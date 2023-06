Les CINQ bullmastiffs de mon ami m’ont arraché les deux OREILLES et ont commencé à me manger… mais je m’en veux – voici pourquoi

Un HOMME dont les cinq bullmastiffs d’un ami lui ont arraché les deux oreilles lors d’une attaque terrifiante a affirmé qu’il n’avait que lui-même à blâmer.

Henry Sherridan, 23 ans, de Preston dans le Lancashire, a déclaré que les chiens à huit pierres étaient devenus agressifs lorsqu’il leur avait crié dessus pour avoir arraché sa cigarette de sa main.

Les oreilles d’Henry ont été arrachées par une meute de chiens Crédit : Kennedy News

Le chanteur avant d’être défiguré dans l’attaque d’horreur Crédit : Kennedy News

Les chiens ont forcé Henry sur le sol de la terrasse de son ami, lui ont enfoncé les dents 50 fois, lui ont arraché les deux oreilles et lui ont déchiré la main – avant que leur propriétaire ne grimpe sur Henry pour le protéger.

Après ce qu’il pense être une attaque de 45 secondes, les chiens ont couru à l’intérieur de la maison avant l’arrivée de la police armée.

Henry a déclaré: « Je suis passé par la porte du patio, je les ai normalement laissés sortir et je les ai caressés mais je me suis assis en fumant une clope.

« Ce sont de gros chiens, ils sautent et veulent de l’attention. Ils m’ont fait tomber la clope de la main alors je me suis levé et j’ai crié.

« Ils m’ont poussé au sol et ont commencé à me manger. C’était assez horrible. C’était comme si des gens me lançaient des couteaux.

« Je hurlais de douleur. Ça ne m’a pas assommé et j’ai senti chaque bouchée. »

Il a ajouté: « Ils m’ont ouvert la main et j’ai réalisé que s’ils pouvaient le faire d’une seule bouchée, je devais me couvrir le visage, mais j’ai laissé mes oreilles ouvertes et ils m’ont pris les oreilles.

« Mon ami m’a sauté dessus.

« Il a crié après les chiens et ils ont réalisé ce qu’ils faisaient. Ils agissaient par panique et ils ont couru à l’intérieur.

« Je saignais de 50 blessures, je n’avais pas d’oreilles sur la tête, une morsure assez mortelle dans le cou, 18 morsures dans la cuisse, cinq lacérations à la tête, mes bras étaient ouverts en haut et mon talon d’Achille a été arraché. »

Henry a été transporté à l’hôpital dans une ambulance où il est resté pendant deux semaines et a subi deux greffes de peau sur sa jambe gauche.

Il a perdu 95% de son oreille gauche et 85% de son oreille droite et dit que lorsqu’il a vu les dommages pour la première fois, cela lui a « coupé le souffle ».

Henry dit qu’il est sur une liste d’attente de 12 à 18 mois pour des oreilles prothétiques et qu’il devra porter un chapeau jusque-là.

Il a déclaré: « Dès qu’ils ont changé mon pansement, j’ai demandé à mon compagnon de prendre une photo et de me montrer, cela m’a coupé le souffle pendant dix minutes.

« Je dois me promener avec un bonnet dans une chaleur étouffante si je ne veux pas faire pleurer les enfants.

« Mon ami m’a sauvé la vie à 110 %. Il est la seule raison pour laquelle je suis ici. S’il n’y avait pas eu d’intervention, ils m’auraient abattu en moins d’une minute.

« Ils m’auraient arraché la gorge et coupé la tête. L’un d’eux aurait pu faire le travail. »

HORREUR DE CHIEN

La police du Lancashire a confirmé qu’elle avait conclu que l’attaque de chien était une affaire civile et qu’un avis de protection communautaire avait été mis en place.

Henry a affirmé que les chiens, qu’il connaissait depuis qu’ils étaient chiots, avaient été emmenés par la police mais rendus à son copain le même jour.

Henry se blâme pour l’attaque car il soupçonne que les chiens s’étaient «énervés» après l’avoir entendu se disputer avec quelqu’un qu’il avait rencontré sur la route.

Il a déclaré: « J’ai croisé quelqu’un que je connaissais sur le chemin de mon ami et nous nous sommes disputés un peu.

« Les chiens pouvaient nous entendre nous disputer, ils étaient énervés. C’était une merde circonstancielle.

« Je les connais depuis qu’ils ont 13 semaines. Ils m’aiment.

« C’est de ma faute, leur ai-je crié. J’aurais pu être un braqueur. C’est papa et maman et les enfants donc c’est une meute.

Henry a ajouté: « Mon ami était intrépide et avait tellement de courage. Je ne voulais pas le voir se faire abattre ses chiens.

« Les chiens sont de retour avec mon ami sous certaines restrictions. Les restrictions étant qu’ils doivent porter des muselières s’ils quittent la maison et tout ce genre de choses. Ils ne peuvent pas être avec des enfants ou quelque chose comme ça. »

Les amis d’Henry ont créé une page GoFundMe afin qu’il puisse installer un studio d’enregistrement chez lui pendant sa convalescence.

Un porte-parole de la police du Lancashire a déclaré: « Nous avons été appelés à 18 h 47 le 26 avril, à une adresse à Preston, pour un signalement de chiens mordant un homme.

« L’homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été grièvement blessé et a été soigné à l’hôpital.

« L’incident a fait l’objet d’une enquête approfondie et nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une affaire civile et qu’aucune infraction pénale n’a été commise.

« Un avis de protection communautaire a été mis en place concernant les chiens. »

Henry fait face à une attente pouvant aller jusqu’à 18 mois pour une paire d’oreilles prothétiques Crédit : Kennedy News