chien à la maison et cela cause des frictions avec mon partenaire et mon fils. J’ai un rappel constant de l’attaque à cause des cicatrices permanentes qui me restent.

Dans l’atténuation de la maladie de Parkinson, son avocat, M. Forz Khan, a déclaré: « Il est à la retraite et a l’habitude de travailler dans le secteur de la construction.

«L’armée l’a souvent utilisé et il a aidé à construire un aéroport aux Malouines et a travaillé en Irak.

«Il a eu une carrière très importante dans la construction et est marié depuis 51 ans.

«Ils ont quatre enfants adultes âgés de 43, 44, 45 et 47 ans et ont neuf petits-enfants âgés de dix-huit mois à quinze ans.

L’enclos pour chien dans lequel le facteur serait entré à côté de la maison d’Allen Parkinson

«Toute cette affaire a été un épisode très traumatisant pour lui. Le fait de ses apparitions à la cour lui a donné, à lui et à sa femme, des nuits blanches et lui a causé des nausées et de l’incapacité de manger.

Parlant de l’incident, il a déclaré: « Leur facteur régulier qu’ils avaient depuis plusieurs années venait à la porte, mais celui-ci ne l’a pas fait et s’est arrêté à leur enclos pour chiens.

«S’il était resté là-bas, cet incident ne se serait pas produit.

« Sa femme lui a dit que le facteur arrivait dans l’enceinte du chien et que le facteur l’a ouverte malgré un panneau d’interdiction d’entrée très clair.

«Les chiens sont, comme les gens, très territoriaux. Si quelqu’un venait s’asseoir dans le salon des magistrats, vous hausseriez un sourcil.

« Cette enceinte est la zone des chiens et c’est pourquoi il y a un panneau d’interdiction d’entrée.

« Le bulldog qui a mordu la victime était tombé ce jour-là et le chien qui a mordu un autre facteur l’année dernière a également été abattu le jour de cet incident. »

Il a déclaré que M. Humphries poursuivait maintenant une action civile et a exhorté les magistrats à ne pas « doubler » la punition de son client.

M. Khan a déclaré: « Les chiens n’étaient hors de contrôle que pendant quelques secondes et n’avaient jamais mordu personne auparavant. Il n’y a aucune raison de craindre que cela ne se reproduise.

« Il a fait tout ce qu’il aurait pu faire pour s’assurer qu’aucun mal ne soit fait. Le signe d’interdiction d’entrée aurait été clair pour quiconque ayant deux yeux.

Parkinson a refusé de commenter après l’audience.